MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2025: Marimekon liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat kolmannella neljänneksellä

Kolmas vuosineljännes lyhyesti

Marimekon liikevaihto kasvoi 8 prosenttia ja oli 50,8 miljoonaa euroa (47,2). Liikevaihtoa kasvatti erityisesti tukkumyynnin kasvu sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Liikevaihto Suomessa nousi 7 prosenttia erityisesti tukkumyynnin kasvaessa. Tukkumyynnin kasvua tukivat osaltaan kotimaan kertaluonteiset kampanjatoimitukset, jotka vertailuvuonna painottuivat voimakkaasti vuoden ensimmäiselle puoliskolle. Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 8 prosenttia, kun sekä tukku- että vähittäismyynti nousivat.

Liikevoitto parani ja oli 12,5 miljoonaa euroa (11,1). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 12,7 miljoonaa euroa (11,1) eli 24,9 prosenttia liikevaihdosta (23,5).

Liikevoittoa nosti liikevaihdon kasvu. Suhteellisen myyntikatteen lasku ja korkeammat kiinteät kustannukset puolestaan heikensivät liikevoittoa.

Tammi–syyskuu lyhyesti

Yhtiön liikevaihto kasvoi 5 prosenttia ja oli 134,8 miljoonaa euroa (128,6). Liikevaihtoa nostivat erityisesti tukkumyynnin kasvu Euroopassa ja Aasian-Tyynenmeren alueella sekä vähittäismyynnin nousu Skandinaviassa ja Suomessa. Liikevaihtoa puolestaan heikensi aiemmin arvioidun mukaisesti lisenssituottojen jääminen merkittävästi vahvasta vertailuvuodesta.

Liikevaihto Suomessa kasvoi 3 prosenttia erityisesti vähittäismyynnin myönteisen kehityksen ansiosta. Kansainvälinen liikevaihto nousi 8 prosenttia sekä tukku- että vähittäismyynnin noustessa.

Liikevoitto nousi 23,1 miljoonaan euroon (22,3) ja vertailukelpoinen liikevoitto 23,5 miljoonaan euroon (22,7) ollen 17,5 prosenttia liikevaihdosta (17,6).

Liikevoittoa paransi liikevaihdon kasvu. Suhteellisen myyntikatteen heikkeneminen ja kasvaneet kiinteät kustannukset puolestaan laskivat liikevoittoa.

Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2025

Marimekko-konsernin liikevaihdon arvioidaan vuonna 2025 kasvavan edellisvuodesta (2024: 182,6 miljoonaa euroa). Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin ennakoidaan olevan arviolta noin 16–19 prosenttia (2024: 17,5 prosenttia). Vuoden 2025 näkymiin volatiliteettia aiheuttavat esimerkiksi nopeat muutokset ja epävarmuudet globaalissa kauppapolitiikassa, kuluttajien luottamuksen ja ostovoiman kehitys yhtiön päämarkkinoilla sekä mahdolliset häiriöt globaaleissa toimitusketjuissa.

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen liittyviä merkittäviä epävarmuustekijöitä on kuvattu tarkemmin osavuosikatsauksen kohdassa Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät.

Avainluvut

(Milj. euroa)

7–9/

2025 7–9/

2024 Muutos,

% 1–9/

2025 1–9/

2024 Muutos,

% 1–12/

2024 Liikevaihto 50,8 47,2 8 134,8 128,6 5 182,6 Kansainvälinen myynti 23,3 21,5 8 63,3 58,9 8 81,6 osuus liikevaihdosta, % 46 46 47 46 45 Käyttökate (EBITDA) 15,0 13,4 12 30,5 29,3 4 40,7 Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 15,2 13,5 13 30,9 29,7 4 41,3 Liikevoitto 12,5 11,1 13 23,1 22,3 4 31,4 Liikevoittomarginaali, % 24,6 23,5 17,1 17,3 17,2 Vertailukelpoinen liikevoitto 12,7 11,1 14 23,5 22,7 4 31,9 Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, % 24,9 23,5 17,5 17,6 17,5 Kauden tulos 9,9 8,4 17 17,4 17,1 2 24,4 Tulos/osake, euroa 0,24 0,21 17 0,43 0,42 2 0,60 Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa 0,25 0,21 18 0,44 0,43 2 0,61 Liiketoiminnan rahavirta 11,4 4,4 160 12,1 14,7 -18 29,1 Bruttoinvestoinnit 0,5 0,6 -5 2,2 1,8 23 2,3 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 33,0 32,5 31,4 Omavaraisuusaste, % 57,9 58,3 58,7 Nettovelkaantumisaste (gearing), % 21,5 0,7 -12,9 Nettovelka/käyttökate

(rullaava 12 kk) 0,34 0,01 -0,24 Henkilöstö kauden lopussa 480 459 5 480 joista Suomen ulkopuolella 89 75 19 84 Brändimyynti* 99,9 119,1 -16 286,9 309,5 -7 419,2 josta Suomen ulkopuolella 60,3 85,2 -29 186,4 218,8 -15 287,1 kansainvälisen myynnin osuus, % 60 72 65 71 68 Myymälöiden lukumäärä 169 166 2 168



* Vaihtoehtoisena ei-IFRS-tunnuslukuna esitetään brändimyynti, joka kuvaa Marimekko-brändin tavoittavuutta eri jakelukanavien kautta. Brändimyynti on epävirallinen arvio Marimekko-tuotteiden myynnistä kuluttajahinnoin, ja se lasketaan lisäämällä yhtiön oman vähittäiskaupan liikevaihtoon muiden jakelijoiden arvioitu Marimekko-tuotteiden vähittäismyyntiarvo, joka perustuu yhtiön toteutuneeseen tukkumyyntiin ja lisenssituottoihin. Brändimyynti ei sisällä arvonlisäveroa, eikä tunnuslukua tilintarkasteta. Osa lisenssikumppaneista toimittaa tarkan vähittäismyyntitiedon, jolloin brändimyynti raportoidaan sen mukaisesti. Muissa lisenssisopimuksissa on käytetty Marimekon omia eri markkinoiden vähittäismyyntikertoimia. Lisenssituottojen brändimyynti raportoidaan lisenssituotteiden myyntiajankohdan mukaisesti.

Taulukossa esitetyt muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista ennen lukujen pyöristämistä miljooniksi euroiksi. Vertailukelpoinen tulos/osake -tunnusluvussa on huomioitu vastaavat erät kuin vertailukelpoisessa liikevoitossa verovaikutus huomioiden. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys IFRS-tilinpäätöslukuihin ja vertailukelpoisiin eriin liittyvä johdon harkinta on esitetty osavuosikatsauksen taulukko-osassa.

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko osavuosikatsauksen yhteydessä:

”Marimekon liikevaihto kolmannella neljänneksellä kasvoi sekä Suomessa että kansainvälisesti ja liikevoittomme parani haastavana jatkuneesta markkinatilanteesta huolimatta.

Marimekon liikevaihto kolmannella neljänneksellä kasvoi kahdeksan prosenttia ja oli 50,8 miljoonaa euroa (47,2). Erityisesti tukkumyynnin kasvu sekä Suomessa että kansainvälisesti nosti liikevaihtoa, ja yhteensä tukkumyynti nousi 15 prosenttia. Kasvua Suomessa tukivat osaltaan kotimaan tukkumyynnin kertaluonteiset kampanjatoimitukset, jotka vertailuvuonna painottuivat voimakkaasti vuoden ensimmäiselle puoliskolle. Monikanavainen vähittäismyyntimme heinä–syyskuussa oli vertailukauden hyvällä tasolla: myynti Skandinaviassa ja Euroopassa nousi vähittäismyynnin Suomessa jäädessä vahvasta vertailukaudesta. Myös Suomessa vähittäismyynti kasvoi kumulatiivisesti tammi–syyskuussa. Yhteensä liikevaihto Suomessa kolmannella neljänneksellä kasvoi seitsemän prosenttia ja kansainvälinen liikevaihto nousi kahdeksan prosenttia.

Liikevaihdon kasvu nosti liikevoittoa ja heinä–syyskuussa vertailukelpoinen liikevoittomme parani 14 prosenttia 12,7 miljoonaan euroon (11,1) ollen 24,9 prosenttia liikevaihdosta (23,5).

Tammi–syyskuussa liikevaihtomme kasvoi viisi prosenttia ja ylsi 134,8 miljoonaan euroon (128,6). Liikevaihdon kasvu paransi vertailukelpoista liikevoittoamme, joka nousi 23,5 miljoonaan euroon (22,7) ollen 17,5 prosenttia liikevaihdosta (17,6).

Kolmannella neljänneksellä jatkoimme johdonmukaista työtämme kansainvälisen brändimme rakentamisessa sekä asiakasyhteisömme kasvattamisessa ja vaalimisessa. Milanon designviikolla näyttävästi lanseeratun, Maija Isolan kuvioista koostuvan ja Laila Goharin kuratoiman pienmalliston saapumista kauppoihin juhlistettiin myymälätapahtumilla Tukholmassa ja New Yorkissa sekä pop-up-myymälällä Pariisissa. Helsingissä asiakkaillemme järjestettiin Helsinki Design Weekin aikana tapahtumia Artekin kanssa tehdyn yhteistyömalliston ja Habitare-messuilla ilahduttaneen Marimekon Field of Flowers -näyttelyn kunniaksi.

Alkuvuonna Japanista käynnistynyt kiertävä Field of Flowers -näyttely esittelee Marimekon tuoreinta kukkakuosituotantoa – tulevaisuuden klassikoita – ja tutustuttaa yhä uusia yleisöjä Marimekon kuviotaiteeseen. Kolmannella neljänneksellä näyttely vieraili Helsingin lisäksi Taipeissa, Tokiossa, Ho Chi Minhissä ja Osakassa. Field of Flowers -näyttelyn kukkakuvioita nähtiin myös elokuussa Kööpenhaminan muotiviikolla pidetyssä Marimekon kesän 2026 mallistoa esittelevässä muotinäytöksessä, joka keräsi sankan yleisön kansainvälistä mediaa, alan vaikuttajia sekä Marimekon ystäviä. Syyskuussa puolestaan Bangkokissa järjestettiin Marimekon muotinäytös juhlistamaan brändimme kymmenvuotista taivalta Thaimaassa.

Marimekon jakelukanavastrategian ytimessä on monikanavainen vähittäismyynti. Marimekko-myymälät ja -verkkokaupat ovat joko yhtiömme itse tai – etenkin Aasiassa – loose franchise -partnereidemme operoimia. Meille on keskeistä olla kohdeyleisöämme palvelevilla liikepaikoilla, ja siksi kehitämme myymäläverkostoamme jatkuvasti. Kolmannella neljänneksellä avattiin uusi Marimekko-myymälä Taipeissa sekä kuusi pop-up-myymälää eri puolilla Aasiaa. Katsauskauden jälkeen uuden lippulaivamyymälän avajaisia juhlittiin Hongkongissa, kun vilkkaalla Causeway Bayn alueella Leighton Roadilla vuonna 2012 avattu Marimekko-myymälä löysi uudistuneen kodin saman kadun varrelta. Aasia on tärkeässä roolissa kansainvälisessä kasvustrategiassamme, ja jatkamme yhdessä partneriemme kanssa panostuksia Aasian markkinoilla, vaikka juuri nyt maailmantalouden epävarmuus heijastuu kuluttajien käyttäytymiseen erityisesti Kiinassa. Näemme Aasiassa merkittäviä kasvumahdollisuuksia Marimekolle pitkällä aikavälillä.

Lanseerasimme Marimekon ranskankielisen verkkokaupan elokuussa hyvissä ajoin ennen lokakuun lopussa avaamaamme historian ensimmäistä Pariisin Marimekko-lippulaivamyymälää. Suositulla Le Marais’n alueella toimivan myymälän tavoitteena on vahvistaa globaalia bränditunnettuuttamme ja tukea pitkän aikavälin kasvua laajemmin eri kanavissa ja kansainvälisillä markkinoilla.

Uskomme, että tulevaisuuden voittajabrändit määritetään haastavammissa markkinatilanteissa. Jatkamme määrätietoisesti työtämme ja panostuksiamme globaalin Marimekko-ilmiön laajentamiseksi sekä kannattavan kasvumme skaalaamiseksi. Hyvä taloudellinen asemamme ja liiketoimintamme myönteinen kehitys luovat meille erinomaiset edellytykset tähän.”

Markkinanäkymät ja kasvutavoitteet 2025

Maailmantalouden kehitykseen liittyy edelleen suuria epävarmuustekijöitä kuten jännitteet geopolitiikassa ja kauppasuhteissa. Jännitteiden ja muiden epävarmuuksien sekä nousseiden tullimaksujen epäsuorat vaikutukset yleiseen taloudelliseen tilanteeseen voivat heijastua kuluttajien luottamukseen, ostovoimaan ja -käyttäytymiseen ja saattavat näin vaikuttaa heikentävästi Marimekon liiketoimintaan vuonna 2025. Myös mahdolliset häiriöt tuotanto- ja logistiikkaketjuissa voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiön myyntiin, kannattavuuteen ja kassavirtaan.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa perinteisesti noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Myyntiin Suomessa vuonna 2025 vaikuttaa heikko yleisen talouden tila ja alhaisella tasolla oleva kuluttajien luottamus sekä ostovoiman ja -käyttäytymisen kehittyminen. Myös toimintaympäristön taktisuus vaikuttaa edelleen liiketoimintaan. Kotimaan tukkumyynnin kertaluonteisten kampanjatoimitusten ajoittuminen neljännesten välillä sekä kampanjatoimitusten koko vaihtelevat tyypillisesti vuosittain. Vuonna 2025 tukkumyynnin kertaluonteisten kampanjatoimitusten ennakoidaan olevan merkittävästi vertailuvuotta pienemmät ja painottuvan selvästi vuoden toiselle puoliskolle. Heikosta markkinatilanteesta huolimatta liikevaihdon Suomessa odotetaan olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla tai nousevan hieman.

Kansainvälisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2025. Strategiakaudella 2023–2027 Marimekko keskittyy Aasiaan kansainvälisen kasvun tärkeimpänä maantieteellisenä alueena. Vuonna 2025 liikevaihdon Aasian-Tyynenmeren alueella, yhtiön toiseksi suurimmalla markkinalla, odotetaan olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla tai kasvavan hieman. Merkittävä osa Marimekon lisenssituotoista vuonna 2024 kirjattiin Aasian-Tyynenmeren alueen liikevaihtoon, joten yhtiön lisenssituottojen arvioidun laskun vuonna 2025 ennakoidaan vaikuttavan heikentävästi markkina-alueen liikevaihtoon. Tukkumyynnin Aasian-Tyynenmeren alueella, sisältäen myynnin loose franchise -partnereille, arvioidaan kasvavan myös vuonna 2025 huolimatta siitä, että yksityinen kulutus Kiinassa on vuoden aikana muuttunut varovaisemmaksi yleisen talouden epävarmuuksien johdosta. Marimekon pitkän aikavälin kasvunäkymät Aasian-Tyynenmeren alueella ovat muuttumattomat. Kaikki Marimekko-myymälät ja suurin osa Marimekko-verkkokaupoista Aasiassa ovat partneriomisteisia. Vuonna 2025 tavoitteena on avata arviolta 10–15 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia, ja valtaosa suunnitelluista avauksista sijoittuu Aasiaan.

Lisenssituottojen vuodelta 2025 arvioidaan jäävän merkittävästi edellisvuoden ennätystasosta.

Marimekon liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen euromääräinen liikevaihto- ja -tuloskertymä painottuu perinteisesti tilikauden toiselle vuosipuoliskolle.

Marimekko kehittää liiketoimintaansa pitkällä aikavälillä ja yhtiön tavoitteena on tulevina vuosina jatkaa kannattavan kasvunsa skaalaamista. Vuonna 2025 kiinteiden kulujen odotetaan nousevan edellisvuodesta. Yleinen kustannusinflaatio vaikuttaa myös Marimekkoon vuonna 2025. Henkilöstökuluihin vaikuttavat muun muassa yleiskorotukset eri markkinoilla. Markkinointikustannuksien odotetaan nousevan (2024: 10,6 miljoonaa).

Kasvaneet tullimaksut USA:ssa koskettavat suoraan vain pientä osaa Marimekon liiketoiminnasta, sillä koko Pohjois-Amerikan osuus konsernin liikevaihdosta vuonna 2024 oli 6 prosenttia. Tällä hetkellä tiedossa olevien tullimaksujen nousun arvioidaan kasvattavan Marimekon USA:ssa myytävien tuotteiden hankintakustannuksia, mutta yhtiö on aloittanut monipuoliset toimenpiteet lieventääkseen tullimaksujen negatiivisia vaikutuksia.

Alalle tyypillinen ja eri tekijöiden seurauksena osin entisestään aikaistunut varhainen sitoutuminen tuotetilauksiin toimittajakumppaneilta heikentää yhtiön mahdollisuuksia optimoida tuotetilauksia ja reagoida nopeisiin muutoksiin kysyntä- ja hankintaympäristöissä nostaen myyntiin, suhteelliseen kannattavuuteen, varastojen hallintaan ja kassavirtaan liittyviä riskejä. Tämä vaikeuttaa reagointia myös kasvaviin tullimaksuihin USA:ssa. Myös globaaleihin tuotanto- ja logistiikkaketjuihin liittyy epävarmuustekijöitä, jotka voivat aiheuttaa esimerkiksi viivästyksiä ja vaikuttaa näin yhtiön myyntiin ja kannattavuuteen. Marimekko työskentelee aktiivisesti monin eri tavoin tuotanto- ja logistiikkaketjujen toimivuuden varmistamiseksi, nousseiden kustannuksien ja muiden negatiivisten vaikutuksien vähentämiseksi, viivästysten välttämiseksi sekä parantaakseen varastojen hallintaa.

Yhtiö seuraa tarkasti globaalin kauppapolitiikan ja maiden välisten tullimaksujen kehittymistä, yleistä taloudellista tilannetta, kuluttajien luottamuksen ja ostovoiman kehittymistä sekä mahdollisten poikkeustilanteiden ja häiriöiden vaikutuksia ja sopeuttaa toimintaansa ja suunnitelmiaan olosuhteiden mukaan.

