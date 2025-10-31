Communiqué de presse

31 octobre 2025 - N° 18

Résultats du troisième trimestre 2025



Résultat net de EUR 217 millions au troisième trimestre 2025,

contribuant à un excellent résultat net de EUR 642 millions sur les

neuf premiers mois de l’année

Résultat net du Groupe de EUR 217 millions au T3 2025 porté par toutes les lignes de métier

(EUR 211 millions ajusté 1 ) : Ratio combiné en P&C de 80,9 %, avec une faible activité des catastrophes naturelles et la poursuite de l’accroissement de la prudence Résultat des activités d’assurance L&H 2 de EUR 98 millions, avec un écart d’expérience depuis le début de l’année en adéquation avec les prévisions Taux de rendement courant des investissements de 3,5 %, avec des taux de réinvestissement toujours attractifs

de EUR 217 millions au T3 2025 porté par toutes les lignes de métier (EUR 211 millions ajusté ) : Valeur économique du Groupe 3 mesurée selon la norme IFRS 17 de EUR 8,5 milliards au 30 septembre 2025, en hausse de +12,7 % 4 à hypothèses économiques constantes 5 (en baisse de -0,9 % en données publiées) par rapport au 31 décembre 2024, correspondant à une Valeur économique par action de EUR 48

mesurée selon la norme IFRS 17 de EUR 8,5 milliards au 30 septembre 2025, en hausse de +12,7 % à hypothèses économiques constantes (en baisse de -0,9 % en données publiées) par rapport au 31 décembre 2024, correspondant à une Ratio de solvabilité estimé du Groupe de 210 %6 au 30 septembre 2025, dans la partie haute de la plage de solvabilité optimale de 185 %-220 % Rendement annualisé des capitaux propres (RoE) de 22,1 % (21,5 % ajusté1) au T3 2025, soit 19,9 % (19,5 % ajusté1) pour les neufs premiers mois de 2025

Le conseil d’administration de SCOR SE, réuni le 30 octobre 2025 sous la présidence de Fabrice Brégier, a arrêté les comptes du Groupe pour le troisième trimestre 2025.

Thierry Léger, directeur général de SCOR, déclare : « SCOR réalise une excellente performance trimestrielle, dégageant un RoE annualisé de 22,1 % au T3 2025. L’excellent niveau du ratio combiné en P&C reflète notre politique de souscription maîtrisée et le succès de notre stratégie d’expansion dans des lignes d’activité rentables et diversifiantes, alliés à une faible activité des catastrophes naturelles au cours du trimestre. Conformément à notre stratégie opportuniste de constitution de réserves, SCOR a déjà réussi à augmenter son niveau de prudence à un niveau comparable à celui de l’exercice 2024. L&H est en passe d’atteindre son objectif de résultat des activités d’assurance fixé dans le plan stratégique Forward 2026 actualisé, soutenu par un amortissement de la CSM robuste et un écart d’expérience qui reste neutre. Les performances de nos activités d’investissement restent dynamiques. Je reste confiant pour le reste de l’année en la capacité de SCOR à mener à bien le plan stratégique Forward 2026. Dans la perspective des renouvellements du 1er janvier, SCOR continuera de tirer parti de sa franchise de premier plan et de remplir ses objectifs de Forward 2026 de manière disciplinée».



Performance du Groupe et contexte

SCOR enregistre un résultat net de EUR 217 millions (EUR 211 millions ajusté1) au T3 2025, porté par toutes les lignes de métier :

En P&C, le ratio combiné ressort à 80,9 % au T3 2025, avec un ratio de sinistralité lié aux catastrophes naturelles de 2,7 %, reflet d’une faible activité au cours du trimestre. Sur les neuf premiers mois de 2025, ce ratio ressort à 6,4 %, inférieur au budget, et ce malgré les répercussions des incendies de Los Angeles survenus au premier trimestre 2025. SCOR a pu poursuivre sa stratégie de prudence, malgré une augmentation du ratio attritionnel.

En L&H, le résultat des activités d’assurance 2 s’établit à EUR 98 millions au T3 2025, porté par un niveau élevé d’amortissement de la CSM, une libération de l’ajustement pour risque (« Risk adjustment »), et ce malgré un impact plus élevé des contrats onéreux. Depuis le début de l’année, le résultat d’assurance et l’écart d’expérience sont conformes aux attentes.

s’établit à EUR 98 millions au T3 2025, porté par un niveau élevé d’amortissement de la CSM, une libération de l’ajustement pour risque (« Risk adjustment »), et ce malgré un impact plus élevé des contrats onéreux. Depuis le début de l’année, le résultat d’assurance et l’écart d’expérience sont conformes aux attentes. En Investissements, SCOR continue de bénéficier de taux élevés de réinvestissement au T3 2025 et affiche un taux de rendement courant élevé de 3,5 %.

Le taux d’imposition effectif ressort à 22,9 % au T3 2025, porté par l’amélioration continue de la rentabilité des activités de réassurance relevant du périmètre fiscal français.

Sur les neuf premiers mois de 2025, SCOR enregistre un résultat net de EUR 642 millions (EUR 631 millions ajusté1), soit un rendement annualisé des capitaux propres de 19,9 % (19,5 % ajusté1).

Le ratio de solvabilité du Groupe est estimé à 210 % à la clôture du T3 2025, dans le haut de la plage de solvabilité optimale de 185 %-220 %, stable par rapport à l’exercice 2024 et au S1 2025. La stabilité du ratio de solvabilité du Groupe au T3 reflète une génération nette de capital limitée en l’absence de renouvellement de traités de réassurance importants, le provisionnement du dividende de l’exercice au et une évolution neutre du marché au cours du trimestre.

La valeur économique du Groupe3, mesurée selon la norme comptable IFRS 17, s’établit à EUR 8,5 milliards au T3 2025, en hausse de +12,7 %4 à hypothèses économiques constantes par rapport au 31 décembre 2024.

Excellente performance sous-jacente des activités P&C

Au T3 2025, les revenus d’assurance P&C s’élèvent à EUR 1 813 millions, en hausse de +3,1 % à taux de change constants (en baisse de -1,6 % à taux de change courants) par rapport au T3 2024. La croissance des segments de la Réassurance et SCOR Business Solutions est portée par la hausse du portefeuille Alternative Solutions et par les Specialty Lines.

La CSM sur les affaires nouvelles ressort à EUR 170 millions au T3 2025, en baisse de -3,2 % à taux de change courants par rapport au T3 2024, principalement lié à un effet de change défavorable.

Chiffres clés en (ré)assurance P&C :

En EUR millions



(à taux de change courants) T3 2025 T3 2024 Variation 9M 2025 9M 2024 Variation Revenus d’assurance P&C 1 813 1 842 -1,6 % 5 504 5 710 -3,6 % Résultat des activités d’assurance P&C 255 159 60,4 % 701 542 29,5 % Ratio combiné 80,9 % 88,3 % -7,5 pts 82,8 % 87,4 % -4,6 pts CSM sur les affaires nouvelles en P&C 170 175 -3,2 % 1 104 1 067 3,5 %

Le ratio combiné en P&C s’établit à 80,9 % au T3 2025, contre 88,3 % au T3 2024. Il intègre :

Une charge liée aux catastrophes naturelles de 2,7 %, qui reflète un trimestre avec un faible nombre de catastrophes naturelles ;

Un ratio attritionnel intégrant les commissions de 79,2 % comprenant l’accroissement de la prudence ;

Un effet d’actualisation de -8,4 % ;

Un ratio des coûts attribuables de 8,2 %.

Le résultat des activités d’assurance P&C de EUR 255 millions résulte d’un amortissement de la CSM de EUR 267 millions, d’une libération de l’ajustement pour risque (« Risk adjustment ») à hauteur de EUR 32 millions, d’un écart d’expérience négatif de EUR -53 millions et d’un impact des contrats déficitaires de EUR 9 millions. L’écart d’expérience négatif reflète le faible niveau de pertes provoqué par les catastrophes naturelles, compensé par une augmentation du ratio attritionnel intégrant les commissions et l’accroissement continu de la prudence.

L&H ressort avec un écart d’expérience au T3 en adéquation avec les prévisions

Au T3 2025, les revenus d’assurance L&H s’élèvent à EUR 1 900 millions, en baisse de -5,2 % à taux de change constants (-9,6 % à taux de change courants) par rapport au T3 2024. SCOR continue de générer de la CSM L&H à travers la souscription de nouveaux contrats (EUR 82 millions de CSM sur les affaires nouvelles7 au T3 2025) principalement en Prévoyance et en Solutions financières.

Chiffres clés en réassurance L&H :

En EUR millions



(à taux de change courants) T3 2025 T3 2024 Variation 9M 2025 9M 2024 Variation Revenus d’assurance L&H 1 900 2 102 -9,6 % 6 091 6 432 -5,3 % Résultat des activités d’assurance L&H 98 -210 n.a. 334 -467 n.a. CSM sur les affaires nouvelles en L&H 82 116 -28,7 % 294 373 -21,1 %

Le résultat des activités d’assurance L&H s’élève à EUR 98 millions au T3 2025. Il intègre :

Un amortissement de la CSM de EUR 92 millions, supérieur aux prévisions ;

Une libération de l’ajustement pour risque (« Risk adjustment ») de EUR 30 millions ;

Un écart d’expérience de EUR -6 millions, portant l’écart d’expérience cumulé depuis le début de l’année à EUR -11 millions ;

Un impact négatif des contrats déficitaires de EUR -20 millions.

Les investissements dégagent un taux de rendement des actifs de 3,3 %

Au 30 septembre 2025, le total des actifs investis s’élève à EUR 23,4 milliards. L’allocation des actifs de SCOR est optimisée, avec 79 % du portefeuille investi en valeurs obligataires. SCOR dispose d’un portefeuille obligataire de très bonne qualité avec une notation moyenne de A+ et une duration de 3,9 ans.

Chiffres clés en Investissements :

En EUR millions



(à taux de change courants) T3 2025 T3 2024 Variation 9M 2025 9M 2024 Variation Total des actifs investis 23 405 23 319 0,4 % 23 405 23 319 0,4 % Taux de rendement courant 3,5 % 3,5 % 0,0 pt 3,5 % 3,5 % 0,0 pt Taux de rendement des actifs (*) 3,3 % 4,0 % -0,7 pt 3,5 % 3,5 % 0,0 pt

(*) Les actifs investis classés à la juste valeur par le compte de résultat excluent EUR 8 millions au T3 2025 et EUR 15 millions sur les 9 premiers mois de 2025 relatifs à l’impact de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres de SCOR, avant impôts.

Les produits financiers des actifs en portefeuille s’établissent à EUR 1908 millions au T3 2025. Le rendement des actifs investis s’élève à 3,3 %8 (contre 3,6 % au T2 2025) et le rendement courant à 3,5 %, stable par rapport au T2 2025.

Le taux de réinvestissement ressort à 4,0 %9 au 30 septembre 2025, contre 4,1 % au 30 juin 2025. Le portefeuille d’actifs demeure très liquide avec EUR 8,8 milliards de cash-flows financiers attendus au cours des 24 prochains mois10, ce qui permet à SCOR de continuer de bénéficier de taux de réinvestissement toujours élevés.

*

* *



ANNEXE



1 - Principaux chiffres clés du Groupe pour le troisième trimestre 2025

En EUR millions



(à taux de change courants) T3 2025 T3 2024 Variation 9M 2025 9M 2024 Variation Revenus d’assurance 3 713 3 944 -5,8 % 11 596 12 142 -4,5 % Primes brutes émises1 4 571 4 985 -8,3 % 14 140 15 015 -5,8 % Résultats des activités d’assurance2 353 -51 n.a. 1 035 75 n.a. Dépenses de gestion -307 -291 -5,3 % -921 -903 -1,9 % RoE annualisé3 22,1 % -10,2 % n.a. 19,9 % -6,7 % n.a. RoE annualisé hors impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres du T3 2025 21,5 % -10,3 % n.a. 19,5 % -6,6 % n.a. Résultat net3, 4 217 -117 n.a. 642 -229 n.a. Résultat net4 hors impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres du T3 2025 211 -117 n.a. 631 -224 n.a. Valeur Économique5, 6 8 536 8 399 1,6 % 8 536 8 399 1,6 % Capitaux propres 4 335 4 322 0,3 % 4 335 4 322 0,3 % Marge sur services contractuels (CSM)6 4 201 4 076 3,1 % 4 201 4 076 3,1 %

1 : Les primes brutes émises ne sont pas un indicateur défini selon la norme comptable IFRS 17 (indicateur non comptable) ; 2 : Inclut les revenus sur les contrats financiers publiés selon la norme IFRS 9 ; 3 : Montants tenant compte de l’impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres. Impact T3 2025 de EUR 8 millions avant impôts, Impact neuf premiers mois de l’exercice 2025 de EUR 15 millions avant impôts ; 4 : Résultat net consolidé part du groupe ; 5 : Définie comme la somme des capitaux propres et de la marge sur services contractuels (CSM) ; 6 : Nette d’impôts. Un taux d’impôts notionnel de 25 % est appliqué à la CSM.

2 - Chiffres clés du compte de résultat du troisième trimestre 2025

En EUR millions



(à taux de change courants) T3 2025 T3 2024 Variation 9M 2025 9M 2024 Variation Revenus d’assurance 3 713 3 944 -5,8 % 11 596 12 142 -4,5 % Revenus d’assurance P&C 1 813 1 842 -1,6 % 5 504 5 710 -3,6 % Revenus d’assurance L&H 1 900 2 102 -9,6 % 6 091 6 432 -5,3 % Primes brutes émises1 4 571 4 985 -8,3 % 14 140 15 015 -5,8 % Primes brutes émises P&C 2 328 2 495 -6,7 % 7 087 7 360 -3,7 % Primes brutes émises L&H 2 243 2 490 -9,9 % 7 053 7 654 -7,9 % Produit financier sur les actifs investis 190 229 17,0 % 626 605 +3,4 % Résultat opérationnel 313 -53 n.a. 978 7 n.a. Résultat net2, 3 217 -117 n.a. 642 -229 n.a. Résultat net2 hors impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres du T3 2025 211 -117 n.a. 631 -224 n.a. Bénéfice par action (EUR)3 1,22 -0,65 n.a. 3,59 -1,28 n.a. Bénéfice par action (EUR) hors impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres du T3 2025 1,18 -0,65 n.a. 3,53 -1,25 n.a. Cash-flow opérationnel 459 420 9,3 % 1 005 706 42,3 %

1 : Les primes brutes émises ne sont pas un indicateur défini selon la norme comptable IFRS 17 (indicateur non comptable) ; 2 : Résultat net consolidé, part du Groupe ; 3 : Montants tenant compte de l’impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres. Impact T3 2025 de EUR 8 millions avant impôts, impact neuf premiers mois de l’exercice 2025 de EUR 15 millions avant impôts.

3 - Principaux ratios clés du compte de résultat du troisième trimestre 2025

En EUR millions



(à taux de change courants) T3 2025 T3 2024 Variation 9M 2025 9M 2024 Variation Taux de rendement des actifs1, 2 3,3 % 4,0 % -0,7 pt 3,5 % 3,5 % 0,0 pt Ratio combiné P&C3 80,9 % 88,3 % -7,5 pts 82,8 % 87,4 % -4,6 pts RoE annualisé4 22,1 % 10,2 % n.a. 19,9 % -6,7 % n.a. RoE annualisé hors impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres 21,5 % -10,3 % n.a. 19,5 % -6,6 % n.a. Croissance de la Valeur Économique5 12,7 % -7,0 % +19,7 pts 12,7 % -7,0 % +19,7 pts

1 : Annualisé ; 2 : Au T3 2025 et sur les neuf premiers mois de 2025, les actifs investis classés à la juste valeur par le compte de résultat excluent respectivement EUR 8 millions et EUR 15 millions avant impôts relatifs à l’option émise sur les actions propres de SCOR ; 3 : Le ratio combiné correspond à la somme du total des sinistres, du total des commissions variables et du total des frais de gestion attribuables P&C, divisée par les revenus nets d’assurance P&C ; 4 : Montants tenant compte de l’impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres. Impact T3 2025 de EUR 8 millions avant impôts, impact neuf premiers mois de l’exercice 2025 de EUR 15 millions avant impôts ; 5 : Non annualisé. Croissance à hypothèses économiques constantes, hors impacts de la variation de la juste valeur de l’option sur les actions propres de SCOR. Le point de départ est ajusté du paiement du dividende de EUR 1,8 par action (EUR 322 millions au total) au titre de l’exercice 2024, payé en 2025. Valeur économique définie comme la somme des capitaux propres et de la marge sur services contractuels (CSM), nette d’impôts. Un taux d’impôts notionnel de 25 % est appliqué à la CSM.

4 - Chiffres clés du bilan au 30 septembre 2025

En EUR millions

(à taux de change courants) Au

30 septembre 2025 Au

31 décembre 2024 Variation Total des actifs investis1 23 405 24 155 -3,1 % Capitaux propres 4 335 4 524 -4,2 % Actif net comptable par action (EUR) 24,44 25,22 -3,1 % Valeur économique2 8 536 8 615 -0,9 % Valeur économique par action (EUR)3 48,12 48,03 +0,2 % Ratio d’endettement4 25,7 % 24,5 % 1.1pts Total des liquidités5 2 193 2 466 -11,1 %

1 : Hors actifs nets pour le compte d’investisseurs tiers ; 2 : La Valeur économique (définie comme la somme des capitaux propres et de la marge sur services contractuels (CSM), nette d’impôts) par action inclut les intérêts minoritaires ; 3 : La Valeur économique par action exclut les intérêts minoritaires ; 4 : Le ratio de levier est calculé comme étant le pourcentage de la dette subordonnée par rapport à la somme de la valeur économique et de la dette subordonnée en norme IFRS 17 ; 5 : Inclut la trésorerie et l’équivalent de trésorerie ainsi que les placements à court terme.





*

* *

SCOR, un réassureur mondial de premier plan







Réassureur mondial de premier plan, SCOR offre à ses clients une gamme innovante et diversifiée de solutions et de services de réassurance et d’assurance pour le contrôle et la gestion des risques. Fidèle à sa devise « l’Art et la Science du Risque », le Groupe met son expertise reconnue au sein du secteur et ses solutions financières de pointe au service du bien-être et de la résilience des populations.

Le Groupe a enregistré 20,1 milliards d’euros de primes en 2024. Représenté à travers 37 bureaux dans le monde, il est au service de ses clients dans plus de 150 pays.

Informations financières

Les informations financières du Groupe contenues dans ce communiqué de presse sont préparées sur la base des IFRS et des interprétations publiées et approuvées par l’Union Européenne.

Sauf indication contraire, les éléments du bilan, du compte de résultat et les ratios de l’exercice précédent n’ont pas été reclassés.

Le calcul des ratios financiers (tels que le taux de rendement sur actifs investis, le taux de rendement courant, le rendement des capitaux propres et le ratio combiné) est détaillé dans les annexes de la présentation des résultats financiers du troisième trimestre 2025 qui est disponible sur le site internet de SCOR www.scor.com.

Les résultats financiers du troisième trimestre 2025 inclus dans ce communiqué de presse n’ont pas fait l’objet d’une revue par les commissaires aux comptes de SCOR.

Sauf indication contraire, tous les chiffres sont présentés en euros.

Tout chiffre ou toute donnée financière pour une période postérieure au 30 septembre 2025 ne doit pas être considéré comme une prévision des résultats financiers attendus pour ces périodes.

1 Hors impact de la variation de la juste valeur de l’option sur les actions propres de SCOR.

2 Inclut les revenus sur les contrats financiers comptabilisés selon la norme IFRS 9.

3 Définie comme la somme des capitaux propres et de la marge sur services contractuels (CSM), nette d’impôts. Un taux d’impôts notionnel de 25 % est appliqué à la CSM.

4 Non annualisé. Le point de départ est ajusté du paiement du dividende de EUR 1,8 par action (EUR 322 millions au total) en 2025 au titre de l’année 2024.

5 Croissance à hypothèses économiques constantes (c’est-à-dire ajustée des variations de taux d’intérêt et de l’impact des changes sur les capitaux propres et la CSM) par rapport au 31 décembre 2024 et hors impact de la variation de la juste valeur de l’option sur les actions propres de SCOR.

6 Le ratio de solvabilité est estimé après prise en compte du dividende comptabilisé pour les neuf premiers mois, sur la base du dividende payé au titre de l’exercice 2024 (EUR 1,80 par action).

7 Inclut la CSM sur les nouveaux traités et la variation de la CSM sur les traités existants due aux nouveaux contrats (c’est-à-dire les affaires nouvelles sur les contrats existants).

8 Hors impact de la variation de la juste valeur de l’option sur les actions propres de SCOR. Impact avant impôts de EUR 8 millions au T3 2025.

9 Ce taux correspond au taux de réinvestissement théorique fondé sur l’allocation des classes d’actifs de rendement (à savoir le portefeuille obligataire, les prêts et l’immobilier) au T3 2025, conformément aux hypothèses actuelles de duration des réinvestissements. Écarts de rendement (spreads) et courbes de taux au 30 Septembre 2025.

10 Au 30 septembre 2025. Comprend les soldes de trésorerie courante ainsi que les coupons et remboursements futurs.

Pièce jointe