Solide resultater for 1.-3. kvartal 2025 på baggrund af god kundeaktivitet og stærk kreditkvalitet

Resultat efter skat på 16,7 mia. kr.

Administrerende direktør Carsten Egeriis udtaler i forbindelse med regnskabet:

”Vi leverede et solidt finansielt resultat for 1.-3. kvartal 2025 på baggrund af stærk eksekvering af initiativer i henhold til vores Forward ’28-strategi. Indtjeningen blev skabt på grundlag af robuste nettorenteindtægter, fortsat stærke nettogebyrindtægter, effektiv omkostningsstyring og et lavt nedskrivningsniveau takket være udlånsporteføljens stærke kreditkvalitet.

Øget kundeaktivitet, tilgang af erhvervskunder og større markedsandele på erhvervskundeområdet var hovedfaktorerne bag væksten i både udlån og indlån, hvilket resulterede i et øget forretningsmæssigt momentum. Desuden var der en solid udvikling i kapital under forvaltning, som også understøttede indtjeningen. Udviklingen var drevet af en væsentlig stigning i investeringerne hos de danske privatkunder og dermed også en fortsat øget andel af det danske investeringsmarked for privatkunder.

Vores fokus på og investeringer i rådgivning og digitale løsninger understøtter fortsat vores fremskridt i forhold til eksekvering af Forward ’28-strategien, og vi er således godt på vej til at indfri vores forventninger for året som helhed.”

Solid indtjening

Vi fortsatte i 1.-3. kvartal 2025 arbejdet med at indfri vores strategiske ambitioner, da vi fortsat havde en robust lønsomhed med en egenkapitalforrentning på 12,9 pct.

Nettorenteindtægterne faldt en smule til 27,2 mia. kr. i forhold til samme periode sidste år, primært som følge af frasalget af privatkundeforretningen i Norge og faldende indlånsmarginaler som følge af det lavere renteniveau. Omvendt var renteindtægterne positivt påvirket af øget udlånsaktivitet og højere indtægter fra renterisikostyring.

Nettogebyrindtægterne steg 2 pct., primært på baggrund af stærk kundeaktivitet, mens der var en stigning i handelsindtægterne på 12 pct., som primært var understøttet af positive markedsværdireguleringer. Resultat af forsikringsaktiviteter faldt 22 pct., hovedsageligt som følge af en stigning i hensættelserne på 220 mio. kr. i 1. kvartal 2025.

Driftsomkostningerne lå på et stabilt niveau i forhold til samme periode sidste år og er på linje med vores forventninger til året som helhed. Nedskrivninger på udlån var lave og udgjorde 258 mio. kr., hvilket afspejler, at udlånsporteføljen på trods af de usikre makroøkonomiske udsigter har en generelt stærk kreditkvalitet.

Asset Management-forretningen har et stærkt momentum med afsæt i en robust indtjening på markederne og den nye strategi, der blev implementeret sidste år. Kapital under forvaltning voksede således til 954 mia. kr. i 1.-3. kvartal 2025, hvilket er et historisk højt niveau. Resultatet blev især skabt af et stærkt nettosalg, navnlig til Private Banking-kunder og institutionelle kunder.

”Vores resultat efter skat på 16,7 mia. kr. skyldtes en god indtjening i kerneforretningen og det fortsatte fokus på omkostningsstyring, illustreret ved en omkostningsprocent på 45,6 pct., der var understøttet af den fortsat stærke kreditkvalitet. Lønsomheden er fortsat robust, hvilket er afspejlet i en egenkapitalforrentning på 12,9 pct. for 1.-3. kvartal 2025. Den underliggende forretning er stærk, vi har en forsvarlig styring af aktiver og passiver, og vi har fortsat et solidt kapitalgrundlag og en solid likviditetsposition med væsentlige buffere, der gør, at vi ligger et godt stykke over lovkravene,” siger finansdirektør Cecile Hillary.

1.-3. kvartal 2025 i forhold til 1.-3. kvartal 2024

Indtægter i alt på 41,6 mia. kr. (41,8 mia. kr. i 1.-3. kvartal 2024)

Driftsomkostninger på 19,0 mia. kr. (19,0 mia. kr. i 1.-3. kvartal 2024)

Nedskrivninger på udlån på 258 mio. kr. (nettotilbageførsel på 436 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2024)

Resultat efter skat på 16,7 mia. kr. (17,6 mia. kr. i 1.-3. kvartal 2024)

Egenkapitalforrentning på 12,9 pct. (13,4 pct. i 1.-3. kvartal 2024)

Kapitalprocent på 22,4 pct. og egentlig kernekapitalprocent på 18,7 pct. (kapitalprocent på 23,0 pct. og egentlig kernekapitalprocent på 19,1 pct. i 1.-3. kvartal 2024)

Stabile vækstudsigter trods global usikkerhed

Flere ting omkring den makroøkonomiske situation i 3. kvartal er værd at hæfte sig ved.

For det første udløste toldforhøjelser ikke en recession, og Danske Banks økonomer forventer en vækst i de nordiske lande omkring eller over det strukturelle niveau i den kommende tid. Nedjusteringen af den historiske BNP-vækst i Danmark og af niveauet for privatforbruget betyder, at væksten for hele 2025 tegner lavere. Det skal dog understreges, at dansk økonomi stadig er stærk med blandt andet robuste offentlige finanser og en vækstrate, der klart er i den høje ende blandt de europæiske lande.

For det andet bliver europæisk økonomi understøttet af lavere renter og stigende realindkomster, og det gælder også i Danmark og de andre nordiske lande.

Der tegner sig et billede af fortsat eller tiltagende vækst i efterspørgslen både på hjemmemarkederne og eksportmarkederne.

”Nordiske virksomheder er fortsat forsigtigt optimistiske. På kort sigt er udsigterne forholdsvis gode for både det indenlandske marked og eksportmarkederne, selvom der er stor usikkerhed omkring de langsigtede konsekvenser af toldsatser, handelskonflikter og mange andre globale politiske spørgsmål. Lavere renter og højere realindkomster bør understøtte de nordiske økonomier i det kommende år, selvom lav forbrugertillid fortsat hæmmer en forbedring i efterspørgslen,” siger Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank.

Personal Customers

Resultat før skat udgjorde 6.400 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2025 (1.-3. kvartal 2024: 7.475 mio. kr.). Faldet skyldtes hovedsageligt lavere nettorenteindtægter som følge af et lavere renteniveau. Derudover var nettogebyrindtægterne forholdsmæssigt lavere. Halvdelen af faldet skyldtes, at 1. halvår 2024 var positivt påvirket af nogle engangsposter, og den anden halvdel skyldtes en forholdsmæssig mere afdæmpet refinansieringsaktivitet og lavere gebyrindtægter på investeringsområdet.

Business Customers

Resultat før skat udgjorde 7.399 mio. kr., svarende til en stigning på 11 pct. i forhold til samme periode sidste år (1.-3. kvartal 2024: 6.686 mio. kr.). Stigningen skyldtes hovedsageligt en tilbageførsel af nedskrivninger på udlån. Nettogebyrindtægterne steg ligeledes, selvom effekten blev modsvaret af lavere øvrige indtægter fra vores leasingselskab.

Large Corporates & Institutions

Resultat før skat steg til 7.079 mio. kr. (1.-3. kvartal 2024: 7.029 mio. kr.). Stigningen skyldtes primært højere nettorenteindtægter, men effekten blev dog delvist modsvaret af højere nedskrivninger på udlån. Derudover forblev afkast af allokeret kapital efter nedskrivninger stabilt på 23,1 pct.

Danica

Resultat af forsikringsaktiviteter faldt til 1.097 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2025, svarende til et fald på 22 pct. i forhold til samme periode sidste år. Forsikringsresultatet og investeringsresultatet faldt begge i forhold til samme periode i 2024. Investeringsresultatet var påvirket af udviklingen på de finansielle markeder, som var mindre gunstig for Danica i 2025 end i 2024. Forsikringsresultatet faldt, idet effekten af et bedre resultat i syge- og ulykkesforretningen blev modsvaret af øgede hensættelser til livforsikringsprodukter i afløb i 1. kvartal 2025.

Nordirland

Der var fortsat en positiv indtjening med et resultat før skat på 1.606 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2025. Resultatet var 7 pct. højere end for samme periode sidste år. Flere end 10.000 nye privatkunder valgte at åbne en konto hos os, mens flere end 1.200 nye erhvervskunder valgte vores kontoløsning for små virksomheder.

Forventninger til den finansielle udvikling i 2025

Årets resultat for 2025 forventes at være i den høje ende af intervallet på 21-23 mia. kr. Forventningerne afhænger af de makroøkonomiske forhold.

Danske Bank

