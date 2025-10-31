Selskabsmeddelelse nummer 86/2025 - 31. oktober 2025

Nyt medlem af direktionen i Realkredit Danmark A/S

Realkredit Danmark udvider direktionen med et nyt medlem. Thais Lærkholm Jensen vil indtræde i direktionen i Realkredit Danmark A/S med virkning fra den 1. januar 2026.

Thais Lærkholm Jensen har været en del af Danske Bank-koncernen siden 2023, hvor han startede som Head of Products i Realkredit Danmark. Han har tidligere haft ledende roller i Danmarks Nationalbank og The Boston Consulting Group. Thais vil fortsætte som Head of Products, Business Development and Funding med ansvar for strategi og forretningsudvikling efter sin indtrædelse i direktionen den 1. januar 2026.

"Thais har spillet en væsentlig rolle i at skabe værdi for Realkredit Danmark, Danske Bank og vores kunder. Med hans indtræden i direktionen styrkes ledelsen yderligere, hvilket bidrager til en bred succesionsplan. Bestyrelsen ser frem til at drage nytte af Thais' erfaring og dedikation til kunderne," siger Christian Bornfeld, bestyrelsesformand i Realkredit Danmark.

”Jeg ser frem til at byde Thais Lærkholm Jensen velkommen i direktionen og fortsætte det tætte samarbejde. Thais har de seneste to år været en stærk drivkraft inden for udviklingen af vores realkreditprodukter, hvor hans stærke kundefokus, samt strategiske og analytiske evner, har skabt betydelig værdi. Jeg ser frem til hans fortsatte bidrag til vores strategi og forretningsudvikling,” siger Kamilla Hammerich Skytte, administrerende direktør i Realkredit Danmark.

Fra 1. januar 2026 vil direktionen bestå af:

Administrerende direktør Kamilla Hammerich Skytte

Direktør Bjarne Aage Jørgensen

Direktør Robert Wagner

Direktør Thais Lærkholm Jensen





Eventuel henvendelse kan rettes til administrerende direktør Kamilla Hammerich Skytte, telefon +45 45132077.

Vedhæftet fil