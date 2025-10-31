NANOBIOTIX annonce un accord stratégique avec HealthCare Royalty pour un montant maximum de 71 millions de dollars et prolonge ainsi son horizon de trésorerie pour une croissance durable

Les 71 millions de dollars américains permettraient à Nanobiotix d’étendre son horizon de trésorerie jusqu’au début de l’année 2028.

Cette opération donne à Nanobiotix la capacité financière de se développer au-delà des jalons opérationnels et financiers clés dans le cancer de la tête et du cou et du poumon.

Ce financement pose les fondations pour atteindre une autonomie financière, avancer le développement des prochaines plateformes de nanothérapies et soutenir la croissance à long-terme.

HealthCare Royalty (HCRx) percevra une partie capée jusqu’à un montant maximum des paiements d’étape et de redevances du contrat global de licence du produit JNJ-1900 (NBTXR3).

PARIS and CAMBRIDGE, Mass., 31 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NANOBIOTIX (Euronext : NANO – NASDAQ : NBTX – la « Société »), société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur les nanoparticules pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer ou d’autres maladies, annonce aujourd’hui avoir conclu un accord de financement non dilutif de partage de redevances (royalty financing) avec HealthCare Royalty (« HCRx ») pour un montant pouvant atteindre 71 millions de dollars américains, établissant ainsi les fondations pour une autonomie opérationnelle et financière, afin de développer les prochaines plateformes de nanothérapies et également soutenir une croissance à long terme.

« Ce financement non dilutif est le reflet de notre engagement pour la préservation de la valeur à long terme pour les actionnaires de la Société. Il est également le reflet de notre volonté de mettre notre capital au service d’une stratégie visant à révéler tout le potentiel de nos plateformes de nanothérapies. Qui plus est, cette opération fournira à Nanobiotix les ressources dont elle a besoin pour aller au-delà des jalons d’étapes décisifs, ce qui permettrait de positionner la Société vers une autonomie opérationnelle et financière et une création de valeur pérenne. » a déclaré Bart Van Rhijn, directeur financier et du business développement de Nanobiotix.

Termes Principaux de l’Accord de Partage de Redevances

Nanobiotix recevra un paiement initial de 50 millions de dollars américains au closing de l’accord et est éligible à un paiement supplémentaire de 21 millions de dollars américains un an après le closing, sous réserve que certaines conditions soient remplies.

En contrepartie et sous réserve de la réception des 71 millions de dollars, HCRx percevra la rémunération suivante en cas de succès 1 : Un montant correspondant à une portion prédéfinie des redevances sur le premier milliard de ventes nettes et une portion prédéfinie de certains paiements d’étapes réglementaires et commerciaux. Ce montant sera capé à environ 124 millions de dollars américains (1,75x MOIC – multiple du capital investi) si versé d’ici fin 2030 ou à environ 178 millions de dollars américains (2,50x MOIC) si versé après 2030 (ce cap s’applique dans le cadre de la réception des 71 millions de dollars américains). À la suite de ce remboursement initial, une période commencera au cours de laquelle HCRx percevra une part réduite et définie des redevances qui n’excèdera pas 14,9 millions de dollars américains par an. Cette période prendra fin 10 ans après la première commercialisation de JNJ-1900 (NBTXR3) aux États-Unis.

: Les obligations de paiement et de reversement prévues par le présent accord avec HCRx et par l’accord de redevances existant avec la Banque européenne d’investissement (BEI) seront mises en œuvre par une fiducie de droit français constituée par le transfert des droits portant sur les paiements d’étapes et de redevances au titre du contrat de licence de JNJ-1900 (NBTXR3).

« Nous sommes heureux de mettre en place ce partenariat avec Nanobiotix à cet instant crucial de sa croissance, » a déclaré Clarke Futch, Président et Directeur Général de HCRx. « La nature différenciée de leur approche fondée sur la physique et le profil clinique convaincant de JNJ-1900 (NBTXR3) sont en adéquation avec notre mission qui consiste à soutenir les thérapies innovantes qui répondent à des besoins importants non satisfaits. Cet investissement souligne notre confiance dans cette approche unique et pionnière du traitement du cancer, qui a le potentiel de redéfinir les standards de soins et d’établir une toute nouvelle classe de thérapies. »

TD Cowen a agi en tant que conseiller financier de Nanobiotix.

Sous réserve de la réception du paiement de la deuxième tranche dans l’année suivant le closing de l’accord, cette transaction étend l’horizon de trésorerie de Nanobiotix jusqu’au début de l’année 2028. Cette visibilité financière n’inclut pas la réception de potentiels paiements d’étape liés à JNJ-1900 (NBTXR3). La Société maintient ses estimations vis-à-vis de la réception des premiers paiements d’étape potentiel liés au développement clinique dans le cancer de la tête et du cou (NANORAY-312) et le cancer du poumon (CONVERGE) dans ce délai ; elle a ainsi établi une base financière dans la perspective d’une croissance à long terme et d’une autonomie financière.

À propos de JNJ-1900 (NBTXR3)

JNJ-1900 (NBTXR3) est un nouveau produit en oncologie, potentiellement le premier de sa catégorie, composé de nanoparticules d’oxyde d’hafnium fonctionnalisé. JNJ-1900 (NBTXR3) est administré par injection intra-tumorale unique et activé par radiothérapie. La preuve de concept a été réalisée dans les sarcomes des tissus mous avec une Phase 2/3 randomisée positive terminée en 2018. Le mécanisme d’action physique du produit candidat est conçu pour induire la mort des cellules tumorales dans la tumeur injectée lorsqu’il est activé par radiothérapie, déclenchant ensuite une réponse immunitaire adaptative et une mémoire anticancéreuse à long terme. Compte tenu du mécanisme d’action physique, Nanobiotix pense que JNJ-1900 (NBTXR3) pourrait être adapté à toutes les tumeurs solides pouvant être traitées par radiothérapies et à toutes les combinaisons thérapeutiques, en particulier les checkpoints inhibiteurs.

JNJ-1900 (NBTXR3) activé par radiothérapie est évalué dans de multiples tumeurs solides seul ou en association. Le programme le plus avancé, NANORAY-312, est une étude globale de Phase 3 randomisée dans les cancers épidermoïdes de la tête et du cou localement avancés. En février 2020, la Food and Drug Administration des États-Unis a accordé la désignation réglementaire Fast Track pour l’étude de JNJ-1900 (NBTXR3) activé par radiothérapie, avec ou sans cetuximab, pour le traitement des patients atteints de carcinome épidermoïde localement avancé de la tête et du cou qui ne sont pas éligibles à une chimiothérapie à base de platine - la même population que celle évaluée dans l’étude de Phase 3.

Compte tenu des domaines d’intérêt de la Société, et du potentiel évolutif de JNJ-1900 (NBTXR3), Nanobiotix s’est engagée dans une stratégie de collaboration avec des partenaires de classe globale pour étendre le développement du produit candidat parallèlement à ses voies de développement prioritaires. Conformément à cette stratégie, en 2019, Nanobiotix a conclu une collaboration de recherche clinique large et complète avec le MD Anderson Cancer Center de l’Université du Texas pour parrainer plusieurs études de Phase 1 et de Phase 2 afin d’évaluer JNJ-1900 (NBTXR3) dans différents types de tumeurs et en combinaisons avec différents agents anti-cancéreux. En 2023, Nanobiotix a annoncé un accord de licence globale pour le co-développement et la commercialisation de JNJ-1900 (NBTXR3) avec Janssen Pharmaceutica NV, une société de Johnson & Johnson.

À propos de NANOBIOTIX

Nanobiotix est une société de biotechnologie au stade clinique et en phase avancée qui développe des approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique afin de révolutionner les bénéfices des traitements pour des millions de patients ; elle est soutenue par des personnes qui s’engagent à faire une différence pour l’humanité. La philosophie de Nanobiotix est ancrée dans le concept de repousser les limites de ce qui est connu pour élargir les possibilités de la vie humaine. Constituée en 2003, Nanobiotix a son siège social à Paris, en France et est cotée sur Euronext Paris depuis 2012 et sur le Nasdaq Global Select Market à New York depuis décembre 2020. La Société détient des filiales dont une notamment à Cambridge, Massachusetts (États-Unis). Nanobiotix est propriétaire de plus de 25 familles de brevets associés à trois (3) plateformes nanotechnologiques ayant des applications dans 1) l’oncologie ; 2) la biodisponibilité et la biodistribution ; et 3) les troubles du système nerveux central. Pour plus d’informations sur Nanobiotix, consultez le site www.nanobiotix.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

À propos de HEALTHCARE ROYALTY

HealthCare Royalty (« HCRx ») est une société de premier plan dans l’acquisition de redevances, fondée en 2006 et détenue majoritairement par KKR & Co. Inc. (NYSE : KKR). Au cours de deux dernières décennies, l'équipe de HCRx a acquis une solide expérience en matière d'investissement dans des actifs biopharmaceutiques au stade commercial et quasi commercial, engageant plus de 7 milliards de dollars dans plus de 110 produits biopharmaceutiques. Avec des bureaux à New York, Stamford, San Francisco, Boston, Londres et Miami, HCRx continue de faire progresser l'innovation biopharmaceutique en fournissant des solutions de capital innovantes envers les contreparties. Pour plus d'informations, visitez https://www.hcrx.com. HEALTHCARE ROYALTY, HEALTHCARE ROYALTY® PARTNERS® et HCRx® sont des marques déposées de HealthCare Royalty Management, LLC.

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des dispositions de safe habor du U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995 incluant notamment des déclarations concernant la réalisation prévue du Placement Privé Concomitant par la Société et les actions supplémentaires devant être souscrites par JJDC sous réserve des autorisations règlementaires requises. Les mots tels que « s’attend », « a l’intention », « peut », « pourrait », « planifie », « potentiel », « devrait » et « sera » ou la négative de ces expressions et des expressions similaires sont destinés à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes et les hypothèses actuelles du management de la Société et sur les informations actuellement à sa disposition. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient entraîner des différences significatives entre les résultats prospectifs de Nanobiotix, tels que les conditions du marché et les risques liés aux activités et les performances financières de Nanobiotix. De plus amples informations sur les facteurs de risques qui peuvent affecter l’activité de la Société et ses performances financières sont indiquées dans le rapport annuel de Nanobiotix en anglais, intitulé « Form 20-F », déposé auprès de la SEC le 02 avril 2025 à la rubrique « Item 3.D. Risk Factors », dans le Document d’enregistrement universel 2024 déposé auprès de l’AMF le 02 avril 2025 à la rubrique « Chapitre 1.5. Facteurs de Risques » et dans tout autre document déposé par Nanobiotix auprès de la SEC et de l’AMF, y compris le rapport semestriel du 30 juin 2025, disponibles sur le site web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov/ et sur le site de l’AMF à l’adresse www.amf.org. Les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse ne sont valables qu’à la date de ce communiqué de presse et, sauf si cela est requis par la réglementation applicable, Nanobiotix ne sera pas tenue d’actualiser ces informations prospectives.

1 Le montant minimum à reverser à HCRx par Nanobiotix, quel que soit le scénario, sera de 2,5 millions de dollars américains.

