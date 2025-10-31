Trading update 30 septembre 2025

UN SOLIDE TROISIÈME TRIMESTRE PORTE LES RÉSULTATS VERS LE HAUT DE L’INDICATION ANNONCÉE

• Augmentation du résultat locatif net de 16,3% à € 55,8 mio (€ 48,0 mio au 30 septembre 2024);

• Augmentation du résultat net des activités clés par action de 16,4% à € 4,11 au 30 septembre 2025 (€ 3,53 au 30 septembre 2024);

• Augmentation de la juste valeur du portefeuille des immeubles de placement (+10,4% par rapport au 31 décembre 2024);

• Diminution de la valeur nette par action à € 79,26 en raison de la dilution suite au dividende optionnel (-3,4% par rapport à 2024: € 82,02);

• Très légère diminution du taux d’occupation EPRA du portefeuille total de 0,6% à 96,4% (97,0% au 31 décembre 2024) due au nombre plus élevé de contrats pop-up en fin d’année;

• Taux d’endettement sain de 34,3% au 30 septembre 2025 (28,4% au 31 décembre 2024);

• Maintien de la prévision du résultat net des activités clés entre € 5,35 - € 5,45 par action.

