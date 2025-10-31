CREDIT AGRICOLE SA : Achèvement du programme de rachat d’actions Crédit Agricole S.A.

Communiqué de presse

Montrouge, le 31 octobre 2025

Achèvement du programme de rachat d’actions Crédit Agricole S.A.

Le programme de rachat d'actions de Crédit Agricole S.A., qui a débuté le 1er octobre 2025, a été entièrement achevé le 30 octobre 2025.

Au 30 octobre 2025, 22 886 191 actions Crédit Agricole S.A. ont été achetées sur instruction irrévocable donnée à un prestataire de services d'investissement indépendant, pour un prix d'achat global de 374 414 014 euros. Cette instruction irrévocable a donc pris fin à la même date.

Comme annoncé précédemment, cette opération vise à compenser l’effet dilutif de l’augmentation de capital 2025 réservée aux salariés, et les actions achetées dans le cadre de ce programme de rachat d'actions seront annulées.

L’impact de cette opération sur le ratio CET1 de Crédit Agricole S.A. est de -9 points de base, et -6 points de base sur celui du Groupe Crédit Agricole.

L'exécution du contrat de liquidité existant avec Kepler Cheuvreux, qui a été temporairement suspendue pendant l'exécution du programme de rachat d'actions, reprendra.

