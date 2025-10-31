KALMAR OYJ, TAMMI–SYYSKUUN 2025 OSAVUOSIKATSAUS, 31.10.2025 KLO 9.00

Kalmarin osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2025: Parantunut kannattavuus vuosineljänneksellä

Ennätyskorkea vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, 13,8 prosenttia, jota tuki Palvelut sekä parantunut tehokkuus

Maailmanlaajuinen markkinoiden epävarmuus jatkui, jatkuvasti muuttuva tulli- ja kauppapolitiikan tilanne vaimensi päätöksentekoa

Hyvä suoriutuminen Palveluissa sekä kasvaneiden saatujen tilausten että kannattavuuden myötä

Laitteiden saadut tilaukset laskivat vertailukaudesta 20 prosenttia, kuitenkin osoittaen vakaata kasvua tammi-syyskuussa

Vuoden 2025 ohjeistus ennallaan.

Heinä–syyskuu 2025 lyhyesti:

Saadut tilaukset laskivat 10 prosenttia ja olivat 375 (416) miljoonaa euroa

Tilauskanta kauden lopussa oli 961 miljoonaa euroa (31.12.2024: 955 miljoonaa euroa)

Liikevaihto kasvoi 3 prosenttia ja oli 436 (425) miljoonaa euroa

Ekoratkaisujen 1 tuoteryhmän liikevaihto oli 46 (40) prosenttia konsernin liikevaihdosta, kasvoi 17 prosenttia ja oli 201 (172) miljoonaa euroa

tuoteryhmän liikevaihto oli 46 (40) prosenttia konsernin liikevaihdosta, kasvoi 17 prosenttia ja oli 201 (172) miljoonaa euroa Liikevoitto oli 61 (54) miljoonaa euroa eli 13,9 (12,7) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 1 (-4) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 60 (57) miljoonaa euroa eli 13,8 (13,5) prosenttia liikevaihdosta, kasvua oli 4 prosenttia

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 26 (72) miljoonaa euroa

Kauden tulos oli 45 (36) miljoonaa euroa

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,70 (0,56) euroa

Korollinen nettovelka / EBITDA2 oli 0,3x (0,4x).

Tammi–syyskuu 2025 lyhyesti:

Saadut tilaukset kasvoivat 9 prosenttia ja olivat 1 306 (1 193) miljoonaa euroa

Tilauskanta kauden lopussa oli 961 miljoonaa euroa (31.12.2024: 955 miljoonaa euroa)

Liikevaihto laski 2 prosenttia ja oli 1 254 (1 280) miljoonaa euroa

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto oli 44 (40) prosenttia konsernin liikevaihdosta, kasvoi 8 prosenttia ja oli 555 (516) miljoonaa euroa

Liikevoitto oli 160 (136) miljoonaa euroa eli 12,8 (10,6) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -3 (-28) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 163 (164) miljoonaa euroa eli 13,0 (12,8) prosenttia liikevaihdosta, laskua oli 0,5 prosenttia

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 133 (185) miljoonaa euroa

Kauden tulos oli 118 (101) miljoonaa euroa

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,84 (1,57) euroa.3



Vuoden 2025 ohjeistus

Kalmar arvioi vertailukelpoisen liikevoittoprosenttinsa olevan yli 12 prosenttia vuonna 2025.

Toimitusjohtaja Sami Niiranen:

Saavutimme kolmannella vuosineljänneksellä ennätyskorkean vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin, 13,8 prosenttia, palveluiden ja parantuneen kannattavuuden ansiosta. Maailmanlaajuisten markkinoiden jatkuvasta epävarmuudesta ja joidenkin asiakkaiden epäröinnistä ja viivästyneestä päätöksenteosta huolimatta varmistimme vakaan suoriutumisen.

Vuosineljänneksen markkina-aktiviteetti oli linjassa aiemman odotuksemme kanssa hieman pehmeämmästä toimintaympäristöstä toisella vuosipuoliskolla, erityisesti Amerikassa. Saadut tilaukset laskivat ja olivat yhteensä 375 (416) miljoonaa euroa, mikä heijastaa nykyistä ympäristöä sekä alueiden ja loppukäyttäjäsegmenttien välisiä eroja. Palveluiden saadut tilaukset olivat vahvat koko palveluportfoliossa, mutta Laitteiden saatuihin tilauksiin vaikuttivat sekä viivästynyt päätöksenteko että suurempien tilausten ajoitus.

Vaikka taustalla oleva kysyntä pysyi pääosin vakaana, se oli edelleen vaimeaa Amerikassa, samoin kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Kysyntä Euroopassa on ollut vahvaa, mutta Q3:n lasku selittyy suurempien tilausten ajoituksella. AMEA-alueen4 kysyntä on pysynyt vakaana. Kauppajännitteet ja tullimaksut luovat edelleen epävarmuutta, mikä johtaa alueellisen kehityksen vaihteluun, kuten asiakkaidemme laitekantojen kytketyistä laitteista saatavat tiedotkin osoittavat. Ulkoisten markkinaindikaattorien perusteella markkina vaikuttaa kuitenkin olevan vakaampi kuin mitä aiemmin ennakoitiin. Lisäksi vakaa tilauskantamme tarjoaa vahvan perustan jatkossa.

Taloudellinen suorituskykymme pysyi vakaana. Liikevaihto jatkoi kasvuaan 436 (425) miljoonaan euroon, mikä johti vertailukelpoiseen liikevoittoon 60,0 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 25,6 miljoonaa euroa, ja viimeisen kahdentoista kuukauden rahavirtasuhde oli 75 prosenttia. Nettovelka on laskenut 14 prosenttia viimeisen kahdentoista kuukauden aikana 84 miljoonaan euroon, ja velkaantumisasteemme on terveellä tasolla, 0,3x. Driving Excellence -aloitteemme tuottaa edelleen tulosta ja on tähän mennessä turvannut noin 24 miljoonaa euroa vuositasoisina bruttotehokkuusparannuksina vuonna 2025, mikä tulee pääasiassa onnistuneista hankintatoimista.

Jatkoimme kolmannen vuosineljänneksen aikana kestävän kasvun strategiamme toteuttamista. Saimme merkittäviä tilauksia, jotka heijastavat asiakkaiden luottamusta ja tyytyväisyyttä innovatiiviseen ja vastuulliseen portfolioomme. Tärkeimmät virstanpylväät vastuullisuus- ja innovaatiotiekartallamme olivat Business Finlandin rahoittaman viisivuotisen Move2Green-ohjelman käynnistäminen ja uuden testikeskuksemme rakentamisen aloittaminen innovaatiokeskuksessamme Ruotsin Ljungbyssä, mikä tukee sähköisten ja autonomisten tuotteidemme kehityksen nopeuttamista. Sitoumuksemme vastuullisuuteen sai lisähuomiota EcoVadis Gold -mitalin myötä, mikä sijoittaa meidät luokiteltujen yritysten viiden parhaan prosentin joukkoon.

Haluamme myös tuoda esiin edistymisemme ekoratkaisujen tuoteryhmässämme: täyssähköisten laitetilausten osuus kokonaistilauksista viimeisen kahdentoista kuukauden (LTM) aikana nousi hieman, 11 prosenttiin, mikä heijastaa asiakkaiden kasvavaa siirtymistä vastuullisiin ratkaisuihimme.

Tulevaisuuteen katsoessamme maailmanlaajuinen markkinoiden epävarmuus, erityisesti kehittyvän kauppapoliittisen tilanteen seuraaminen, pysyy keskeisenä fokusalueena. Tiimimme ympäri maailmaa ovat sitoutuneet sopeutumaan tähän dynaamiseen ympäristöön samalla kun toteutamme strategiaamme tunnollisesti. Strategiset prioriteettimme ovat selkeät: jatkamme palveluliiketoimintamme kasvattamista, kehitämme liiketoiminnan suoriutumiskykyä kannattavuuden edistämiseksi ja investoimme vastuullisiin innovaatioihin turvataksemme tulevan kasvun ja säilyttääksemme kilpailuetumme.

Visio ja strategia

Kalmar on yksi markkinajohtajista raskaiden materiaalien käsittelylaitteissa. Kalmarin vankan perustan muodostavat asiakasläheisyys, houkuttelevat markkinat, kokeneet ja lahjakkaat ihmiset ja vahva taloudellinen profiili.

Kalmarin myynti- ja huoltoverkosto kattaa yli 120 maata, tukien sen maailmanlaajuisesti hajautettua asiakaskuntaa ja sen laajaa laitekantaa joka koostuu yli 68 000 laitteesta ympäri maailman. Yhtiö toimii pääasiassa suoramyynnin ja vahvan maailmanlaajuisen jälleenmyyjäverkoston kautta. Kokoonpanopohjaisen valmistusmallin, neljän tehtaan ja kahden innovaatiokeskuksen avulla Kalmar priorisoi vahvojen ja kestävien suhteiden rakentamista materiaalitoimittajiensa kanssa ympäri maailmaa. Kalmarin henkilöstöön kuuluu noin 5 200 työntekijää, joista 1 400 on huoltoinsinöörejä. Yhtiö uskoo, että parhaiden osaajien houkutteleminen ja pitäminen on olennaista, jotta se voi olla arvostetuin liikekumppani asiakkailleen ja halutuin työnantaja nykyisille ja tuleville työntekijöilleen. Kalmar on sitoutunut vastuullisiin liiketoimintatapoihin ja odottaa, että sen toimittajat ja liikekumppanit noudattavat samoja korkeita juridisia ja eettisiä standardeja.

Ala kohtaa useita megatrendejä, jotka ajavat uudistumista koko kentällä. Tämä luo Kalmarille mahdollisuuksia tarjota ratkaisuja ja vastata asiakkaiden kohtaamiin haasteisiin. Joitakin keskeisiä mahdollisuuksia, joihin Kalmar on valmis tarttumaan, ovat:

Turvallisuus

Tuottavuus

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja sähköistyminen

Muuttuva logistiikkaympäristö

Työvoiman saatavuus

Älykkäät toiminnot.

Vastatakseen näihin mahdollisuuksiin ja luodakseen lisäarvoa asiakkaille Kalmar keskittyy kolmeen strategiseen alueeseen:

Investoimalla vastuullisiin innovaatioihin hiilidioksidipäästöttömissä ja sähköisissä laitteissa, digitaalisissa ratkaisuissa ja automaatiossa

Palveluiden kasvattaminen ja jälkimarkkinoiden jalanjäljen laajentaminen keskittyen laajan asennetun kantamme hyödyntämiseen, varaosien markkinaosuuden kasvattamiseen, toistuvan liiketoiminnan osuuden kasvattamiseen palvelusopimusten avulla ja asiakkaan elinkaaren aikaisen arvon luomiseen älykkään palvelutarjonnan kautta

Liiketoiminnan suorituskyvyn kehittäminen tuottavuuden ja rahavirran tuottamisen parantamiseksi voidakseen investoida lisää tutkimus- ja tuotekehitystyöhön, orgaaniseen kasvuun sekä voitonjakoon osakkeenomistajille

Tavoitteet

Kalmarin hallitus on asettanut Kalmarille seuraavat tavoitteet vuodelle 2028:

Taloudelliset tavoitteet

Vuotuinen liikevaihdon kasvu 5 prosenttia syklin yli;

15 prosentin vertailukelpoinen liikevoittoprosentti;

Yli 25 prosentin sijoitetun pääoman tuottoprosentti;

Pääomarakenne ja kestävyyskehys

Velkaantuneisuus (nettovelan suhde käyttökatteeseen) alle 2;

30-50 prosentin vuotuinen osingonjakosuhde;

Yhdenmukaisuus SBTi-tavoitteiden kanssa 1,5 °C sitoumuksella.5

Yhtiön tiedot ja laadintaperiaatteet

Kalmar Oyj perustettiin Cargotec Oyj:n osittaisjakautumisessa (“jakautuminen”), jonka täytäntöönpanopäivä oli 30.6.2024. Kaupankäynti Kalmar Oyj:n osakkeilla alkoi Helsingin pörssin päälistalla 1.7.2024.

Tämän osavuosikatsauksen taloudelliset tiedot ennen jakautumista on esitetty carve-out periaatteiden mukaisesti. Carve-out taloudelliset tiedot eivät välttämättä anna kuvaa siitä, millaiset taloudelliset tiedot olisivat olleet, jos Kalmar olisi ollut itsenäinen juridinen konserni ja olisi siten esittänyt erillisen konsernitilinpäätöksen eivätkä Kalmarin tulevasta taloudellisesta kehityksestä. Carve-out laadintaperiaatteet on kuvattu liitetiedossa 2. Laatimisperusta.

Kalmarin avainluvut

MEUR Q3/25 Q3/24 Muutos Q1–Q3/25 Q1–Q3/24 Muutos 2024 Saadut tilaukset 375 416 -10 % 1 306 1 193 9 % 1 679 Tilauskanta kauden lopussa 961 905 6 % 961 905 6 % 955 Liikevaihto 436 425 3 % 1 254 1 280 -2 % 1 720 Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto 201 172 17 % 555 516 8 % 698 Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta 46 % 40 % 44 % 40 % 41 % Ekoratkaisujen tuoteryhmän saadut tilaukset 163 n/a 575 n/a n/a Ekoratkaisujen tuoteryhmän saadut tilaukset, % kaikista tilauksista 43 % n/a 44 % n/a n/a Liikevoitto 60,7 53,9 13 % 160,3 135,6 18 % 174,4 Liikevoitto, % 13,9 % 12,7 % 12,8 % 10,6 % 10,1 % Vertailukelpoinen liikevoitto 60,0 57,5 4 % 162,8 163,7 -1 % 216,8 Vertailukelpoinen liikevoitto, % 13,8 % 13,5 % 13,0 % 12,8 % 12,6 % Tulos ennen veroja 58,5 49,0 19 % 153,5 136,5 12 % 172,5 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 25,6 71,8 -64 % 132,9 184,8 -28 % 249,1 Kauden tulos 44,7 36,2 24 % 118,0 100,9 17 % 127,9 Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR* 0,70 0,56 24 % 1,84 1,57 17 % 1,99 Korollinen nettovelka kauden lopussa 84 98 -14 % 84 98 -14 % 76 Nettovelkaantumisaste, % 12,7 % 16,0 % 12,7 % 16,0 % 11,9 % Korollinen nettovelka / EBITDA** 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, % *** 20,8 % 19,3 % 20,8 % 19,3 % 18,7 % Oman pääoman tuotto (ROE), viimeiset 12 kk, % 22,8 % 18,3 % 22,8 % 18,3 % 17,6 % Henkilöstö kauden lopussa 5 298 5 151 3 % 5 298 5 151 3 % 5 207 * Kalmar Oyj:n listautumista 1.7.2024 edeltävät kaudet lasketaan listautumishetken osakemäärän perusteella. ** Viimeisten 12 kuukauden EBITDA *** Vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä, jotka liittyivät pääasiassa jakautumis- ja listautumiskuluihin, oli -1,7 (-3,3) prosenttiyksikön vaikutus ROCE:en kolmannen vuosineljänneksen aikana ja -4,1 prosenttiyksikön vaikutus koko vuonna 2024.

Kaudet ennen 30.6.2024 tapahtunutta osittaisjakautumista on esitetty carve-out perusteisesti. Nettovelkaantumisaste, % ja korollinen nettovelka / EBITDA on esitetty vain 31.12.2024 lähtien, sillä aiempien kausien carve-out perusteiset taloudelliset tiedot eivät kuvasta Kalmar-konsernin pääoma- ja rahoitusrakennetta. Ekoratkaisujen tuoteryhmän saadut tilaukset esitetään vuoden 2025 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEUR Q3/25 Q3/24 Muutos Q1–Q3/25 Q1–Q3/24 Muutos 2024 Laitteet 228 284 -20 % 854 769 11 % 1 099 Palvelut 147 132 12 % 452 424 7 % 580 Muut — 0 — 0 0 Yhteensä 375 416 -10 % 1 306 1 193 9 % 1 679

Tilauskanta

MEUR 30.9.2025 30.6.2025 31.3.2025 31.12.2024 Muutos verrattuna 31.12.2024 Laitteet 829 892 902 831 0 % Palvelut 131 135 136 120 10 % Muut 1 1 3 4 -65 % Yhteensä 961 1 029 1 041 955 1 %

Liikevaihto

MEUR Q3/25 Q3/24 Muutos Q1–Q3/25 Q1–Q3/24 Muutos 2024 Laitteet, ulkoinen liikevaihto 286 286 0 % 813 867 -6 % 1 160 Laitteet, sisäinen liikevaihto 0 0 0 1 1 Palvelut 150 139 8 % 439 414 6 % 560 Muut ja sisäisen liikevaihdon eliminointi 0 0 -62 % 2 -1 >100 % 0 Yhteensä 436 425 3 % 1 254 1 280 -2 % 1 720

Kalmarin johto seuraa segmenttien ulkoista liikevaihtoa.

Liikevoitto

MEUR Q3/25 Q3/24 Muutos Q1–Q3/25 Q1–Q3/24 Muutos 2024 Laitteet 36,7 38,9 -6 % 103,1 114,6 -10 % 139,4 Palvelut 28,6 25,4 13 % 79,0 72,2 9 % 97,8 Muut -4,6 -10,3 55 % -21,7 -51,2 58 % -62,7 Yhteensä 60,7 53,9 13 % 160,3 135,6 18 % 174,4

Vertailukelpoinen liikevoitto

MEUR Q3/25 Q3/24 Muutos Q1–Q3/25 Q1–Q3/24 Muutos 2024 Laitteet 36,3 38,9 -7 % 103,7 114,6 -10 % 150,1 Palvelut 27,7 25,4 9 % 79,5 72,2 10 % 97,8 Muut -4,0 -6,8 42 % -20,4 -23,0 12 % -31,1 Yhteensä 60,0 57,5 4 % 162,8 163,7 -1 % 216,8

Vertailukelpoinen liikevoitto, %

Q3/25 Q3/24 Muutos

%-yksikkö Q1–Q3/25 Q1–Q3/24 Muutos

%-yksikkö 2024 Laitteet 12,7 % 13,6 % -0,9 12,8 % 13,2 % -0,5 12,9 % Palvelut 18,5 % 18,3 % 0,2 18,1 % 17,4 % 0,7 17,5 % Muut n/a n/a n/a n/a n/a Yhteensä 13,8 % 13,5 % 0,2 13,0 % 12,8 % 0,2 12,6 %

Vuoden 2024 tuloslaskelman erät 1.7.2024 asti ovat carve-out perusteisia.



Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään julkaisupäivänä klo 10.00 Suomen aikaa. Tilaisuus on englanninkielinen. Raportin esittelevät toimitusjohtaja Sami Niiranen ja talous- ja rahoitusjohtaja Sakari Ahdekivi. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.kalmar.fi viimeistään klo 10.00 Suomen aikaa.

Puhelinkonferenssiin osallistuvien tulee rekisteröityä tilaisuuteen tämän linkin kautta:

https://events.inderes.com/kalmar/q3-2025/dial-in. Rekisteröitymisen jälkeen osallistuja saa konferenssin puhelinnumeron sekä konferenssitunnuksen osallistumista varten. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.

Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa https://kalmar.events.inderes.com/q3-2025/. Tilaisuus nauhoitetaan, ja tallenne on saatavilla Kalmarin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Huomaa, että osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että keräämme hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimi ja yritystiedot.

Lisätietoja:

Sakari Ahdekivi, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 050 400 3557

Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697

Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 200 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2024 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa. www.kalmar.fi





1 Ekoratkaisujen tuoteryhmään sisältyvät laitteet ja palvelut, jotka täyttävät tai niiden odotetaan lähitulevaisuudessa täyttävän EU:n taksonomian vaatimukset.

2 Viimeisten 12 kuukauden EBITDA.

3 Kalmar Oyj:n listautumista 1.7.2024 edeltävät kaudet lasketaan listautumishetken osakemäärän perusteella.

4 AMEA = Aasia, Lähi-Itä ja Afrikka

5 Science Based Targets initiative mukaisesti.

Liite