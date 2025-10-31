2025 m. spalio 31 d. „Utenos trikotažo“ pardavimai augo trečdaliu, pagrindinė veikla išlieka pelninga

Per devynis 2025 m. mėnesius SBA tekstilės grupė „Utenos trikotažas“ toliau tęsė augimą – įmonių grupės pajamos išaugo 30,7% ir pasiekė 15,9 mln. eurų. Eksportas sudarė 80,7 proc. visų pardavimų.
Ypač sparčiai augo pagrindinė veiklos sritis – užsakomųjų trikotažo gaminių segmentas, kurio pardavimai pakilo 46,1% iki 13,3 mln. eurų. Augimą demonstravo ir bendrovės vystomas drabužių prekės ženklas UTENOS, kurio pardavimai per devynis šių metų mėnesius pasiekė 1,7 mln. eurų arba 19,3% daugiau nei pernai.
„Po reikšmingo finansinio lūžio, kai sugrįžome prie pelningos veiklos, kryptingai judame pirmyn. Stebime pirmuosius globalios rinkos stabilizavimosi ženklus – grįžta užsakymai, auga paklausa iš tarptautinių prekių ženklų. Mūsų stiprybė – gebėjimas greitai reaguoti ir pasiūlyti aukštos pridėtinės vertės sprendimus visoje gamybos grandinėje. Lygiagrečiai aktyviai investuojame į savo vystomo prekių ženklo atnaujinimą – šiame segmente taip pat matome tvaraus augimo galimybių“, – komentuoja „Utenos trikotažo“ vadovė Nomeda Kaučikienė.
Grupės nuostolis sumažėjo daugiau nei perpus
Trečiąjį metų ketvirtį „Utenos trikotažas“ ir toliau dirbo pelningai – veiklos pelnas siekė 105 tūkst. eurų. Tai jau antras iš eilės pelningas ketvirtis, žymintis tvirtėjantį pagrindinės veiklos efektyvumą. Vis dėlto galutinį finansinį rezultatą paveikė rugsėjį pradėtas dukterinės įmonės „Šatrija“ bankroto procesas – dėl jo buvo apskaitytas 1 mln. Eur finansinio turto nurašymas. Dėl šio vienkartinio veiksnio „Utenos trikotažo“ grynasis rezultatas prieš mokesčius buvo neigiamas ir siekė -0,8 mln. eurų.
Per devynis šių metų mėnesius bendrovė „Utenos trikotažas“ uždirbo 0,7 mln. Eur EBITDA, kai tuo pačiu laikotarpiu pernai ji buvo neigiama ir siekė -1,6 mln. eurų. Grupės lygmeniu taip pat fiksuotas reikšmingas pokytis: EBITDA pasiekė 286 tūkst. Eur, o bendras nuostolis prieš mokesčius sumažėjo daugiau nei perpus – nuo 3,2 mln. Eur pernai iki 1,4 mln. Eur šiemet. Grupės rezultatams neigiamos įtakos taip pat turėjo AB „Šatrijos“ bankroto procesas.
Visuotiniame akcininkų susirinkime, vykusiame rugpjūčio pabaigoje, buvo patvirtintas dukterinės bendrovės AB „Utenoswear“ prijungimas prie AB „Utenos trikotažas“. Šis reorganizavimas yra dalis struktūrinių pokyčių, siekiant optimizuoti bendrovės valdymą ir konsoliduoti turimus išteklius.
Pagrindinės veiklos augimas ir pelningumas rodo, kad 2024 m. pabaigoje patvirtintas restruktūrizavimo planas duoda apčiuopiamą rezultatą, ir „Utenos trikotažas“ toliau sėkmingai tęsia kryptingą grįžimą į finansinį stabilumą.
Apie bendrovę
„Utenos trikotažas“ yra viena didžiausių ir tvariausių trikotažo produkcijos gamybos įmonių Vidurio ir Rytų Europoje. Pagrindinės bendrovės veiklos sritys – inovatyvių medžiagų kūrimas ir drabužių gamyba pažangiems tarptautiniams prekių ženklams, taip pat nuosavo drabužių prekės ženklo UTENOS vystymas. „Utenos Trikotažas“ yra SBA grupės dalis.
Papildomą informaciją apie esminį įvykį teikia Bendrovės Finansų vadovas Tadas Baužys tel. +370 672 44712.
Bendrovės generalinė direktorė Nomeda Kaučikienė.
