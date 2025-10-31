Bavarian Nordic opnår ny rammeaftale med Europa-Kommissionen med henblik på styrkelse af beredskabet mod kopper og mpox

Ny og større rammeaftale med Europa-Kommissionens Myndighed for Kriseberedskab og ‑indsats på Sundhedsområdet (HERA) erstatter tidligere aftale og omfatter op til 8 millioner doser af koppe-/mpoxvaccinen over de næste fire år.

Yderligere lande har tiltrådt aftalen, som nu giver adgang til vaccinen for 20 EU-medlemslande og andre europæiske lande.

KØBENHAVN, Danmark, 31. oktober 2025 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at selskabet har fået tildelt en fælles indkøbskontrakt af Europa-Kommissionen gennem HERA, som gør det muligt for EU, medlemslandene og yderligere europæiske lande at købe op til 8 millioner doser af selskabets MVA-BN® koppe-/mpoxvaccine.

Den toårige aftale, som kan forlænges i op til yderligere to år, bygger videre på den tidligere aftale fra 2022 og har til formål at sikre kontinuerlig adgang til MVA-BN-vaccinen i hele Europa. I denne udvidede aftale har Europa-Kommissionen og 20 lande bekræftet deres deltagelse.

Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic, udtaler: “Vi er glade for at udvide vores samarbejde med HERA for at sikre bred adgang til vores koppe- og mpoxvaccine i hele regionen. Denne aftale anerkender vigtigheden af et sundhedsberedskab blandt EU’s initiativer til sammen at kunne modstå større trusler, og vi er stolte af at bidrage til at beskytte Europas borgere mod livstruende sygdomme”

Ved underskrivelsen af aftalen er der allerede givet tilsagn om indkøb af ca. 1,1 millioner doser, hvoraf de første 750.000 doser forventes leveret i 2026.

Aftalen indeholder desuden bestemmelser, der gør det muligt for deltagende parter at købe vaccinen til en justeret pris med henblik på donationer til lav- og lavere mellemindkomstlande i tilfælde af fremtidige udbrud.

Den endelige underskrivelse af kontrakten afventer udløbet af den lovpligtige standstill-periode på 10 dage.

Baggrund

Bavarian Nordic har samarbejdet med Europa-Kommissionens Myndighed for Kriseberedskab og ‑indsats på Sundhedsområdet (HERA) siden 2022, hvor selskabet støttede Kommissionens indsats mod det globale mpox-udbrud gennem levering af MVA-BN-vaccinen. Rammeaftalen gjorde det også muligt for Kommissionen og medlemslandene at opbygge lagre af MVA-BN som en kritisk medicinsk modforanstaltning mod en potentiel genopblussen af kopper.

Om koppe-/mpoxvaccinen

MVA-BN eller Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic er den eneste ikke-replikerende mpoxvaccine som er godkendt i USA, Schweiz, Singapore, Mexico (markedsført som JYNNEOS®), Canada (markedsført som IMVAMUNE®) samt i EU/EØS og Storbritannien (markedsført som IMVANEX®). Vaccinen blev oprindeligt udviklet som koppevaccine i samarbejde med den amerikanske regering for at sikre levering af en koppevaccine til hele befolkningen, inklusive immunkompromitterede personer, som ikke anbefales vaccination med traditionelle replikerende koppevacciner, men er siden blevet godkendt til anvendelse i den generelle befolkning, der er i risiko for smitte med kopper eller mpox.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et globalt vaccineselskab med en mission om at forbedre sundheden og redde liv gennem innovative vacciner. Vi er en foretrukken leverandør af mpox- og koppevacciner til regeringer med hensyn til at forbedre det offentlige sundhedsberedskab og har en førende produktportefølje af rejsevacciner. For mere information, besøg www.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtiden

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt investorer:

Disa Tuominen, IR Manager, detu@bavarian-nordic.com

Kontakt presse:

Nicole Seroff, Vice President Corporate Communications, nise@bavarian-nordic.com, Tlf. +45 53 88 06 03

Selskabsmeddelelse nr. 35 / 2025

Denne meddelelse er oversat fra den originale engelske version. I tvivlstilfælde er det den originale engelske version, der er gældende.

