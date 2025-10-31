Til

31. oktober 2025





Selskabsmeddelelse nummer 87/2025

Realkredit Danmarks ændrer refinansieringstermin på nye lån

Realkredit Danmark vil pr. 25. november 2025 ændre refinansieringsterminen for nye FlexLån® og FlexLife® med variabel rente i danske kroner til 1. april. I dag bliver alle nye lån udbetalt med refinansieringstermin 1. januar. Ændringen sker for at fordele refinansieringsomfanget mellem de to terminer (1. januar og 1. april), og dermed imødegå refinansieringsrisiko og sikre overholdelse af Tilsynsdiamanten.



Alle tilbud vil blive udbetalt med den i tilbuddet angivne refinansieringstermin. Der vil således i en overgangsperiode fortsat blive udbetalt lån med refinansieringstermin 1. januar. Refinansieringsterminen vil ikke blive ændret for allerede udbetalte lån.





Eventuel henvendelse kan rettes til Hella Gebhardt Rønnebæk, telefon 45 13 20 68.

