Karolinska Developments portföljbolag BOOST Pharma presenterar positiva långtidsdata för sin cellterapi mot Osteogenesis imperfecta

STOCKHOLM, 31 oktober 2025. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget BOOST Pharma har presenterat nya långtidsdata från den kliniska fas 1/2-studien BOOSTB4 med cellterapin BT-101 mot den sällsynta bensjukdomen Osteogenesis imperfecta. De nya resultaten innefattar en tvåårsuppföljning av studien och blev utvalda att presenteras vid den högt ansedda konferensen 15th International Conference on Osteogenesis imperfecta (OI) i Hong Kong den 29–31 oktober.

BOOST Pharma, ett biopharma-bolag i klinisk utvecklingsfas, utvecklar BT-101 som en innovativ stamcellsterapi för behandling av spädbarn med den medfödda sjukdomen osteogenesis imperfecta (OI), ett tillstånd som kännetecknas av benskörhet, återkommande frakturer och deformerade ben. Behandlingen är utvecklad för att angripa de underliggande genetiska orsakerna till sjukdomen och minska frakturfrekvensen i drabbade barn tidigt i förloppet. Detta för att ge behandlingsfördelar under de första levnadsåren när de flesta frakturerna uppstår.

Långtidsuppföljningen från BOOST Pharmas BOOSTB4-studie visar att över 50 procent av de behandlade patienterna undvikit frakturer helt under de två första åren efter den sista behandlingen. Tidigare presenterade data visade en frakturreduktion på 70 % under det första året efter behandling. Denna effekt förbättrades ytterligare under långtidsuppföljningen som uppvisar en total minskning på 78 % jämfört med utgångsläget.

”Dessa lovande resultat från BOOST Pharma indikerar att cellterapin BT-101 har en mycket robust terapeutisk effekt och visar uppmuntrande potential som en sjukdomsmodifierande behandling inom ett terapiområde där det råder ett stort medicinskt behov och saknas adekvat behandling. Detta är en viktig milstolpe och bereder väg för den fortsatta kliniska utvecklingen av BT-101”, säger Viktor Drvota, vd Karolinska Development.

Karolinska Developments ägande i BOOST Pharma uppgår till 14%.

