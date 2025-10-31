Ændringer i direktionen

Selskabsmeddelelse nr. 62/2025                        
Holbæk, den 31. oktober 2025


Ændringer i direktionen

Bestyrelsen for SJF Bank har besluttet at reducere direktionen og har derfor afsluttet samarbejdet med bankdirektør Lars Bolding.

Det sker med baggrund i ønsket om at strømline og optimere organisationen jf. den igangværende strategi.

Bestyrelsen takker Lars Bolding for indsatsen.

Direktionen består herefter af adm. direktør Lars Petersson og bankdirektør Jan Kolbye Jensen.


Med venlig hilsen

Jakob Andersson  
Bestyrelsesformand

Yderligere information:
Presse- og direktionsrådgiver Morten Jeppesen, tlf. 53 85 07 70
Administrerende direktør Lars Petersson

www.sjfbank.dk/ir

