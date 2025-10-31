Selskabsmeddelelse nr. 62/2025

Holbæk, den 31. oktober 2025





Ændringer i direktionen

Bestyrelsen for SJF Bank har besluttet at reducere direktionen og har derfor afsluttet samarbejdet med bankdirektør Lars Bolding.

Det sker med baggrund i ønsket om at strømline og optimere organisationen jf. den igangværende strategi.

Bestyrelsen takker Lars Bolding for indsatsen.

Direktionen består herefter af adm. direktør Lars Petersson og bankdirektør Jan Kolbye Jensen.





Med venlig hilsen

Jakob Andersson

Bestyrelsesformand

Yderligere information:

Presse- og direktionsrådgiver Morten Jeppesen, tlf. 53 85 07 70

Administrerende direktør Lars Petersson

www.sjfbank.dk/ir

Vedhæftet fil