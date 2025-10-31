Selskabsmeddelelse nr. 62/2025
Holbæk, den 31. oktober 2025
Ændringer i direktionen
Bestyrelsen for SJF Bank har besluttet at reducere direktionen og har derfor afsluttet samarbejdet med bankdirektør Lars Bolding.
Det sker med baggrund i ønsket om at strømline og optimere organisationen jf. den igangværende strategi.
Bestyrelsen takker Lars Bolding for indsatsen.
Direktionen består herefter af adm. direktør Lars Petersson og bankdirektør Jan Kolbye Jensen.
Med venlig hilsen
Jakob Andersson
Bestyrelsesformand
Yderligere information:
Presse- og direktionsrådgiver Morten Jeppesen, tlf. 53 85 07 70
Administrerende direktør Lars Petersson
