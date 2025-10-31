SÍL 3 hs. skráningarskjöl vegna SIL 35 6

SÍL 3 hs. birtir hér með útgefendalýsingu, verðbréfalýsingu og samantekt lýsingar vegna skráningar skuldabréfaflokksins SIL 35 6 á First North skuldabréfamarkað. Skjölin má einnig nálgast á vefsíðu útgefanda https://www.stefnir.is/sjodir/#skradir_fjarmalagerningar.
SÍL 3 hs., hlutdeildarsjóður í rekstri Stefnis hf., er útgefandi skuldabréfsins. Skráningardagur er 31. október 2025.
Í samræmi við skilmála skuldabréfsins SIL 35 6 eru vextir skuldabréfsins fyrir tímabilið 20. september til 19. desember 15,2%.
Nánari upplýsingar veitir Fríða Einarsdóttir
frida.einarsdottir@stefnir.is
Viðhengi