Falco annonce le report de la date d'échéance de ses dettes de premier rang

MONTRÉAL, 31 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco Ltée (TSX.V : FPC) (« Falco » ou la « Société ») est ravie d’annoncer que la Société a conclu des ententes contraignantes (i) avec Redevances OR Inc. (« Redevances OR ») en vue de reporter la date d’échéance du prêt de premier rang garanti convertible existant de la Société (le « prêt de Redevances OR ») du 31 décembre 2025 au 31 décembre 2026; et (ii) avec Glencore Canada Corporation (« Glencore ») en vue de reporter la date d’échéance de la débenture convertible garantie de premier rang existante de la Société (la « débenture de Glencore ») du 31 décembre 2025 au 31 décembre 2026.

Luc Lessard, président et chef de la direction de la Société, a commenté : « Les reports simultanés des dates d’échéance des dettes de premier rang de la Société témoignent de la relation solide et du soutien de longue date dont Falco et le développement du projet Horne 5 bénéficient de la part de Redevances OR et de Glencore. Ces reports donnent davantage de souplesse à la Société pour poursuivre l’obtention des permis afférents au projet Horne 5 et le développement de ce projet. »

Modifications apportées au prêt de Redevances OR

En contrepartie du report de la date d’échéance du prêt de Redevances OR, celui-ci sera également modifié avec prise d’effet le 31 décembre 2025 afin (i) que les intérêts courus sur le prêt de Redevances OR existant soient capitalisés de telle sorte que le capital du prêt de Redevances OR modifié s’élève à environ 26 098 521 $, (ii) que le prix de conversion soit maintenu à 0,45 $ par action ordinaire, et (iii) que le taux d’intérêt soit maintenu à 9 % (collectivement, les « modifications du prêt de Redevances OR »). Les 17 690 237 bons de souscription de la Société actuellement détenus par Redevances OR (les « bons de souscription existants de Redevances OR »), pouvant chacun être exercé contre une action ordinaire de Falco (les « actions ordinaires ») au prix d’exercice de 0,58 $ par action ordinaire, demeureront en circulation conformément à leurs modalités jusqu’à leur expiration le 31 décembre 2025. En contrepartie du report de la date d’échéance du prêt de Redevances OR, la Société émettra à Redevances OR, le 31 décembre 2025, 19 332 237 bons de souscription (les « nouveaux bons de souscription de Redevances OR »), pouvant chacun être exercé en tout temps à compter du 1er janvier 2026 contre une action ordinaire au prix d’exercice de 0,58 $ par action ordinaire et expirant le 31 décembre 2026.

Modifications apportées à la débenture de Glencore

En contrepartie du report de la date d’échéance de la débenture de Glencore, celle-ci sera également modifiée avec prise d’effet le 31 décembre 2025 (la « débenture de Glencore modifiée ») afin (i) que les intérêts courus sur la débenture de Glencore existante jusqu’au 31 décembre 2025 soient capitalisés de telle sorte que le capital de la débenture de Glencore modifiée s’élève à environ 15 433 754 $, (ii) que le prix de conversion soit maintenu à 0,37 $ par action ordinaire, et (iii) que le taux d’intérêt soit maintenu à 10 % (collectivement, les « modifications de la débenture de Glencore »). Les 19 424 944 bons de souscription d’actions ordinaires actuellement détenus par Glencore (les « bons de souscription existants de Glencore ») demeureront en circulation conformément à leurs modalités jusqu’à leur expiration le 31 décembre 2025. En contrepartie du report de la date d’échéance de la débenture de Glencore, la Société émettra à Glencore, le 31 décembre 2025, 21 381 422 bons de souscription (les « nouveaux bons de souscription de Glencore »), pouvant chacun être exercé en tout temps à compter du 1er janvier 2026, au prix d’exercice (i) de 0,38 $ par action ordinaire dans le cas de 15 061 158 nouveaux bons de souscription de Glencore et (ii) de 0,42 $ par action ordinaire pour les 6 320 264 nouveaux bons de souscription de Glencore restants, et expirant le 31 décembre 2026.

Les modifications du prêt de Redevances OR et l’émission des nouveaux bons de souscription de Redevances OR (les « transactions Redevances OR ») constituent des « opérations avec une personne apparentée », au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (le « Règlement 61-101 »). Les transactions Redevances OR sont dispensées des exigences relatives à l’obtention d’une évaluation officielle en vertu du paragraphe 5.5(b) du Règlement 61-101. Toutefois, les actionnaires minoritaires de Falco doivent approuver les transactions Redevances OR, car la Société ne peut actuellement se prévaloir d’aucune des dispenses prévues au Règlement 61-101.

La clôture des transactions Redevances OR est subordonnée à (i) l’approbation des actionnaires minoritaires de la Société, à l’exclusion des porteurs des actions détenues par les administrateurs et dirigeants de Redevances OR, dont l’approbation doit être sollicitée à l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la Société qui se tiendra le 15 décembre 2025 (l’« assemblée des actionnaires »), (ii) l’approbation de la Bourse de croissance TSX, et (iii) la clôture simultanée des modifications de la débenture de Glencore et de l’émission des nouveaux bons de souscription de Glencore selon les modalités décrites aux présentes.

La clôture des modifications de la débenture de Glencore et de l’émission des nouveaux bons de souscription de Glencore est subordonnée à (i) l’approbation de la Bourse de croissance TSX et (ii) la clôture simultanée des transactions Redevances OR selon les modalités décrites aux présentes. Sous réserve du respect de ces conditions, la clôture des modifications du prêt de Redevances OR, des modifications de la débenture de Glencore et des transactions Redevances OR devrait avoir lieu le 31 décembre 2025. La circulaire d’information de la direction qui sera déposée au www.sedarplus.ca contiendra de plus amples renseignements.

Avant les opérations envisagées par le présent communiqué, Redevances OR détenait le prêt de Redevances OR d’un capital de 23 881 821 $, convertible en 53 070 713 actions ordinaires, et elle détenait également 17 690 237 bons de souscription existants de Redevances OR, soit environ 17,01 % des actions ordinaires émises et en circulation, après dilution partielle et en supposant la conversion intégrale du prêt de Redevances OR et l’exercice intégral des 17 690 237 bons de souscription existants de Redevances OR. Immédiatement après la clôture, compte tenu d’une dilution partielle et en supposant la conversion intégrale du prêt de Redevances OR et l’exercice intégral des nouveaux bons de souscription de Redevances OR, Redevances OR aura la propriété véritable ou le contrôle de 77 328 950 actions ordinaires, soit environ 18,30 % des actions ordinaires émises et en circulation.

À propos de Falco

Falco est l’un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi. Falco détient des droits sur environ 67 000 hectares de terrains dans le Camp minier de Noranda, ce qui représente 67 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l’or et les métaux de base. L’actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé sous l’ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et a produit 11,6 millions d’onces d’or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Osisko Développement Corp. est le plus important actionnaire de Falco avec une participation de 16 % dans la Société.

