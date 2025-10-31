Le CN fait état de solides résultats financiers et d’exploitation pour le troisième trimestre

Une croissance des bénéfices de 6 % et un ratio d’exploitation de 61,4 %, soit une amélioration de 170 points de base.

Un rachat de près de 8 millions d’actions au cours du trimestre pour environ 1 G$ CA.

Une amélioration de la productivité, incluant une réduction supplémentaire des coûts de main-d’œuvre de 75 M$ CA.

Prévoyons des dépenses en immobilisations estimées à 2,8 G$ CA* pour 2026. 2)

MONTRÉAL, 31 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers et d’exploitation pour le troisième trimestre terminé le 30 septembre 2025.

« Je tiens à remercier toute l’équipe du CN d’avoir réalisé un trimestre remarquable, alliant de solides performances à un excellent service à la clientèle. Notre équipe chevronnée de cheminots continue d’assurer la prestation d’un service sûr, ponctuel et efficace, axé sur le service, et de saisir toutes les occasions de transport de marchandises à travers notre réseau unique et notre portefeuille diversifié. »

« Nous prenons des mesures décisives pour faire face à un environnement macroéconomique difficile, notamment en redoublant d’efforts en matière de productivité, en fixant nos dépenses en immobilisations pour 2026 à 2,8 G$ CA*, soit une baisse de près de 600 M$ CA par rapport aux niveaux de dépenses de cette année, ce qui devrait générer une augmentation des flux de trésorerie disponibles à l’avenir. Cette initiative vise à tirer parti de l’augmentation future des volumes et à assurer que toutes nos actions renforcent la valeur à long terme pour nos clients et nos actionnaires.» 2)

Points saillants **

Maintien de la directive financière pour 2025 d’une croissance du bénéfice dilué rajusté par action (BPA) qui se situe entre le milieu et le haut de la fourchette de croissance à un chiffre. 1)2)

Produits d’exploitation de 4 165 M$ CA, soit une augmentation de 55 M$ CA ou de 1 %.

Bénéfice d’exploitation de 1 606 M$ CA, soit une augmentation de 91 M$ ou de 6 %.

Ratio d’exploitation, qui se définit comme les charges d’exploitation sous forme de pourcentage des produits d’exploitation, de 61,4 %, soit une amélioration de 170 points de base.

Bénéfice net de 1 139 M$ CA, soit une augmentation de 54 M$ CA ou de 5 %.

BPA dilué de 1,83 $ CA, soit une augmentation de 6 %.

BAIIA rajusté de 8 612 M$ CA déclaré pour les douze mois terminés le 30 septembre 2025, soit une augmentation de 1 %. 1)

Flux de trésorerie disponibles pour les neuf premiers mois de 2025 totalisant 2 341 M$ CA, soit une augmentation de 281 M$ CA ou de 14 % par rapport à la période correspondante en 2024.‌ ‌ 1)

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de 4 822 M$ CA, soit une augmentation de 118 M$ CA ou 3 %, et flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement de 2 481 M$ CA, soit une diminution de 163 M$ CA ou 6 % pour les neuf premiers mois de 2025, par rapport à la période correspondante en 2024.

Ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté de 2,54 fois au et pour les douze mois terminés le 30 septembre 2025. 1)

Rachat par la Compagnie de près de 8 millions d’actions au cours du troisième trimestre pour un montant d’environ 1 G$ CA.





Performance en matière d’exploitation ***

Tonnes-milles brutes (TMB) de 111 901 (millions), soit une augmentation de 1 %.

Tonnes-milles commerciales (TMC) de 57 188 (millions), soit une augmentation de 1 %.

Temps de séjour de 7,0 (ensemble du réseau, en heures), soit une diminution de 1 %.

Vitesse des wagons de 211 (wagons-milles par jour), soit une augmentation de 1 %.

Vitesse moyenne des trains directs sur le réseau de 19,5 (milles par heure), soit une augmentation de 2 %.

Rendement du carburant de 0,833 (gallon US de carburant de locomotive consommé par 1 000 tonnes-milles brutes [TMB]), soit une amélioration de l’efficacité de 2 %.

Longueur des trains de 8 049 (pieds), soit une augmentation de 3 %.

TMB par effectif moyen de 4 585 (milliers), soit une augmentation de 6 %.

Charge de main-d’œuvre et d’avantages sociaux par TMB de 2,29 (cents), soit une diminution de 3 %.





* Net des remboursements par les clients.

** Pour le trimestre, sauf indication contraire.

*** Les statistiques d’exploitation et les mesures d’exploitation clés sont non audités et sont établis à partir des données estimées alors connues, et ils peuvent être modifiés lorsque de l’information plus complète devient disponible.

Dividendes

Le Conseil d’administration du CN a approuvé un dividende sur les actions ordinaires en circulation de la Compagnie pour le quatrième trimestre de 2025. Un dividende trimestriel de quatre-vingt-huit cents et trois quarts (0,8875 $ CA) par action ordinaire sera versé le 30 décembre 2025 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 9 décembre 2025.

Directives pour 2025 1) 2)

Le CN continue de prévoir atteindre une croissance du BPA dilué rajusté qui se situe entre le milieu et le haut de la fourchette de croissance à un chiffre et d’investir environ 3,35 G$ CA dans son programme d’immobilisation, net des sommes remboursées par les clients.

Les membres de la haute direction du CN passeront en revue les résultats et discuteront des perspectives du chemin de fer au cours d’une conférence téléphonique qui aura lieu le 31 octobre à 8 h 30, heure de l’Est. Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN, animera la conférence téléphonique. Les personnes qui désirent y participer par téléphone doivent composer le 1 800 715-9871 (Canada et États-Unis) ou le 1 647 932-3411 (International) en utilisant le mot de passe 4715336. Les participants devront composer le numéro indiqué 10 minutes avant le début de la conférence téléphonique.

1) Mesures de calcul non conformes aux PCGR

Le CN présente ses résultats financiers selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. Le CN peut aussi utiliser des mesures de calculs non conformes aux PCGR dans le présent communiqué, qui ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR. Ces mesures de calcul non conformes aux PCGR peuvent ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces mesures de calcul non conformes aux PCGR, y compris un rapprochement avec les mesures financières conformes aux PCGR les plus directement comparables, consulter la section d’information supplémentaire ci-jointe, Mesures de calcul non conformes aux PCGR.

Les perspectives financières, directives ou cibles 2) du CN excluent certains rajustements, qui devraient être comparables aux rajustements apportés au cours d’exercices antérieurs. Toutefois, la direction ne peut pas quantifier individuellement de façon prospective l’incidence de ces éléments, qui pourraient être importants, étant donné qu’ils sont difficiles à prévoir et pourraient fluctuer considérablement. Par conséquent, le CN ne fournit pas de mesure de calcul conforme aux PCGR correspondante ni de rapprochement dans ses perspectives financières, directives et cibles.

2) Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, de même que les énoncés fondés sur l’évaluation et les hypothèses de la direction et accessibles au public portant sur le CN. Ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables.

Principales hypothèses de 2025

Le CN a formulé un certain nombre d’hypothèses relatives à l’économie et au marché au moment d’établir ses perspectives pour 2025. La Compagnie continue de présumer que la production industrielle nord-américaine aura une croissance légèrement positive en 2025. Pour la campagne agricole 2024-2025, la récolte céréalière au Canada correspondait à sa moyenne quinquennale, tandis que celle aux États-Unis a été supérieure à sa moyenne quinquennale. La Compagnie présume maintenant que la récolte céréalière 2025-2026 au Canada sera supérieure à sa moyenne quinquennale (comparativement à son hypothèse du 30 janvier 2025 selon laquelle la campagne agricole 2025-2026 au Canada correspondrait à sa moyenne quinquennale) et continue de prévoir que la récolte céréalière aux États-Unis sera supérieure à sa moyenne quinquennale. Le CN continue de prévoir que la croissance des TMC se situera dans le bas d’une fourchette de croissance à un chiffre. Le CN continue aussi de prévoir que la valeur du dollar canadien en devise américaine se situera entre 0,70 $ et 0,75 $ et continue de prévoir que le prix moyen du baril de pétrole brut (West Texas Intermediate) se situera dans une fourchette de 60 $ US à 70 $ US le baril en 2025. La Compagnie souligne qu’il existe un risque accru lié à la demande attribuable à la volatilité du contexte macroéconomique et aux tensions commerciales mondiales.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de rendement futur et impliquent des risques, des incertitudes et d’autres éléments susceptibles de modifier, de façon importante, les résultats, le rendement ou les réalisations réels du CN par rapport aux perspectives ou aux résultats, au rendement ou aux réalisations futurs contenus implicitement dans ces énoncés. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs de risque importants qui pourraient influer sur les énoncés prospectifs dans le présent communiqué comprennent, sans en exclure d’autres : la conjoncture économique et commerciale en général, y compris les facteurs ayant des répercussions sur les chaînes d’approvisionnement mondiales comme les pandémies et les conflits et tensions géopolitiques; les restrictions au commerce, les barrières commerciales, l’imposition de droits douaniers ou les modifications aux ententes de commerce international; la concurrence dans le secteur; la variabilité des taux d’inflation, de change et d’intérêt; les variations de prix du carburant; les nouvelles dispositions législatives et (ou) réglementaires; la conformité aux lois et règlements sur l’environnement; et les mesures prises par les organismes de réglementation; l’augmentation des charges relatives à l’entretien et à l’exploitation; les menaces à la sécurité; la dépendance à l’égard de la technologie et les risques de cybersécurité connexes; et le transport de matières dangereuses; différents événements qui pourraient perturber l’exploitation, y compris les barrages illégaux sur les réseaux ferroviaires et les événements naturels comme les intempéries, les sécheresses, les incendies, les inondations et les tremblements de terre; les changements climatiques; les négociations syndicales et les interruptions de travail; les réclamations liées à l’environnement; les incertitudes liées aux enquêtes, aux poursuites ou aux autres types de réclamations et de litiges; et les risques et obligations résultant de déraillements; l’échéancier et la réalisation des programmes de dépenses en immobilisations; la disponibilité et la compétitivité des coûts des carburants renouvelables et le développement de nouvelles technologies de propulsion des locomotives; les risques réputationnels; la concentration des fournisseurs; les exigences en matière de capitalisation des régimes de retraite et la volatilité; et les autres risques décrits de temps à autre de façon détaillée dans des rapports déposés par le CN auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. On pourra également trouver une description des principaux facteurs de risque concernant le CN dans la section « Rapport de gestion » des rapports annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice annuelle et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et qui sont accessibles sur le site Web du CN.

La réalisation des objectifs du CN en matière de climat est soumise à plusieurs risques et incertitudes, notamment ceux qui sont décrits dans le Rapport de gestion des rapports annuels et intermédiaires du CN. Il n’y a aucune certitude que la Compagnie atteindra l’un ou l’ensemble de ses objectifs dans les délais impartis, ou que la réalisation de l’un de ses objectifs répondra à toutes les attentes de ses parties prenantes ou aux exigences légales applicables.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs ou de changements de situations ou de prévisions, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective. Les informations diffusées sur notre site Web ou accessibles par son intermédiaire ne sont pas intégrées par renvoi au présent communiqué.

Ce communiqué et toute information complémentaire, notamment les États financiers, les Notes afférentes et le Rapport de gestion, figurent dans le Rapport trimestriel du CN qui est accessible sur le site Web de la Compagnie à www.cn.ca/resultats-financiers , sur le site SEDAR+ à www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Securities and Exchange Commission des États-Unis par EDGAR à www.sec.gov .

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du Golfe des États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

QUELQUES STATISTIQUES FERROVIAIRES – NON AUDITÉES

Pour les trois mois

terminés le 30 septembre Pour les neuf mois

terminés le 30 septembre 2025 2024 2025 2024 Mesures financières Indicateurs de performance financière clés 1) Total des produits d’exploitation (en millions de dollars) 4 165 4 110 12 840 12 688 Produits marchandises (en millions de dollars) 3 991 3 922 12 369 12 212 Bénéfice d’exploitation (en millions de dollars) 1 606 1 515 4 854 4 619 Bénéfice d’exploitation rajusté (en millions de dollars) 2) 3) 1 606 1 515 4 854 4 697 Bénéfice net (en millions de dollars) 1 139 1 085 3 472 3 302 Bénéfice net rajusté (en millions de dollars) 2) 3) 1 139 1 085 3 472 3 360 Bénéfice dilué par action (en dollars) 1,83 1,72 5,54 5,19 Bénéfice dilué par action rajusté (en dollars) 2) 3) 1,83 1,72 5,54 5,28 Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (en millions de dollars) 1 913 1 774 4 822 4 704 Flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement (en millions de dollars) 1 120 1 190 2 481 2 644 Flux de trésorerie disponibles (en millions de dollars) 2) 4) 793 584 2 341 2 060 Acquisitions brutes d’immobilisations (en millions de dollars) 1 105 1 176 2 429 2 605 Rachats d’actions (en millions de dollars) 1 041 427 1 448 2 498 Dividendes par action (en dollars) 0,8875 0,8450 2,6625 2,5350 Ratio financier Ratio d’exploitation (%) 5) 61,4 63,1 62,2 63,6 Ratio d’exploitation rajusté (%) 2) 3) 61,4 63,1 62,2 63,0 Mesures d’exploitation 6) Statistiques d’exploitation Tonnes-milles brutes (TMB) (en millions) 111 901 110 555 344 079 344 034 Tonnes-milles commerciales (TMC) (en millions) 57 188 56 548 176 452 176 233 Wagons complets (en milliers) 1 368 1 304 4 095 4 066 Milles de parcours (Canada et États-Unis, à la fin de la période) 18 900 18 800 18 900 18 800 Effectif (à la fin de la période) 24 237 25 428 24 237 25 428 Effectif (moyenne de la période) 24 408 25 593 24 679 25 451 Mesures d’exploitation clés Produits marchandises par TMC (en cents) 6,98 6,94 7,01 6,93 Produits marchandises par wagon complet (en dollars) 2 917 3 008 3 021 3 003 TMB par effectif moyen (en milliers) 4 585 4 320 13 942 13 518 Charges d’exploitation par TMB (en cents) 2,29 2,35 2,32 2,35 Charge de main-d’œuvre et d’avantages sociaux par TMB (en cents) 0,73 0,72 0,75 0,74 Carburant diesel consommé (en millions de gallons US) 93,2 94,4 300,0 301,0 Prix moyen du carburant (en dollars par gallon US) 3,82 4,43 3,93 4,50 Rendement du carburant (gallons US de carburant de locomotive consommés par 1 000 TMB) 0,833 0,854 0,872 0,875 Poids des trains (en tonnes) 9 225 9 130 9 141 9 104 Longueur des trains (en pieds) 8 049 7 849 7 923 7 885 Vitesse des wagons (wagons-milles par jour) 211 208 204 208 Temps de séjour (ensemble du réseau, en heures) 7,0 7,1 7,2 7,0 Vitesse moyenne des trains directs sur le réseau (milles par heure) 19,5 19,2 18,7 18,7 Utilisation des locomotives (TMB remorquées en fonction du total des HP) 191 182 188 186 Indicateurs de sécurité 7) Taux de fréquence des blessures (par 200 000 heures-personnes) 1,29 0,99 1,08 1,04 Taux d’accidents (par million de trains-milles) 1,98 1,57 1,91 1,67





1) Sauf indication contraire, ces montants sont exprimés en dollars canadiens et dressés selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. 2) Ces mesures de calcul non conformes aux PCGR n’ont pas été définies de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés. 3) Consulter la section d’information supplémentaire intitulée Mesures de calcul non conformes aux PCGR – Mesures de la performance rajustées pour une explication de ces mesures de calcul non conformes aux PCGR. 4) Consulter la section d’information supplémentaire intitulée Mesures de calcul non conformes aux PCGR – Flux de trésorerie disponibles pour une explication de cette mesure de calcul non conforme aux PCGR. 5) Le ratio d’exploitation est défini comme les charges d’exploitation sous forme de pourcentage des produits d’exploitation. 6) Les statistiques d’exploitation, les mesures d’exploitation clés et les indicateurs de sécurité sont non audités et sont établis à partir des données estimées alors connues, et ils peuvent être modifiés lorsque de l’information plus complète devient disponible. Les définitions des tonnes-milles brutes, des tonnes-milles commerciales, des produits marchandises par TMC, du rendement du carburant, du poids des trains, de la longueur des trains, de la vitesse des wagons, du temps de séjour et de la vitesse moyenne des trains directs sur le réseau figurent dans le Rapport de gestion de la Compagnie. Les définitions de tous les autres indicateurs sont données sur le site Web du CN, à l’adresse www.cn.ca/glossaire . 7) Selon les critères de divulgation de la Federal Railroad Administration (FRA).

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES – NON AUDITÉS

Pour les trois mois terminés le 30 septembre Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2025 2024 Variation

en % fav.

(défav.) Variation en

%, en devise

constante 1)

fav. (défav.) 2025 2024 Variation

en % fav.

(défav.) Variation en

%, en devise

constante 1)

fav. (défav.) Produits d’exploitation (en millions de dollars) 2) Produits pétroliers et chimiques 854 839 2 % 1 % 2 577 2 546 1 % — % Métaux et minéraux 477 502 (5 %) (6 %) 1 496 1 560 (4 %) (6 %) Produits forestiers 451 467 (3 %) (4 %) 1 406 1 462 (4 %) (6 %) Charbon 237 229 3 % 3 % 725 691 5 % 4 % Produits céréaliers et engrais 775 786 (1 %) (2 %) 2 560 2 384 7 % 6 % Intermodal 980 882 11 % 11 % 2 928 2 881 2 % 1 % Véhicules automobiles 217 217 — % — % 677 688 (2 %) (3 %) Total – Produits marchandises 3 991 3 922 2 % 1 % 12 369 12 212 1 % — % Autres produits d’exploitation 174 188 (7 %) (8 %) 471 476 (1 %) (3 %) Total – Produits d’exploitation 4 165 4 110 1 % 1 % 12 840 12 688 1 % — % Tonnes-milles commerciales (TMC)(en millions)3) Produits pétroliers et chimiques 11 662 11 398 2 % 2 % 34 238 34 763 (2 %) (2 %) Métaux et minéraux 6 871 7 275 (6 %) (6 %) 20 697 22 183 (7 %) (7 %) Produits forestiers 5 159 5 323 (3 %) (3 %) 15 659 16 843 (7 %) (7 %) Charbon 5 131 4 908 5 % 5 % 15 635 14 839 5 % 5 % Produits céréaliers et engrais 14 562 15 072 (3 %) (3 %) 48 325 46 690 4 % 4 % Intermodal 13 027 11 793 10 % 10 % 39 469 38 538 2 % 2 % Véhicules automobiles 776 779 — % — % 2 429 2 377 2 % 2 % Total – TMC 57 188 56 548 1 % 1 % 176 452 176 233 — % — % Produits marchandises/TMC (en cents) 2) 3) Produits pétroliers et chimiques 7,32 7,36 (1 %) (1 %) 7,53 7,32 3 % 1 % Métaux et minéraux 6,94 6,90 1 % — % 7,23 7,03 3 % — % Produits forestiers 8,74 8,77 — % (1 %) 8,98 8,68 3 % 1 % Charbon 4,62 4,67 (1 %) (1 %) 4,64 4,66 — % (2 %) Produits céréaliers et engrais 5,32 5,21 2 % 2 % 5,30 5,11 4 % 2 % Intermodal 7,52 7,48 1 % — % 7,42 7,48 (1 %) (1 %) Véhicules automobiles 27,96 27,86 — % — % 27,87 28,94 (4 %) (6 %) Total – Produits marchandises/TMC 6,98 6,94 1 % — % 7,01 6,93 1 % — % Wagons complets (en milliers) 3) Produits pétroliers et chimiques 162 158 3 % 3 % 479 485 (1 %) (1 %) Métaux et minéraux 225 243 (7 %) (7 %) 677 730 (7 %) (7 %) Produits forestiers 68 73 (7 %) (7 %) 212 228 (7 %) (7 %) Charbon 122 116 5 % 5 % 355 343 3 % 3 % Produits céréaliers et engrais 163 163 — % — % 518 496 4 % 4 % Intermodal 576 501 15 % 15 % 1 695 1 625 4 % 4 % Véhicules automobiles 52 50 4 % 4 % 159 159 — % — % Total – Wagons complets 1 368 1 304 5 % 5 % 4 095 4 066 1 % 1 % Produits marchandises/wagon complet(en dollars)2) 3) Produits pétroliers et chimiques 5 272 5 310 (1 %) (1 %) 5 380 5 249 2 % 1 % Métaux et minéraux 2 120 2 066 3 % 2 % 2 210 2 137 3 % 1 % Produits forestiers 6 632 6 397 4 % 3 % 6 632 6 412 3 % 1 % Charbon 1 943 1 974 (2 %) (2 %) 2 042 2 015 1 % — % Produits céréaliers et engrais 4 755 4 822 (1 %) (2 %) 4 942 4 806 3 % 1 % Intermodal 1 701 1 760 (3 %) (4 %) 1 727 1 773 (3 %) (3 %) Véhicules automobiles 4 173 4 340 (4 %) (4 %) 4 258 4 327 (2 %) (3 %) Total – Produits marchandises/wagon complet 2 917 3 008 (3 %) (3 %) 3 021 3 003 1 % (1 %)





1) Cette mesure de calcul non conforme aux PCGR n’est pas définie de façon normalisée en vertu des PCGR et peut, par conséquent, ne pas être comparable aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Consulter la section d’information supplémentaire intitulée Mesures de calcul non conformes aux PCGR – Devise constante pour une explication de cette mesure de calcul non conforme aux PCGR. 2) Ces montants sont exprimés en dollars canadiens. 3) Les statistiques d’exploitation et les mesures d’exploitation clés connexes sont non auditées et sont établies à partir des données estimées alors connues, et elles peuvent être modifiées lorsque de l’information plus complète devient disponible.

MESURES DE CALCUL NON CONFORMES AUX PCGR – NON AUDITÉES

Dans la présente section d’information supplémentaire, la « Compagnie » ou le « CN » désignent la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales en propriété exclusive. À moins d’indication contraire, les données financières contenues dans la présente section sont exprimées en dollars canadiens.

Le CN présente ses résultats financiers selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. La Compagnie utilise également des mesures de calcul non conformes aux PCGR, qui ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR, telles que les mesures de la performance rajustées, les flux de trésorerie disponibles, la devise constante et le ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple. Ces mesures de calcul non conformes aux PCGR peuvent ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Selon l’avis de la direction, ces mesures de calcul non conformes aux PCGR sont des mesures utiles de la performance et fournissent aux investisseurs de l’information supplémentaire leur permettant d’évaluer les résultats d’exploitation et les liquidités de la Compagnie. Ces mesures de calcul non conformes aux PCGR ne doivent pas être considérées isolément et ne remplacent aucunement les mesures financières préparées conformément aux PCGR.

Mesures de la performance rajustées

Le bénéfice net rajusté, le bénéfice dilué par action rajusté, le bénéfice d’exploitation rajusté, les charges d’exploitation rajustées et le ratio d’exploitation rajusté sont des mesures de calcul non conformes aux PCGR utilisées pour établir des objectifs de performance et mesurer la performance du CN et peuvent inclure les rajustements suivants :

des rajustements des charges d’exploitation : programme de compression de l’effectif, charge d’amortissement liée au déploiement d’un système de remplacement, honoraires de consultation liés à des questions touchant les actionnaires, pertes et recouvrements sur les actifs détenus en vue de la vente, coûts liés à l’acquisition d’entreprises; des rajustements des charges hors exploitation : frais de crédit liés à l’acquisition d’entreprises, produits tirés de la résiliation d’une entente de fusion, gains et pertes sur la cession d’immobilisations; et l’effet des modifications à la législation fiscale, y compris l’adoption de taux, ainsi que des changements dans les positions fiscales affectant les années précédentes.



Ces mesures de calcul non conformes aux PCGR ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Pour les trois mois et les neuf mois terminés le 30 septembre 2025, le bénéfice net de la Compagnie s’est établi à 1 139 M$, ou 1,83 $ par action après dilution, et à 3 472 M$, ou 5,54 $ par action après dilution, respectivement. Il n’y a pas eu de rajustement au cours du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2025.

Pour les trois mois et les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le bénéfice net rajusté de la Compagnie s’est établi à 1 085 M$, ou 1,72 $ par action après dilution, et à 3 360 M$, ou 5,28 $ par action après dilution, respectivement. Les données rajustées pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024 excluent une perte sur les actifs détenus en vue de la vente de 78 M$, ou 58 M$ après impôts (0,09 $ par action après dilution), comptabilisée au deuxième trimestre, résultant d’une entente visant à transférer la propriété du pont de Québec, situé au Québec (Canada), et les risques et obligations qui y sont associés au gouvernement du Canada. Voir la Note 4, Actifs détenus en vue de la vente, afférente aux États financiers consolidés intermédiaires non audités de la Compagnie pour obtenir de plus amples renseignements.

Le bénéfice net rajusté est défini comme le bénéfice net conforme aux PCGR, rajusté pour tenir compte de certains éléments importants. La direction estime que le bénéfice net rajusté fournit à la direction et aux investisseurs de l’information supplémentaire sur les activités de la Compagnie et les tendances commerciales sous-jacentes, et qu’il facilite les comparaisons entre les périodes, puisqu’il exclut certains éléments importants qui ne reflètent pas les activités commerciales sous-jacentes du CN et qui pourraient fausser l’analyse des tendances au chapitre de la performance économique. Le bénéfice dilué par action rajusté est défini comme le bénéfice net rajusté divisé par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation après dilution. Cette mesure aide la direction et les investisseurs à évaluer la rentabilité de la Compagnie sur une base par action, facilitant ainsi l’évaluation de la performance d’une période à l’autre en retirant l’incidence des éléments non récurrents importants.

Le tableau suivant fait le rapprochement du bénéfice net et du bénéfice par action conformes aux PCGR, tels que déclarés pour les trois mois et les neuf mois terminés les 30 septembre 2025 et 2024, aux mesures de la performance rajustées non conformes aux PCGR indiquées aux présentes :

Pour les trois mois

terminés le 30 septembre Pour les neuf mois

terminés le 30 septembre En millions, sauf les données par action 2025 2024 2025 2024 Bénéfice net 1 139 $ 1 085 $ 3 472 $ 3 302 $ Rajustements : Perte sur les actifs détenus en vue de la vente — — — 78 Incidence fiscale des rajustements 1) — — — (20 ) Total des rajustements — $ — $ — $ 58 $ Bénéfice net rajusté 1 139 $ 1 085 $ 3 472 $ 3 360 $ Bénéfice dilué par action 1,83 $ 1,72 $ 5,54 $ 5,19 $ Incidence des rajustements, par action — — — 0,09 Bénéfice dilué par action rajusté 1,83 $ 1,72 $ 5,54 $ 5,28 $

1) L’incidence fiscale des rajustements est fondée sur la nature de l’élément aux fins de l’impôt ainsi que sur les taux d’imposition du ressort territorial concerné.

Le bénéfice d’exploitation rajusté est défini comme le bénéfice d’exploitation conforme aux PCGR, rajusté pour tenir compte de certains éléments importants des charges d’exploitation qui ne reflètent pas les activités commerciales sous-jacentes du CN. Cette mesure aide la direction et les investisseurs à évaluer les résultats d’exploitation fondamentaux de la Compagnie en excluant les éléments susceptibles de fausser l’analyse de la performance économique courante. Les charges d’exploitation rajustées sont définies comme les charges d’exploitation conformes aux PCGR, rajustées pour tenir compte de certains éléments importants des charges d’exploitation qui ne reflètent pas les activités commerciales sous-jacentes du CN. Cette mesure fournit à la direction et aux investisseurs une vue d’ensemble des coûts en cours, sans les éléments exceptionnels et non récurrents, ce qui permet une évaluation plus précise de la gestion des coûts et de l’attribution des ressources sur l’ensemble des périodes de déclaration. Le ratio d’exploitation rajusté est défini comme les charges d’exploitation rajustées sous forme de pourcentage des produits d’exploitation. Pour la direction et les investisseurs, le ratio d’exploitation rajusté sert d’indicateur clé de performance en matière de gestion des coûts et d’efficacité opérationnelle globale, car il montre dans quelle mesure la direction contrôle efficacement les coûts par rapport au total des produits d’exploitation en excluant les éléments exceptionnels et non récurrents.

Le tableau suivant fait le rapprochement du bénéfice d’exploitation, des charges d’exploitation et du ratio d’exploitation, tels que déclarés pour les trois mois et les neuf mois terminés les 30 septembre 2025 et 2024, aux mesures de la performance rajustées non conformes aux PCGR indiquées aux présentes :

Pour les trois mois

terminés le 30 septembre Pour les neuf mois

terminés le 30 septembre En millions, sauf les pourcentages 2025 2024 2025 2024 Bénéfice d’exploitation 1 606 $ 1 515 $ 4 854 $ 4 619 $ Rajustement : Perte sur les actifs détenus en vue de la vente — — — 78 Total du rajustement — $ — $ — $ 78 $ Bénéfice d’exploitation rajusté 1 606 $ 1 515 $ 4 854 $ 4 697 $ Charges d’exploitation 2 559 $ 2 595 $ 7 986 $ 8 069 $ Total du rajustement — — — (78 ) Charges d’exploitation rajustées 2 559 $ 2 595 $ 7 986 $ 7 991 $ Ratio d’exploitation 61,4 % 63,1 % 62,2 % 63,6 % Incidence du rajustement — % — % — % (0,6 %) Ratio d’exploitation rajusté 61,4 % 63,1 % 62,2 % 63,0 %



Flux de trésorerie disponibles

Les flux de trésorerie disponibles constituent une mesure utile des liquidités puisqu’ils démontrent la capacité de la Compagnie de générer des flux de trésorerie pour des obligations de dette et à des fins discrétionnaires, telles que le versement de dividendes, les rachats d’actions et les occasions stratégiques. La Compagnie définit les flux de trésorerie disponibles comme la différence entre les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation et les flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement, rajustés pour tenir compte de l’incidence i) des acquisitions et regroupements d’entreprises ainsi que ii) des paiements liés à l’opération de fusion, des entrées de trésorerie et des impôts sur les bénéfices en espèces, qui sont des éléments non représentatifs des tendances de l’exploitation. Les flux de trésorerie disponibles ne sont pas définis de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Le tableau suivant fait le rapprochement des flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation conformément aux PCGR, tels que déclarés pour les trois mois et les neuf mois terminés les 30 septembre 2025 et 2024, aux flux de trésorerie disponibles non conformes aux PCGR indiqués aux présentes :

Pour les trois mois

terminés le 30 septembre Pour les neuf mois

terminés le 30 septembre En millions 2025 2024 2025 2024 Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation 1 913 $ 1 774 $ 4 822 $ 4 704 $ Flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement (1 120 ) (1 190 ) (2 481 ) (2 644 ) Flux de trésorerie disponibles 793 $ 584 $ 2 341 $ 2 060 $



Devise constante

La présentation des résultats financiers en devise constante permet d’examiner les résultats financiers sans que soit prise en compte l’incidence des fluctuations des taux de change, ce qui facilite les comparaisons entre les périodes dans l’analyse des tendances au chapitre de la performance économique. Les mesures déclarées en devise constante sont considérées comme non conformes aux PCGR, ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés. On obtient des résultats financiers en devise constante en convertissant les résultats libellés en dollars US de la période en cours aux taux de change moyens pondérés utilisés pour convertir les transactions libellées en dollars US de la période correspondante de l’exercice précédent.

Les taux de change moyens se sont établis à 1,378 $ et à 1,399 par 1,00 $ US pour les trois mois et les neuf mois terminés le 30 septembre 2025 et à 1,364 $ et à 1,360 $ par 1,00 $ US pour les trois mois et les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, respectivement. En devise constante, le bénéfice net de la Compagnie pour les trois mois et les neuf mois terminés le 30 septembre 2025 aurait été moins élevé de 1 M$ (néant $ par action après dilution) et moins élevé de 45 M$ (0,07 $ par action après dilution), respectivement.

Le tableau suivant fait le rapprochement de l’incidence de la devise constante et de la variation connexe en pourcentage en devise constante sur les résultats financiers, tels que déclarés pour les trois mois et les neuf mois terminés le 30 septembre 2025 :

Pour les trois mois

terminés le 30 septembre Pour les neuf mois

terminés le 30 septembre En millions, sauf les données par action 2025 Incidence

de la

devise constante 2024 Variation

en %, en

devise constante

fav. (défav.) 2025 Incidence

de la

devise

constante 2024 Variation

en %, en

devise constante

fav. (défav.) Produits d’exploitation Produits pétroliers et chimiques 854 $ (4 ) $ 839 $ 1 % 2 577 $ (43 ) $ 2 546 $ — % Métaux et minéraux 477 (3 ) 502 (6 %) 1 496 (34 ) 1 560 (6 %) Produits forestiers 451 (3 ) 467 (4 %) 1 406 (31 ) 1 462 (6 %) Charbon 237 (1 ) 229 3 % 725 (7 ) 691 4 % Produits céréaliers et engrais 775 (3 ) 786 (2 %) 2 560 (36 ) 2 384 6 % Intermodal 980 (3 ) 882 11 % 2 928 (19 ) 2 881 1 % Véhicules automobiles 217 (1 ) 217 — % 677 (13 ) 688 (3 %) Total – Produits marchandises 3 991 (18 ) 3 922 1 % 12 369 (183 ) 12 212 — % Autres produits d’exploitation 174 (1 ) 188 (8 %) 471 (7 ) 476 (3 %) Total – Produits d’exploitation 4 165 (19 ) 4 110 1 % 12 840 (190 ) 12 688 — % Charges d’exploitation Main-d’œuvre et avantages sociaux 815 (3 ) 795 (2 %) 2 597 (28 ) 2 539 (1 %) Services acquis et matières 562 (3 ) 566 1 % 1 715 (14 ) 1 715 1 % Carburant 418 (4 ) 519 20 % 1 349 (38 ) 1 579 17 % Amortissement 500 (2 ) 475 (5 %) 1 482 (17 ) 1 403 (4 %) Location de matériel 103 (1 ) 93 (10 %) 326 (8 ) 294 (8 %) Autres 161 (3 ) 147 (7 %) 517 (12 ) 461 (10 %) Perte sur les actifs détenus en vue de la vente — — — — % — — 78 100 % Total – Charges d’exploitation 2 559 (16 ) 2 595 2 % 7 986 (117 ) 8 069 2 % Bénéfice d’exploitation 1 606 (3 ) 1 515 6 % 4 854 (73 ) 4 619 4 % Intérêts débiteurs (227 ) 1 (230 ) 2 % (679 ) 14 (660 ) (1 %) Autres éléments du produit net des prestations 125 — 114 10 % 376 — 341 10 % Autres produits 3 — 10 (70 %) 44 (1 ) 44 (2 %) Bénéfice avant les impôts sur les bénéfices 1 507 (2 ) 1 409 7 % 4 595 (60 ) 4 344 4 % Charge d’impôts sur les bénéfices (368 ) 1 (324 ) (13 %) (1 123 ) 15 (1 042 ) (6 %) Bénéfice net 1 139 $ (1 ) $ 1 085 $ 5 % 3 472 $ (45 ) $ 3 302 $ 4 % Bénéfice dilué par action 1,83 $ — $ 1,72 $ 6 % 5,54 $ (0,07 ) $ 5,19 $ 5 %



Ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple

La direction est d’avis que le ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple est une mesure utile de la solvabilité parce qu’il reflète la capacité de la Compagnie à faire face à ses obligations du service de la dette et à d’autres obligations à long terme. La Compagnie calcule le ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple en divisant les capitaux empruntés rajustés par le BAIIA rajusté des douze derniers mois. Les capitaux empruntés rajustés sont définis comme la somme de la dette à long terme et de la tranche de la dette à long terme échéant à moins d’un an telles que déclarées dans les Bilans consolidés de la Compagnie, ainsi que des passifs liés aux contrats de location-exploitation, incluant la tranche échéant à moins d’un an, et des régimes de retraite en déficit comptabilisés dans les Bilans consolidés de la Compagnie en raison de la nature de leurs obligations contractuelles et financières, qui est semblable à des titres d’emprunt. Le BAIIA rajusté représente le bénéfice net, à l’exclusion des intérêts-débiteurs, de la charge d’impôts sur les bénéfices, de l’amortissement, du coût des contrats de location-exploitation, des autres éléments du produit net des prestations, d’autres produits (pertes) et d’autres éléments importants qui ne reflètent pas les activités commerciales sous-jacentes du CN et qui pourraient fausser l’analyse des tendances au chapitre de la performance économique. Les capitaux empruntés rajustés et le BAIIA rajusté sont des mesures de calcul non conformes aux PCGR utilisées dans le calcul du ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple. Ces mesures ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Le tableau suivant fait le rapprochement des capitaux empruntés et du bénéfice net conformément aux PCGR, tels que déclarés aux 30 septembre 2025 et 2024 et pour les douze mois terminés les 30 septembre 2025 et 2024, aux mesures rajustées indiquées aux présentes, lesquelles ont été utilisées pour calculer le ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple, non conforme aux PCGR :

En millions, à moins d’indication contraire Au 30 septembre et pour les douze mois terminés le 30 septembre 2025 2024 Capitaux empruntés 1) 21 120 $ 20 698 $ Rajustements : Passifs liés aux contrats de location-exploitation, incluant la tranche échéant à moins d’un an 2) 452 363 Régimes de retraite en déficit 3) 341 356 Capitaux empruntés rajustés 21 913 $ 21 417 $ Bénéfice net 4 618 $ 5 432 $ Intérêts débiteurs 910 859 Charge d’impôts sur les bénéfices 1 485 784 Amortissement 1 971 1 866 Coût des contrats de location-exploitation 4) 159 153 Autres éléments du produit net des prestations (489 ) (460 ) Autres produits (42 ) (178 ) Rajustement : Perte sur les actifs détenus en vue de la vente 5) — 78 BAIIA rajusté 8 612 $ 8 534 $ Ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple (fois) 2,54 2,51





1) Représente le total de la tranche de la dette à long terme échéant à moins d’un an et de la dette à long terme tels que présentés dans les Bilans consolidés. 2) Représente la valeur actuelle des paiements liés à des contrats de location-exploitation. 3) Représente le déficit capitalisé total de tous les régimes de retraite à prestations déterminées pour lesquels les obligations projetées découlant des régimes sont supérieures à l’actif des régimes. 4) Représente les coûts des contrats de location-exploitation inscrits aux postes Services acquis et matières et Location de matériel des États consolidés des résultats. 5) Se rapporte à la perte de 78 M$ sur les actifs détenus en vue de la vente, comptabilisée au deuxième trimestre de 2024, résultant d’une entente visant à transférer la propriété du pont de Québec, situé au Québec (Canada), et les risques et obligations qui y sont associés au gouvernement du Canada. Voir la Note 4, Actifs détenus en vue de la vente, afférente aux États financiers consolidés intermédiaires non audités de la Compagnie pour obtenir de plus amples renseignements.



