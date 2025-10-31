Fenix Outdoor: Kvartal 3 rapport Fenix Outdoor International AG

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG
Delårsrapport
2025-07-01 – 2025-09-30
Tredje kvartalet 2025-07-01 – 2025-09-30
- Koncernens rörelseintäkter uppgick till TEUR 212 333 (TEUR 199 358), en ökning med 6,5%.
- Koncernens EBITDA uppgick till TEUR 46 851 (TEUR 43 616).
- Koncernens rörelseresultat uppgick till TEUR
32 061 (TEUR 28 566).
- Koncernens resultat före skatt uppgick till TEUR 27 751 (TEUR 23 676).
- Koncernens resultat efter skatt uppgick till TEUR 20 818 (TEUR 18 485).
- Resultat per aktie uppgick till EUR 1,50
(EUR 1,38).
Perioden 2025-01-01 – 2025-09-30
- Koncernens rörelseintäkter uppgick till TEUR 518 918 (TEUR 520 999), en minskning med 0,4%.
- Koncernens EBITDA uppgick till TEUR 71 470 (TEUR 78 056).
- Koncernens rörelseresultat uppgick till TEUR
30 087 (TEUR 34 831).
- Koncernens resultat före skatt uppgick till TEUR 22 010 (TEUR 27 689).
- Koncernens resultat efter skatt uppgick till TEUR 10 941 (TEUR 17 934).
- Resultat per aktie uppgick till EUR 0,80
(EUR 1,34).
Egna aktier i bolaget
Per 2025-09-30 ägde bolaget 19 439 B-aktier representerande 0,14 % av kapitalet av A- och B-aktier.
Finansiell Information
