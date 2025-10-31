Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Aktieselskabet Nordfyns Bank

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Aktieselskabet Nordfyns Bank (”Nordfyns Bank”), der afholdes den

1. december 2025, kl. 16:30

i Pucken, Møllemarksvej 75, 5200 Odense V.

Indkaldelsen, herunder de fuldstændige forslag, til den ekstraordinære generalforsamling er vedhæftet denne meddelelse.

Yderligere dokumenter af relevans for den ekstraordinære generalforsamling, herunder en brochure med oplysninger om den påtænkte fusion mellem Nordfyns Bank og Middelfart Sparekasse, kan tilgås via Nordfyns Banks hjemmeside: https://nordfynsbank.dk/om-os/investor/fusion/.

Venlig hilsen

Nordfyns Bank

Vedhæftede filer