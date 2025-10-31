Rekordhög kvartalsvis operativt kassaflöde

PERTH, Australien, Oct. 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alkane Resources Limited (ASX:ALK; TSX:ALK; OTCQX:ALKEF) (”Alkane” eller ”bolaget”) har glädjen att presentera sin kvartalsrapport för perioden som slutade den 30 september 2025 (”Q1 FY26”):

Operationer

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 73 miljoner AUD för kvartalet .

. Rekordhög guldproduktion under första kvartalet 2026 på 30 511 AuEq oz @ AISC på 2 988 $/AuEq oz under ett övergångskvartal som endast omfattade två månaders produktion i Björkdal och Costerfield. 1

på 30 511 AuEq oz @ AISC på 2 988 $/AuEq oz under ett övergångskvartal som endast omfattade två månaders produktion i Björkdal och Costerfield. Den totala produktionen för alla verksamheter under tre månader uppgick till 36 407 AuEq oz 1 till en AISC (totalkostnad för bibehållen produktion) på 3 036 AUD/AuEq oz. 2

Helårsprognos för koncernen på väg mot 160–175 koz AuEq vid AISC 2 600–2 900 AUD/AuEq oz speglar produktionen från Costerfield och Björkdal från juli 2025. 3

speglar produktionen från Costerfield och Björkdal från juli 2025. I början av oktober fick Tomingley den sista delen av kontraktet för att bygga om Newell Highway. Byggprojektet förväntas färdigställas under mars kvartalet 2027.





Undersökning

Ny åder påträffades vid True Blue (en del av Costerfield-domänen) med ett snitt på 11,7 g/ton guld och 6,5% antimon på 4,88 m (beräknad verklig bredd 2,06 m).

Betydande guldfynd med hög halt påträffades vid El Paso inom Tomingley på 8,2 m @ 3,74 g/t guld, inklusive 1 m @ 25,0 g/t guld (se ASX-meddelande daterat den 14 augusti 2025 med titeln ”Tomingley Exploration Intersects Significant Gold at El Paso”).

Förlängning av den höghaltiga breccia-mineraliseringen av guld och koppar vid porfyrfyndigheterna Boda-Kaiser (se ASX-meddelandet daterat den 8 juli 2025 med titeln ”Boda-Kaiser Regional Exploration Update”).





Ekonomi

Försäljningen av guldekvivalenter under kvartalet uppgick till 30 010 uns 1 för intäkter på 147 miljoner AUD till ett genomsnittligt guldpris på 4 896 AUD/uns och ett genomsnittligt antimonpris på 35 646 AUD/ton.

för intäkter på 147 miljoner AUD till ett genomsnittligt guldpris på 4 896 AUD/uns och ett genomsnittligt antimonpris på 35 646 AUD/ton. Likvida medel, ädelmetaller och noterade investeringar uppgick till 191 miljoner AUD , efter återbetalningen av skuldfaciliteten på 45 miljoner AUD och engångskostnader relaterade till sammanslagningen på 25 miljoner AUD.

, efter återbetalningen av skuldfaciliteten på 45 miljoner AUD och engångskostnader relaterade till sammanslagningen på 25 miljoner AUD. Skuldåterbetalningar på 45 miljoner AUD och 7 250 uns prissäkringar slutfördes under kvartalet.





Bolag

Under kvartalet röstade aktieägarna i både Alkane och Mandalay Resources Corporation för att godkänna en ”sammanslagning av jämbördiga parter" mellan bolagen. Affären slutfördes den 5 augusti 2025.

Upptogs på ASX 300 under kvartalet.

Under kvartalet offentliggjordes prognosen för det sammanslagna bolaget för helåret 2026.





VD:n Nic Earner kommenterade: ”Det har varit ett betydelsefullt kvartal då samgåendet med Mandalay slutfördes i början av augusti. Alkane har nu tre gruvor i drift som tillsammans producerade 35 527 uns guld och 198 ton antimon (36 407 uns guldekvivalent) under hela kvartalet.1,2 Med återbetalningen av vår skuld på 45 miljoner AUD och transaktionskostnaderna av engångskaraktär på 25 miljoner AUD bakom oss har vi en mycket solid balansräkning med 191 miljoner AUD i likvida medel, ädelmetaller och noterade investeringar vid kvartalets slut.”

KONCERNÖVERSIKT FÖR LAGSTADGAD RAPPORTPERIOD

Produktion av guld och antimon

Under kvartalet producerade Alkane en för koncernen rekordhög kvartalsproduktion på 30 511 guldekvivalenta uns till en AISC på 2 988 USD/AuEq oz.1) Detta var ett övergångskvartal med endast två månaders produktion från Björkdal och Costerfield.

Alkane producerade 29 965 uns guld och 124 ton antimon under Q1 räkenskapsåret 2026, vilket är den högsta kvartalsvisa guld- och antimonproduktionen hittills. Denna period inkluderade den förväntade långsammare produktionen vid Björkdal under den förlängda svenska sommarsemesterperioden. Dessutom berodde detta resultat på tre månaders produktion från Tomingley-verksamheten (18 335 guldekvivalenta uns) men endast två månaders produktion från Costerfield (6 189 guldekvivalenta uns1) och Björkdal (5 987 guldekvivalenta uns).

Alkane bearbetade totalt 571 429 ton malm med en genomsnittlig guldhalt på 2,27 g/t Au och producerade 29 965 uns guld. Tomingley bearbetade 314 970 ton malm med en genomsnittlig guldhalt på 2,15 g/t. Vid Costerfield var den genomsnittliga guldhalten 8,48 g/t och den genomsnittliga antimonhalten 0,68 % för 22 671 ton malm som bearbetades under två månader, medan Björkdal bearbetade 233 789 ton malm med en genomsnittlig guldhalt på 0,94 g/t, även detta endast under två månader.

Tabell 1: Sammanställning av operativa resultat för den lagstadgade rapporteringsperioden september 20251

Omsättning

Försäljningen av guldekvivalenter under kvartalet uppgick till 30 010 uns1 för intäkter på 147 miljoner AUD till ett genomsnittligt guldpris på 4 896 AUD/uns och ett genomsnittligt antimonpris på 35 646 AUD/ton. Intäkterna från Tomingley inkluderar 7 250 uns som levererats på terminskontrakt till ett genomsnittligt pris av 2 832 A$/uns. Björkdals genomsnittliga realiserade guldpris på 6 335 A$/oz är ett enkelt genomsnitt för kvartalet av redovisade intäkter dividerat med sålda uns under kvartalet. Preliminärt prissatta koncentratförsäljningar omvärderas vid varje rapporteringstillfälle genom att använda det aktuella marknadspriset vid slutet av varje rapporteringsperiod, vilket ökade markant under kvartalet och som ledde till att ytterligare intäkter redovisades utan att ytterligare uns redovisades, vilket ökade det realiserade guldpriset per uns.

Rörelsekostnader, operativa kontantkostnader per producerat guldekvivalent uns, AISC (All-In Sustaining Costs) per producerat guldekvivalent uns och investeringar

Konsoliderad AISC på 2 988 AUD/AuEq1 oz för kvartalet. Konsoliderade operativa kontantkostnader på 2 215 AUD/AuEq1 oz för kvartalet.

Investeringar under Q1 räkenskapsåret 2026 på 27 miljoner AUD, inklusive 6 miljoner AUD i tillväxtprojekt, främst i Tomingley för Newell Highway-omläggningen och Biodiversity Offset-stängselprojektet. Under kvartalet investerades 6 miljoner AUD i prospekteringsborrningar, inklusive borrningar vid Costerfield för totalt 4 miljoner AUD, vilka fokuserade på fyra nyckelområden – nära gruvan syftar Brunswick South-, Sub KC- och Kendal-borrningarna till att förlänga den omedelbara livslängden för gruvan och 2 km västerut fortsatte True Blue-programmet med tre borriggar som fyllde på och utökade resurserna. Vid Björkdal genomfördes borrningar till ett värde av 2 miljoner AUD med fokus på tre program – North Zone och Eastern Extension-programmen fortsatte med målet att utöka reserverna i Björkdalsgruvan och Storheden-borrningen (~1 km åt nordost) syftade till att utöka resurserna på djupet.

Tabell 2: Sammanställning av det finansiella resultatet för den lagstadgade rapportperioden september 20251

Kassaflöde från gruvverksamheten: Lagstadgat operativt kassaflöde (inklusive royalties och justeringar av rörelsekapital) exklusive investeringar.

Kassaflöde

Alkane avslutade kvartalet med en kassa, ädelmetaller och likvida investeringar på 191 miljoner AUD - varav 160 miljoner USD i total kassa, ädelmetaller (14 miljoner USD) och likvida investeringar (17 miljoner USD). Detta resultat drevs av koncernens rekordhöga guldförsäljning på 30 010 guldekvivalenta uns1 och en ökning av det realiserade guldpriset till 4 896 AUD/uns och ett realiserat antimonpris på 35 646 AUD/ton, vilket genererade intäkter på 147 miljoner USD, delvis motverkat av en skuldåterbetalning på 45 miljoner USD och transaktions- och skattekostnader av engångskaraktär på 25 miljoner USD från samgåendet med Mandalay som uppstod under kvartalet. Alkanes verksamhet genererade ett kassaflöde från gruvdriften på 73 miljoner USD med ett uppnått guldpris på 1 908 USD/AuEq oz över AISC.

OPERATIONER OCH PROJEKT

Costerfields guld- och antimonverksamhet – Victoria (Costerfield)

Mandalay Resources Costerfield Operations Pty Ltd (100 %)

Costerfields guld-antimonverksamhet är en helägd verksamhet inom Alkane. Costerfield ligger inom gruvdistriktet Costerfield i centrala Victoria, Australien, cirka 10 km nordost om staden Heathcote och 50 km öster om staden Bendigo.

Fastigheten omfattar den underjordiska infrastruktur som stöder Augusta-, Cuffley-, Brunswick-, Youle- och Shepherd-fyndigheterna; Augustagruvan (Augusta), Brunswicks processanläggning; Splitters Creek Evaporation Facility; Brunswick och Bombay Tailings Storage Facilities (TSF) och tillhörande infrastruktur.

Verksamhetens utveckling

Costerfield levererade en stabil operativ utveckling under kvartalet, med bibehållen hög produktivitet i gruvdriften och flera initiativ för att förbättra malmkvalitet och utvinning. Gruvverksamheten fokuserade på att uppnå planerade högprioriterade områden, med viss variation i produktionen från brytningsområdena på grund av svåra bergförhållanden och överbrott i de komplexa, lätt lutande delarna av malmkroppen i övergången mellan Youle och Shepherd. Verksamheten har genomfört riktade förbättringsprogram, inklusive optimering av borrning och sprängning, förbättrad utbildning av operatörer och övergång till emulsionssprängämnen för att förbättra utvinningen och minska utspädningen. Anrikningsverksamheten fungerade pålitligt, med högre malmflöde tack vare bättre tillgänglighet i krosskretsen. Fokus ligger fortsatt på kontinuerlig optimering av blandning och återvinning. Anläggningen fortsätter att prioritera konsekvent drift och kvalitetskontroll för att främja starka produktionsresultat under de kommande kvartalen.

Totalt 6 189 guldekvivalenta uns1 producerades under augusti och september. Kassakostnaderna för kvartalet var 1 927 AUD/uns uq med en AISC på 2 451 AUD/uns uq.1 Guldförsäljningen under kvartalet uppgick till 5 273 uns till ett genomsnittligt försäljningspris på 5 361 AUD/uns, vilket genererade intäkter på 28 miljoner AUD. Färdiga produkter i lager uppgick till 4 521 uns. Anläggningens operativa kassaflöde uppgick till 20 miljoner AUD under kvartalet.

Undersökning

Vid Costerfield fortsatte borrningen nära gruvan under Q1 räkenskapsåret 2026 inom tre huvudsakliga fokusområden. Efter framgången med Brunswick South-testprogrammet (se ASX-meddelandet daterat den 15 oktober 2025 med titeln ”Costerfield Resources and Reserve Statement räkenskapsåret 2025”) fortsatte borrningarna i syfte att testa omfattningen av de höghaltiga intercepten som borrades under Q4 räkenskapsåret 2025. Borrningarna fortsatte också inom ramen för Sub KC-programmet, som syftar till att fylla på och öka de antagna tillgångarna. Slutligen fortsatte utvidgningsborrningen i Kendal-området strax ovanför de nu utbrutna Youle- och Shepherd-fyndigheterna.

Cirka 2 km väster om den nuvarande utbyggnaden fortsatte True Blue-programmet med tre borriggar som fokuserade på fyllnadsborrning av en del av de antagna resurser som nyligen uppskattats (se ASX-meddelandet daterat den 15 oktober 2025 med titeln ”Costerfield Resources and Reserve Statement FY25”).

Geologisk karta över Costerfield som visar prospekteringsområden under Q1 räkenskapsåret 2026.

Den 21 juli 2025 uppdaterade Mandalay, före sammanslagningen, marknaden om True Blue-borrningen som belyste ett snitt på 11,7 g/t guld och 6,5 % antimon på 4,88 m (beräknad sann bredd 2,06 m) i en ytterligare åder som ligger 40 m öster om den avsedda ådern (se ASX-meddelandet daterat den 15 oktober 2025 med titeln ”Costerfield Resources and Reserve Statement FY25”).

Tomingley Gold Operations – NSW (Tomingley)

Tomingley Gold Operations Pty Ltd (100 %)

Tomingley Gold Operations är en av Alkane helägd verksamhet som ligger nära byn Tomingley, cirka 50 km sydväst om Dubbo i centrala västra New South Wales. Tomingley har varit verksamt sedan 2014. Brytningen sker under jord i fyra guldfyndigheter (Wyoming One, Caloma One, Caloma Two och Roswell).

Verksamhetens utveckling

Den primära malmkällan är fortfarande Roswell, men under kvartalet påverkades malmproduktionen negativt av kortvariga problem med sprängämnets kvalitet. Leverantören har kontaktats för att åtgärda problemet och minimera potentiella effekter i framtiden.

Under kvartalet producerades totalt 18 335 uns guld. Kassakostnaderna för kvartalet uppgick till 2 120 AUD/uns med en AISC på 2 628 AUD/uns.1 Under kvartalet såldes 18 456 uns guld till ett genomsnittligt försäljningspris på 4 284 AUD/uns, vilket genererade intäkter på 79 miljoner AUD. Guldreserven uppgick till 2 417 uns. Anläggningens operativa kassaflöde uppgick till 39 miljoner AUD för kvartalet.

Arbetet med omläggningen av Newell Highway, utanför den befintliga Newell Highway-sträckningen, på mark som ägs av TGO inleddes formellt under kvartalets sista vecka. I början av oktober fick Tomingley den sista delen av kontraktet för att bygga om Newell Highway, inklusive inom den befintliga Newell Highway-sträckningen. Byggprojektet beräknas ta 12 månader och slutföras under första kvartalet 2027.

Undersökning

Borrningen för att utöka resurserna fortsätter vid Tomingley utanför befintliga resursmodeller och nära befintlig underjordisk infrastruktur, och en uppdatering förväntas rapporteras i oktober. Resultat från ett regionalt borrprogram kring Tomingley har påvisat betydande guldmineraliseringar vid El Paso (se ASX-meddelande daterat den 14 augusti 2025 med titeln ”Tomingley Exploration Intersects Significant Gold at El Paso”). Inklusive tre zoner med guldmineraliseringar i en dåligt definierad dacit som påträffats av EPD017 på 32,1 meter med en halt på 1,65 g/t Au, 14 meter med en halt på 1,71 g/t och 8 meter med en halt på 1,19 g/t Au. 2 000 meter diamantborrning pågår för att ytterligare definiera ett prospekteringsmål för El Paso.

Björkdal Gold Operations – Sweden (Björkdal)

Björkdalsgruvan AB (100 %)

Björkdal Gold Operations är ett helägt bolag inom Alkane. Björkdal-fastigheten, som omfattar både Björkdal-gruvan och fyndigheterna Storheden och Norrberget, ligger i Västerbotten i norra Sverige. Björkdal ligger cirka 28 km nordväst om Skellefteå kommun och cirka 750 km norr om Stockholm. Björkdal-fastigheten nås via riksväg 95 eller Europaväg E4 och därefter via asfalterade vägar som är farbara året om.

Verksamhetens utveckling

Björkdal uppnådde starka brytningsresultat under kvartalet, med god malmproduktion som stöddes av stabil produktivitet i gruvkamrarna och ökad utvecklingsaktivitet. Verksamheten gynnades av förbättrad personalplanering under hela sommarsemestern, vilket bidrog till en stabil produktion under jord och ökad flexibilitet i gruvplanen. Bearbetningen påverkades av en rad externa och underhållsrelaterade avbrott, bland annat stormrelaterade strömavbrott. Trots dessa effekter förblev metallurgiska återvinningar stabila. Det stora underhållsstoppet genomfördes säkert och enligt plan, vilket innebär att anläggningen är redo för ökad kapacitet under nästa kvartal. Arbetet med att optimera flotationsprestandan och hantera malmens variationer fortsätter genom riktade fältförsök och förbättrat metallurgiskt stöd.

Totalt producerades 5 987 uns guld under augusti och september. Kassakostnaderna för kvartalet uppgick till 2 805 AUD/uns med en AISC på 4 010 AUD/uns.1 Under kvartalet såldes 6 281 uns guld till ett genomsnittligt försäljningspris på 6 335 AUD/uns, vilket genererade intäkter på 40 miljoner AUD. Lagren av färdiga produkter uppgick till 1 211 uns. Webbplatsens operativa kassaflöde uppgick till 14 miljoner AUD för kvartalet.

Undersökning

I Björkdal genomfördes tre program under kvartalet. Programmen för utvidgning av norra zonen och östra delen fortsatte med målet att utöka reserverna i Björkdalgruvan. Borrarbetet fortskred också och slutfördes på Storheden-fyndigheten (cirka 1 km nordöst). Programmet syftade till att bygga vidare på den nyligen uppskattade antagna mineralresursen. Geologisk modellering pågår för närvarande.

Perspektivvy över Björkdal i sydvästlig riktning som visar platserna för prospektering under första kvartalet av räkenskapsåret 2026:

Northern Molong Porphyry Projekt (NMPP) (guld-koppar)

Alkane Resources Ltd 100 %

Under kvartalet offentliggjordes resultaten från prospekteringsborrningarna vid Boda 2–3 och Driell Creek (se ASX-meddelande daterat den 8 juli 2025 med titeln ”Boda-Kaiser Regional Exploration Update”). Betydande guld-kopparmineraliseringar påträffades i de flesta borrhål utanför de nuvarande beräkningarna av mineralresurser för Boda-Kaiser. Inklusive den betydande sulfidcementerade breccian vid Boda 2–3 testades områden uppåt och utanför MRE, vilket påträffade 53,3 m med 0,87 g/t guld och 0,27 % koppar. Ytterligare borrningar och en MobileMT-undersökning kommer att påbörjas under andra kvartalet.

Lupin Reclamation Project

Lupin Mines Inc 100 %

Lupin genomför för närvarande de avslutande stängnings- och återställningsarbetena, som delvis ska finansieras genom successiva minskningar av säkerhetsgarantierna. Under kvartalet har det förekommit mindre utgifter för teknik, projektledning, samordning, aktiviteter på plats och underhåll av utrustning.

Merparten av detta återställningsarbete för att uppfylla de flesta stängningsåtagandena förväntas äga rum under kalenderåret 2026. Per den 30 september 2025 finns 12 miljoner USD i bundna likvida medel som en deposition mot nuvärdet av vissa återställningskostnadsförpliktelser.

La Quebrada-prospekteringsprojektet

Minera Mandalay Limitada 100 %

Bolaget fortsätter att utvärdera alternativ för denna icke-kärnverksamhet.

BOLAG

Likvida medel, ädelmetaller och noterade investeringar

Banktjänster

Vid kvartalets slut hade företaget 23,4 miljoner USD för finansiering av mobil utrustning, vilket är en ökning jämfört med kvartalet juni 2025 på grund av sammanslagningen med Mandalay. Alkane hade tidigare ett projektlån från Macquarie Bank Limited (Macquarie) för att utveckla Tomingley Gold Extension Project. Denna facilitet återbetalades under kvartalet (45 miljoner USD).

Investeringar

Vid kvartalets slut innehade Alkane cirka 9 miljoner aktier i Sky Metals (ASX:SKY) till ett värde av 0,8 miljoner USD och 30 miljoner aktier (cirka 4,9 %) i Medallion Metals Limited (ASX:MM8) till ett värde av 16,2 miljoner USD.

Terminskontrakt för guld

Tomingley har följande terminskontrakt:

Costerfield har derivatkontrakt på 2,5 tusen uns som skyddar priset mellan 3 027 AUD/oz och 3 243 AUD/oz utan förskottskostnad. De icke avvecklade derivatkontrakten har månatliga förfallodatum under perioden oktober 2025 till december 2025.

Efter kvartalets slut köptes 42 000 uns säljoptioner i SEK för Björkdal-verksamheten, som täcker produktionen från januari till december 2026, med en lösenkurs på 30 645 SEK/oz (~4 985 USD/ oz).

Aktiekapital

Alkane avslutade kvartalet med följande kapitalstruktur:

GRUPPÖVERSIKT FÖR HELA KVARTALET1, 2

Detta dokument har godkänts för offentliggörande på marknaden av Nic Earner, VD.

OM ALKANE ‐ alkres.com ‐ ASX:ALK | TSX: ALK | OTCQX: ALKEF

Alkane Resources (ASX:ALK; TSX:ALK; OTCQX:ALKEF) är en australiensisk guld- och antimonproducent med tre gruvor i drift i Australien och Sverige. Företaget har en stark balansräkning och är positionerat för fortsatt tillväxt.

Alkanes helägda produktionsanläggningar är dagbrottet och den underjordiska guldgruvan Tomingley sydväst om Dubbo i centrala västra New South Wales, den underjordiska guld- och antimonbrytningen Costerfield nordöst om Heathcote i centrala Victoria samt den underjordiska guldgruvan Björkdal nordväst om Skellefteå i Sverige (cirka 750 km norr om Stockholm). Pågående regional prospektering i närheten av gruvorna fortsätter att öka resurserna vid alla tre verksamheterna.

Alkane äger också det mycket stora guld-koppar-porfyrprojektet Boda-Kaiser i centrala västra New South Wales och har i en förstudie skisserat en ekonomisk utvecklingsplan. Bolaget bedriver fortlöpande prospektering inom det omgivande Northern Molong Porphyry-projektet och är övertygat om att det kommer att stärka östra Australiens rykte som en viktig produktionsregion för guld, koppar och antimon.

Sakkunnig person

Om inte annat anges ovan eller i de ASX-meddelanden som hänvisas till, baseras informationen i denna rapport som avser mineralresurser och malmreserver på information som sammanställts av, i fallet NSW, D I Chalmers, FAusIMM, FAIG (Alkane Technical Advisor) och, i fallet Costerfield och Björkdal, Chris Davis, som är medlem i Australasian Institute of Mining and Metallurgy och heltidsanställd hos Alkane Resources Limited. Både Chalmers och Davis har tillräcklig erfarenhet som är relevant för den typ av mineralisering och fyndighet som är aktuell samt för den verksamhet de bedriver för att kvalificera sig som sakkuniga personer enligt definitionen i 2012 års utgåva av Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (”JORC Code”) och som kvalificerad person enligt definitionen i CIM Guidelines och National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (”NI 43-101”). Chalmers och Davis samtycker till att de uppgifter som baseras på denna information tas med i denna rapport i den form och det sammanhang som de förekommer.

Icke-IFRS definierade prestationsmått

Detta meddelande innehåller hänvisningar till totala löpande kostnader, vilket är ett icke-IFRS-mått som inte har någon standardiserad betydelse enligt IFRS. Därför är dessa mått kanske inte jämförbara med liknande mått som presenteras av andra företag. De sammanlagda underhålls- och förbättringskostnaderna omfattar totala kontanta driftskostnader, kapital för underhåll av gruvdriften, royaltykostnader och tillskott till avsättningar för markåtervinning. Underhållskapitalet återspeglar det kapital som krävs för att upprätthålla en anläggnings nuvarande verksamhetsnivå. Den totala underhållskostnaden per uns guldekvivalent under en period är lika med den totala underhållskostnaden dividerad med de motsvarande gulduns som producerats under perioden.

1 Guldekvivalenta uns beräknas genom att multiplicera mängden guld och antimon under perioden med respektive genomsnittligt marknadspris för råvarorna under perioden, lägga ihop de två beloppen för att få fram det totala värdet baserat på marknadspriset och sedan dividera det totala värdet med det genomsnittliga marknadspriset för guld under perioden. Dvs. AuEq = ((producerat guld x guldpris/uns) + (producerat antimon med möjlighet till förtidsinlösen x 70 % utbetalningsbarhet x antimonpris/ton)) / (guldpris/uns). De genomsnittliga marknadspriserna för kvartalet var 5 283 AUD/uns Au (vilket är genomsnittet av det dagliga PM-priset, hämtat från www.lbma.org.uk) och 33 508 AUD/ton Sb (vilket är genomsnittet av Shanghai Metal Market Price, hämtat från www.metal.com). De genomsnittliga marknadspriserna för den lagstadgade rapporteringsperioden var 5 382 USD/uns Au (vilket är genomsnittet av det dagliga PM-priset, hämtat från www.lbma.org.uk) och 33 859 AUD/ton Sb (vilket är genomsnittet av Shanghai Metal Market Price, hämtat från www.metal.com). AISC är ett icke-IFRS-mått och har ingen standardiserad betydelse enligt IFRS och är kanske inte jämförbart med liknande finansiella mått som redovisas av andra företag. Se ”Resultatmått som inte omfattas av IFRS” i slutet av detta meddelande.

2 Koncernens produktion baserad på 100 % bidrag från Tomingley, Costerfield och Björkdal för kvartalet. Eftersom sammanslagningen med Mandalay Resources slutfördes den 5 augusti 2025 återspeglar Alkanes lagstadgade rapporterade produktion för räkenskapsåret 2026 endast produktionen från Costerfield och Björkdal från och med det datumet. Hela kvartalets produktion och kostnader redovisas i slutet av denna rapport.

3 Se ALK:s pressmeddelande daterat den 9 september 2025 med rubriken ”Alkane Announces Financial Year 2026 Guidance” för beräkning av guldekvivalenta uns och definition av koncernens prognos.

