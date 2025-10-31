Kaldalón hf.: Stækkun á skuldabréfaflokknum KALD 150436

Kaldalón hf. hefur lokið stækkun á skuldabréfaflokknum KALD 150436 sem gefinn er út undir 40.000 m.kr. útgáfuramma félagsins. Seld voru skuldabréf fyrir 2.500 m.kr. að nafnvirði á ávöxtunarkröfunni 4,00%. Heildarstærð flokksins eftir stækkun verður 4.000 m.kr.
Skuldabréfaflokkurinn KALD 150436 er verðtryggður á föstum 4% ársvöxtum, til 11 ára en endurgreiðsluferli afborgana og vaxta fylgir 30 ára jafngreiðsluferli. Skuldabréfaflokkurinn er veðtryggður samkvæmt almennu tryggingarfyrirkomulagi.
Greiðslu- og uppgjörsdagur er fyrirhugaður mánudaginn 10. nóvember 2025. Afrakstri skuldabréfanna verður varið til endurfjármögnunar á núverandi skuldum félagsins.
Landsbankinn hafði umsjón með stækkun flokksins og töku skuldabréfanna til viðskipta á aðalmarkað Nasdaq Iceland.
Grunnlýsing og viðauki við grunnlýsinguna hafa verið birt í tengslum við útgáfuramma félagsins. Grunnlýsing útgáfuramma, endanlegir skilmálar og önnur skjöl er varða útgáfu skuldabréfaflokksins og töku skuldabréfanna til viðskipta í Kauphöll verða birt á vefsíðu félagsins; kaldalon.is/fjarfestar
Nánari upplýsingar veitir:
Sigurbjörg Ólafsdóttir, fjármálastjóri
Sími: 856 7155
Netfang: sigurbjorg.olafsdottir@kaldalon.is