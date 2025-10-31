Eilinio visuotinio AB Akola group akcininkų susirinkimo sprendimai

2025 m. spalio 31 d. įvyko eilinis visuotinis AB Akola group (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
Susirinkimo apskaitos dieną bendras Bendrovės akcijų skaičius yra 167 170 481, o balsavimo teisę suteikia – 166 573 819 akcijų. Balsavimo teisės nesuteikia Bendrovės įsigytos 596 662 savos akcijos.
Susirinkime dalyvavo 18 Susirinkimo apskaitos dienos (2025 m. spalio 24 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkai, turintys 136 527 463 akcijų balsus, tai sudarė 81,96 procentus visų Bendrovės akcijų balsų. Iki Susirinkimo buvo pateikta 14 tinkamai užpildyti bendrieji balsavimo biuleteniai ir neįskaičiuoti gauti 7 netinkamai užpildyti bendrieji balsavimo biuleteniai.
Susirinkime dalyvavo Bendrovės valdybos narys ir generalinio direktoriaus pavaduotojas finansams ir investicijoms Mažvydas Šileika.
Susirinkimo kvorumas yra.
Susirinkimo priimti sprendimai:
1. Bendrovės Audito komiteto veiklos ataskaitos, Nepriklausomo auditoriaus išvados ir Nepriklausomo praktikuojančio asmens riboto užtikrinimo ataskaitos dėl AB Akola group konsoliduotosios tvarumo ataskaitos pristatymas.
Pristatyta. Balsavimas nevykdomas.
2. Finansinių metų, pasibaigusių 2025 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2025 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį.
Balsavimo rezultatai:
UŽ – 136 527 463 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 136 322 110 balsų).
PRIEŠ – nėra.
NEBALSAVO – nėra.
3. Savų akcijų įsigijimo tvirtinimas.
Įsigyti Bendrovei savų akcijų šiomis sąlygomis:
1) savų akcijų įsigijimo tikslas – išlaikyti ir didinti Bendrovės akcijų kainą ir (arba) mažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, anuliuojant Bendrovės įsigytas akcijas, ir (arba) Bendrovės ir Grupės darbuotojams suteikti opcionus pagal AB Akola group akcijų suteikimo taisykles;
2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – iki 5 (penkių) procentų visų Bendrovės akcijų;
3) terminas, per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo;
4) maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1,9 Eur, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1,5 Eur;
5) parduodant savas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti Bendrovės akcijų. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią tų akcijų įsigijimo kainai. Bendrovė gali anuliuoti įsigytas savas akcijas;
6) pavesti Bendrovės valdybai organizuoti savų akcijų įsigijimą ir pardavimą, nustatyti akcijų įsigijimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir šiame sprendime nustatytomis sąlygomis.
Balsavimo rezultatai:
UŽ – 136 527 463 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 136 322 110 balsų).
PRIEŠ – nėra.
NEBALSAVO – nėra.
4. Rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymas.
Suformuoti 3 000 000 Eur (trijų milijonų eurų) rezervą savoms akcijoms įsigyti.
Balsavimo rezultatai:
UŽ – 136 527 463 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 136 322 110 balsų).
PRIEŠ – nėra.
NEBALSAVO – nėra.
5. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
Patvirtinti Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą:
|1)
|ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje
|113 637 078 Eur
|2)
|grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)
|17 726 511 Eur
|3)
|pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)
|-
|4)
|pervedimai iš rezervų
|-
|5)
|akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)
|-
|6)
|paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso
|131 363 589 Eur
|7)
|pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą
|-
|8)
|pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti
|3 000 000 Eur
|9)
|pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti
|-
|10)
|pelno dalis, paskirta į kitus rezervus
|-
|11)
|pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti
|14 991 644 Eur*
|12)
|pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams
|-
|13)
|nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus
|113 371 945 Eur
* Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2025 m. birželio 30 d., paskiriama 14 991 644 Eur, tai sudaro 0,09 Eur vienai Bendrovės akcijai, neatskaičius mokesčių (apskaičiuota neįskaitant Bendrovės įsigytų savų akcijų).
Balsavimo rezultatai:
UŽ – 136 527 463 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 136 322 110 balsų).
PRIEŠ – nėra.
NEBALSAVO – nėra.
6. Bendrovės Atlygio politikos naujos redakcijos tvirtinimas.
Patvirtinti AB Akola group Atlygio politikos naują redakciją.
Balsavimo rezultatai:
UŽ – 136 527 463 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 136 322 110 balsų).
PRIEŠ – nėra.
NEBALSAVO – nėra.
7. Bendrovės Akcijų suteikimo taisyklių naujos redakcijos tvirtinimas.
Patvirtinti AB Akola group Akcijų suteikimo taisyklių naują redakciją.
Balsavimo rezultatai:
UŽ – 136 527 463 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 136 322 110 balsų).
PRIEŠ – nėra.
NEBALSAVO – nėra.
Papildomą informaciją suteiks:
Mažvydas Šileika
AB Akola group generalinio direktoriaus pavaduotojas finansams ir investicijoms
E. p. m.sileika@akolagroup.lt
Mob. +370 619 19 403
Priedai
- AB Akola group atlygio politika_projektas-Remuneration Policy
- AB Akola group akciju suteikimo taisykles-Rules for Granting Shares