Dividendų AB Akola group akcininkams mokėjimo tvarka

2025 m. spalio 31 d. įvykusiame AB Akola group eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo patvirtintas pelno paskirstymas už 2024–2025 finansinius metus, pasibaigusius 2025 m. birželio 30 d. Nuspręsta išmokėti 14 991 644 eurų dividendų, tai sudaro 0,09 euro (su mokesčiais) už vieną bendrovės paprastąją vardinę akciją (neįtraukiant bendrovės įsigytų savų akcijų). Dividendai bus mokami tiems asmenims, kurie buvo AB Akola group akcininkai 2025 m. lapkričio 14 d. dienos pabaigoje – tai yra dividendų apskaitos diena.
Pirmoji diena be teisių (angl. Ex-Date), nuo kurios reguliuojamoje rinkoje (t .y. vertybinių popierių biržoje) su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos AB Akola group akcijos (ISIN kodas LT0000128092) nesuteikia teisės gauti dividendų už 2024–2025 finansinius metus, yra 2025 m. lapkričio 13 diena.
Dividendai bus išmokėti AB Akola group akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojams per Nasdaq CSD SE Lietuvos filialą. Dividendų suma, atskaičiavus mokesčius, bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar finansų įstaigoje.
Dividendų apmokestinimas:
- Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenims taikomas 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifas;
- Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims taikomas 16 proc. pelno mokesčio tarifas, jeigu pagal įstatymus nenumatyta kitaip.
AB Akola group valdo didžiausią Baltijos šalių žemės ūkio ir maisto gamybos įmonių grupę, kurioje dirba virš 5 tūkst. darbuotojų. Grupė vykdo veiklą visoje maisto produktų gamybos grandinėje „nuo lauko iki stalo“: gamina, ruošia ir parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, taip pat tiekia prekes bei teikia paslaugas žemdirbiams.
Papildomą informaciją suteiks:
Mažvydas Šileika
AB Akola group generalinio direktoriaus pavaduotojas finansams ir investicijoms
E. p. m.sileika@akolagroup.lt
Mob. +370 619 19 403