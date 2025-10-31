AB Akola group pranešimas apie 2024–2025 finansinių metų audituotą metinę informaciją

2025 m. spalio 31 d. visuotinis AB Akola group akcininkų susirinkimas patvirtino AB Akola group konsoliduotąsias ir Bendrovės finansines ataskaitas, konsoliduotąją vadovybės ataskaitą, nepriklausomo praktikuojančio asmens riboto užtikrinimo ataskaitą dėl AB Akola group konsoliduotosios tvarumo ataskaitos bei nepriklausomo auditoriaus išvadą dėl Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų už finansinius metus, pasibaigusius 2025 m. birželio 30 d.
Pagrindiniai finansiniai rodikliai
AB Akola group pavaldžiųjų įmonių (Grupės) 2024–2025 finansinių metų konsoliduotosios pajamos viršijo 1 580 mln. Eur ir buvo 4,9 proc. didesnės, palyginti su atitinkamu ankstesniųjų metų laikotarpiu. Grupė pardavė 3 116 tūkst. tonų įvairios produkcijos, arba 3 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Bendrasis pelnas augo 28,4 proc. iki 194 mln. Eur, o veiklos pelnas – 71,2 proc. iki 79 mln. Eur. Konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) siekė 110 mln. Eur ir buvo 49,9 proc. didesnis nei ankstesniais metais. Grynasis pelnas išaugo 143,6 proc. iki 61 mln. Eur.
|2023–2024
|2024–2025
|Palyg.
2024–2025
su 2023–2024, %
|Parduota prekių tonomis
|3 025 143
|3 116 339
|3
|Pajamos, tūkst. Eur
|1 506 238
|1 580 699
|4,9
|Bendrasis pelnas, tūkst. Eur
|151 116
|194 086
|28,4
|EBITDA, tūkst. Eur
|73 547
|110 219
|49,9
|Veiklos pelnas, tūkst. Eur
|46 096
|78 916
|71,2
|Grynasis pelnas, tūkst. Eur
|24 913
|60 692
|143,6
Atskirų veiklos segmentų audituoti rezultatai
„Partnerystės su ūkininkais“ veiklos segmento pajamos per 2024–2025 m. perkopė 1 151,7 mln. eurų ir buvo 1,2 proc. didesnės nei prieš metus. Segmento bendrasis pelnas siekė 92 mln. eurų, o veiklos pelnas išaugo iki 28,9 mln. eurų.
|Partnerystė su ūkininkais
|2023–2024
|2024–2025
|Palyg.
2024–2025
su 2023–2024, %
|Pajamos, tūkst. Eur
|1 137 745
|1 151 738
|1,2
|Bendrasis pelnas, tūkst. Eur
|81 635
|92 088
|12,8
|Veiklos pelnas, tūkst. Eur
|19 595
|28 930
|47,6
„Maisto gamybos“ segmento bendrosios pajamos didėjo 12,7 proc. ir siekė 449,1 mln. eurų, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Segmento bendrasis pelnas išaugo iki 84,9 mln. eurų, o veiklos pelnas padidėjo iki 39,1 mln. eurų.
|Maisto gamyba
|2023–2024
|2024–2025
|Palyg.
2024–2025
su 2023–2024, %
|Pajamos, tūkst. Eur
|398 686
|449 134
|12,7
|Bendrasis pelnas, tūkst. Eur
|58 254
|84 949
|45,8
|Veiklos pelnas, tūkst. Eur
|20 450
|39 170
|91,5
Segmento „Ūkininkavimas“ pajamos siekė 47,6 mln. Eur ir buvo 9,3 proc. didesnės nei pernai. Šios veiklos bendrasis pelnas – 12,9 mln. Eur, o veiklos pelnas – 11,2 mln. eurų.
|Ūkininkavimas
|2023–2024
|2024–2025
|Palyg.
2024–2025
su 2023–2024, %
|Pajamos, tūkst. Eur
|43 621
|47 682
|9,3
|Bendrasis pelnas, tūkst. Eur
|7 232
|12 977
|79,4
|Veiklos pelnas, tūkst. Eur
|6 049
|11 260
|86,1
Segmento „Kiti produktai ir paslaugos“ pajamos siekė 20,8 mln. eurų ir buvo 8,3 proc. didesnės nei pernai. Bendrasis šios veiklos pelnas buvo 4,1 mln. Eur, o veiklos nuostolis sudarė 444 tūkst. eurų.
|Kiti produktai ir paslaugos
|2023–2024
|2024–2025
|Palyg.
2024–2025
su 2023–2024, %
|Pajamos, tūkst. Eur
|19 245
|20 844
|8,3
|Bendrasis pelnas, tūkst. Eur
|3 995
|4 069
|1,9
|Veiklos pelnas, tūkst. Eur
|2
|-444
|-22 300
AB Akola group valdo didžiausią Baltijos šalių žemės ūkio ir maisto gamybos įmonių grupę, kurioje dirba virš 5 tūkst. darbuotojų. Grupė vykdo veiklą visoje maisto produktų gamybos grandinėje „nuo lauko iki stalo“: gamina, ruošia ir parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, taip pat tiekia prekes bei teikia paslaugas žemdirbiams.
