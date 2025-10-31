AB Akola group pranešimas apie 2024–2025 finansinių metų audituotą metinę informaciją

2025 m. spalio 31 d. visuotinis AB Akola group akcininkų susirinkimas patvirtino AB Akola group konsoliduotąsias ir Bendrovės finansines ataskaitas, konsoliduotąją vadovybės ataskaitą, nepriklausomo praktikuojančio asmens riboto užtikrinimo ataskaitą dėl AB Akola group konsoliduotosios tvarumo ataskaitos bei nepriklausomo auditoriaus išvadą dėl Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų už finansinius metus, pasibaigusius 2025 m. birželio 30 d.

Pagrindiniai finansiniai rodikliai

AB Akola group pavaldžiųjų įmonių (Grupės) 2024–2025 finansinių metų konsoliduotosios pajamos viršijo 1 580 mln. Eur ir buvo 4,9 proc. didesnės, palyginti su atitinkamu ankstesniųjų metų laikotarpiu. Grupė pardavė 3 116 tūkst. tonų įvairios produkcijos, arba 3 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Bendrasis pelnas augo 28,4 proc. iki 194 mln. Eur, o veiklos pelnas – 71,2 proc. iki 79 mln. Eur. Konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) siekė 110 mln. Eur ir buvo 49,9 proc. didesnis nei ankstesniais metais. Grynasis pelnas išaugo 143,6 proc. iki 61 mln. Eur.

 2023–20242024–2025Palyg.
2024–2025
su 2023–2024, %
Parduota prekių tonomis3 025 1433 116 3393
Pajamos, tūkst. Eur1 506 2381 580 6994,9
Bendrasis pelnas, tūkst. Eur        151 116194 08628,4
EBITDA, tūkst. Eur73 547110 21949,9
Veiklos pelnas, tūkst. Eur46 09678 91671,2
Grynasis pelnas, tūkst. Eur24 91360 692143,6


Atskirų veiklos segmentų audituoti rezultatai

„Partnerystės su ūkininkais“ veiklos segmento pajamos per 2024–2025 m. perkopė 1 151,7 mln. eurų ir buvo 1,2 proc. didesnės nei prieš metus. Segmento bendrasis pelnas siekė 92 mln. eurų, o veiklos pelnas išaugo iki 28,9 mln. eurų.

Partnerystė su ūkininkais2023–20242024–2025Palyg.
2024–2025
su 2023–2024, %
Pajamos, tūkst. Eur1 137 7451 151 7381,2
Bendrasis pelnas, tūkst. Eur81 63592 08812,8
Veiklos pelnas, tūkst. Eur19 59528 93047,6


„Maisto gamybos“ segmento bendrosios pajamos didėjo 12,7 proc. ir siekė 449,1 mln. eurų, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Segmento bendrasis pelnas išaugo iki 84,9 mln. eurų, o veiklos pelnas padidėjo iki 39,1 mln. eurų.

Maisto gamyba2023–20242024–2025Palyg.
2024–2025
su 2023–2024, %
Pajamos, tūkst. Eur398 686449 13412,7
Bendrasis pelnas, tūkst. Eur58 25484 94945,8
Veiklos pelnas, tūkst. Eur20 45039 17091,5


Segmento „Ūkininkavimas“ pajamos siekė 47,6 mln. Eur ir buvo 9,3 proc. didesnės nei pernai. Šios veiklos bendrasis pelnas – 12,9 mln. Eur, o veiklos pelnas – 11,2 mln. eurų.

Ūkininkavimas2023–20242024–2025Palyg.
2024–2025
su 2023–2024, %
Pajamos, tūkst. Eur43 62147 6829,3
Bendrasis pelnas, tūkst. Eur7 23212 97779,4
Veiklos pelnas, tūkst. Eur6 04911 26086,1


Segmento „Kiti produktai ir paslaugos“ pajamos siekė 20,8 mln. eurų ir buvo 8,3 proc. didesnės nei pernai. Bendrasis šios veiklos pelnas buvo 4,1 mln. Eur, o veiklos nuostolis sudarė 444 tūkst. eurų.

Kiti produktai ir paslaugos2023–20242024–2025Palyg.
2024–2025
su 2023–2024, %
Pajamos, tūkst. Eur19 24520 8448,3
Bendrasis pelnas, tūkst. Eur3 9954 0691,9
Veiklos pelnas, tūkst. Eur2-444-22 300


AB Akola group valdo didžiausią Baltijos šalių žemės ūkio ir maisto gamybos įmonių grupę, kurioje dirba virš 5 tūkst. darbuotojų. Grupė vykdo veiklą visoje maisto produktų gamybos grandinėje „nuo lauko iki stalo“: gamina, ruošia ir parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, taip pat tiekia prekes bei teikia paslaugas žemdirbiams.


