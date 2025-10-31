Værdipapirfonden Sparinvest suspenderer midlertidig handel med alle afdelinger

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Værdipapirfonden Sparinvest offentliggøre, at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er udeblevet grundet tekniske udfordringer. Handel med de berørte afdelinger er derfor midlertidigt suspenderet.

Der er tale om følgende afdelinger:

Fund NameISINOrder Book Code
INDEX Bæredygtige Virksomhedsobligationer HY KLDK0016028020SPVBVO
INDEX Emerging Market Bonds LokalvalutaDK0060254043SPVINO
INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta Akk. - KL ADK0060254126SPVINOAKKKLA
INDEX Globale Aktier KLDK0060747822SPVIGAKL
INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KLDK0060748127SPVIGAMRAKL
INDEX Bæredygtige Global KLDK0060747905SPVIBGKL
INDEX Bæredygtige USA KLDK0060748200SPVBUSAKL
INDEX Bæredygtige Europa KLDK0060748044SPVBEUKL
INDEX Lav Risiko KLDK0060748556SPVILRKL
INDEX Mellem Risiko KLDK0060748630SPVIMRKL
INDEX Høj Risiko KLDK0060748713SPVIHRKL
INDEX Emerging Market BondsDK0062729406SPVIEB
INDEX Emerging Market Bonds Akk. KL ADK0062729596SPVIMA


Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller Head of Portfolio Management & Operations, Christian Rye Holm CRH@nykredit.dk.

Med venlig hilsen
Dirk Schulze



