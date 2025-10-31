Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance suspenderer handel med alle afdelinger

 | Source: Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance

Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af alle afdelinger, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Det skyldes, at det grundet tekniske udfordringer ikke er muligt at stille korrekt NAV.

Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser.

Følgende afdelinger er omfattet af suspensionen:

ISINAfdelingsnavnOrder Book Code
DK0061671013Ansvarlig DefensivNBIAD
DK0061671286Ansvarlig ModeratNBIAM
DK0061671369Ansvarlig OffensivNBIAO
DK0016188733Defensiv KLNBIDEKL
DK0016188816Moderat KLNBIMOKL
DK0060441749Offensiv KLNBIOFKL

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller Head of Portfolio Management & Operations, Christian Rye Holm CRH@nykredit.dk.

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S
Tage Fabrin-Brasted


