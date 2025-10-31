Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance suspenderer handel med alle afdelinger

Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af alle afdelinger, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Det skyldes, at det grundet tekniske udfordringer ikke er muligt at stille korrekt NAV.
Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser.
Følgende afdelinger er omfattet af suspensionen:
|ISIN
|Afdelingsnavn
|Order Book Code
|DK0061671013
|Ansvarlig Defensiv
|NBIAD
|DK0061671286
|Ansvarlig Moderat
|NBIAM
|DK0061671369
|Ansvarlig Offensiv
|NBIAO
|DK0016188733
|Defensiv KL
|NBIDEKL
|DK0016188816
|Moderat KL
|NBIMOKL
|DK0060441749
|Offensiv KL
|NBIOFKL
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller Head of Portfolio Management & Operations, Christian Rye Holm CRH@nykredit.dk.
Med venlig hilsen
Nykredit Portefølje Administration A/S
Tage Fabrin-Brasted