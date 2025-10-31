Išrinktas naujos kadencijos AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos pirmininkas, suformuoti komitetai

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) informuoja, kad 2025 m. spalio 31 d. naujos kadencijos Grupės stebėtojų taryba (toliau – Stebėtojų taryba) iš savo narių išrinko pirmininką – Alfonso Faubel.
A. Faubel yra aukščiausio lygio vadovas, sukaupęs 36 metų patirtį energetikos, skaitmeninimo ir automobilių pramonės srityse ir yra vertinamas dėl verslo transformacijų, veiklos tobulinimo, darbo su komandomis skirtingose kultūrinėse aplinkose visame pasaulyje patirties. Per daugiau nei pastarąjį dešimtmetį įgijo vertingos patirties energetikos sektoriuje, ypatingai atsinaujinančių energijos išteklių – tiek sausumos, tiek jūros vėjo jėgainių – vystyme pasaulyje lyderiaujančiose šios srities kompanijose.
A. Faubel užėmė vadovaujančias pareigas „Siemens Gamesa“ ir „Alstom/GE“ įmonėse, laikomose pagrindinėmis žaidėjomis pasaulinėje vėjo jėgainių rinkoje. Būdamas „Alstom/GE“ vyresniuoju viceprezidentu jis prisidėjo prie bendrovės žengimo į 16 naujų rinkų. A. Faubel buvo ir praėjusios kadencijos Grupės Stebėtojų tarybos pirmininku.
„Džiaugiuosi suteikta galimybe vadovauti naujos kadencijos „Ignitis grupės“ stebėtojų tarybai. Šis sprendimas rodo stebėtojų tarybos pasitikėjimą ir nuoseklumą, tęsiant pradėtus darbus. Grupė yra teisingame kelyje, kuriant 100 proc. žalią ir saugią energetikos ekosistemą Lietuvoje, o naujais nariais pasipildžiusi stebėtojų taryba pasirengusi ir toliau būti patikimu partneriu, padedant siekti šių ambicingų tikslų“, - sako A. Faubel.
Stebėtojų tarybą iš viso sudaro devyni nariai – šeši nepriklausomi nariai ir trys valstybės tarnautojai.
Grupė 2025 m. spalio 24 d. skelbė apie visuotiniame akcininkų susirinkime priimtą sprendimą dėl naujų Stebėtojų tarybos narių išrinkimo ketverių metų kadencijai.
Taip pat Grupė informuoja, kad 2025 m. spalio 31 d. Stebėtojų taryba iš savo narių sudarė šiuos komitetus: Audito ir rizikos, Skyrimo ir atlygio bei Tvarumo.
Stebėtojų tarybos komitetai sudaromi Stebėtojų tarybos sprendimu 4 metų kadencijai iš ne mažiau nei 3 narių.
Stebėtojų tarybos Audito ir rizikos komiteto nariais išrinkti šie Stebėtojų tarybos nariai: Judith Buss (komiteto pirmininkė), Sian Lloyd Rees, Ingrida Muckutė ir Alfonso Faubel.
Stebėtojų tarybos Skyrimo ir atlygio komiteto nariais išrinkti šie Stebėtojų tarybos nariai: Lorraine Wrafter (komiteto pirmininkė), Jutta Dissen ir Aušra Vičkačkienė.
Stebėtojų tarybos Tvarumo komiteto nariais išrinkti šie Stebėtojų tarybos nariai: Tim Brooks (komiteto pirmininkas), Lina Liubauskaitė ir Jutta Dissen.
