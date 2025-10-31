Investeringsforeningen Nykredit Invest suspender handel med alle afdelinger

Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af alle afdelinger, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Gundet tekniske udfordringer er det ikke er muligt at stille korrekt NAV.
Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser.
Følgende afdelinger er omfattet af suspensionen:
|ISIN
|Afdelingsnavn
|Order Book Code
|DK0010297118
|Danske aktier
|NYIDA
|DK0060009249
|Korte obligationer
|NYIKO
|DK0060009405
|Lange Obligationer KL A
|NYILO
|DK0060033975
|Korte obligationer Akk.
|NYIKOA
|DK0060034007
|Lange obligationer Akk. KL A
|NYILOA
|DK0060034270
|Danske aktier Akk.
|NYIDAA
|DK0060361046
|Bæredygtige Aktier
|NYIBDA
|DK0060360824
|Globale Fokusaktier
|NYIGLA
|DK0060356392
|Ansvarlige Kreditobligationer
|NYIAKO
|DK0060643021
|Kreditobligationer Akk.
|NYIKA
|DK0060038347
|Globale Fokusaktier Akk.
|NYIGFA
|DK0060356202
|Kreditobligationer
|NYIKRO
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller CRH@nykredit.dk
Med venlig hilsen
Nykredit Portefølje Administration A/S
Tage Fabrin-Brasted