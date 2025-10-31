Investeringsforeningen Nykredit Invest suspender handel med alle afdelinger

 | Source: Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest

Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af alle afdelinger, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Gundet tekniske udfordringer er det ikke er muligt at stille korrekt NAV.

Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser.

Følgende afdelinger er omfattet af suspensionen:

ISINAfdelingsnavnOrder Book Code
DK0010297118Danske aktierNYIDA
DK0060009249Korte obligationerNYIKO
DK0060009405Lange Obligationer KL ANYILO
DK0060033975Korte obligationer Akk.NYIKOA
DK0060034007Lange obligationer Akk. KL ANYILOA
DK0060034270Danske aktier Akk.NYIDAA
DK0060361046Bæredygtige AktierNYIBDA
DK0060360824Globale FokusaktierNYIGLA
DK0060356392Ansvarlige KreditobligationerNYIAKO
DK0060643021Kreditobligationer Akk.NYIKA
DK0060038347Globale Fokusaktier Akk.NYIGFA
DK0060356202KreditobligationerNYIKRO

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller CRH@nykredit.dk

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted


Recommended Reading