Investeringsforeningen Nykredit Invest suspender handel med alle afdelinger

Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af alle afdelinger, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Gundet tekniske udfordringer er det ikke er muligt at stille korrekt NAV.

Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser.

Følgende afdelinger er omfattet af suspensionen:

ISIN Afdelingsnavn Order Book Code DK0010297118 Danske aktier NYIDA DK0060009249 Korte obligationer NYIKO DK0060009405 Lange Obligationer KL A NYILO DK0060033975 Korte obligationer Akk. NYIKOA DK0060034007 Lange obligationer Akk. KL A NYILOA DK0060034270 Danske aktier Akk. NYIDAA DK0060361046 Bæredygtige Aktier NYIBDA DK0060360824 Globale Fokusaktier NYIGLA DK0060356392 Ansvarlige Kreditobligationer NYIAKO DK0060643021 Kreditobligationer Akk. NYIKA DK0060038347 Globale Fokusaktier Akk. NYIGFA DK0060356202 Kreditobligationer NYIKRO

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller CRH@nykredit.dk

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted