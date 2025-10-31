Placeringsforeningen Nykredit Invest suspenderer handel med alle afdelinger

Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af fonde, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Det skyldes, at det grundet tekniske udfordringer ikke er muligt at stille NAV.

Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser.

Følgende afdeling er omfattet af suspensionen:

Fund Name ISIN Order Book Code Danske Fokusaktier DK0060231777 NYKDFA





Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit eller Head of Portfolio Management & Operations, Christian Rye Holm CRH@nykredit.

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted