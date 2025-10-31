Investeringsforeningen SparDanmark Invest suspenderer midlertidig handel med alle afdelinger

Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af alle afdelinger, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Det skyldes, at det grundet tekniske udfordringer ikke er muligt at stille korrekt NAV.

Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser.

Følgende afdelinger er omfattet af suspensionen:

SIN Afdelingsnavn Order Book Code DK0061530896 Konservativ SDIKON DK0061530979 Balance SDIBAL DK0061531001 Offensiv SDIOFF DK0061531191 Vækst SDIVKS













Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til Portfolio Management, npa.pm@nykredit.dk eller Christian Rye Holm, CRH@nykredit.dk.

Med venlig hilsen

Dirk Schulze