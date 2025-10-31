Investeringsforeningen Multi Manager Invest suspenderer handel med alle afdelinger

Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af alle afdelinger, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Det skyldes, at det grundet tekniske udfordringer ikke er muligt at stille korrekt NAV.

Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser.

Følgende afdelinger er omfattet af suspensionen: 

ISINAfdelingsnavnOrder Book Code
DK0060316685Nye AktiemarkederMMINAM
DK0060316768Nye Aktiemarkeder Akk.MMINAA
DK0060447274Globale AktierMMIGA
DK0060447357Globale Aktier Akk.MMIGAA

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit dk eller CRH@nykredit.dk

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted


