Investeringsforeningen Sparinvest suspenderer handel af alle afdelinger

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at indberetning af indre værdi til Nasdaq Copenhagen er udeblevet grundet tekniske udfordringer. Handel med de berørte afdelinger ønskes derfor midlertidigt suspenderet.

Der er tale om følgende afdelinger:

Fund Name ISIN Order Book Code Korte Obligationer KL A DK0060105203 SPIKOOKLA Mellemlange Obligationer KL A DK0060105476 SPIMLOKLA Lange Obligationer KL A DK0060105393 SPILOLKLA Nye Obligationsmarkeder KL A DK0016030786 SPINOBKLA Ansvarlige Virksomhedsobligationer IG KL A DK0060444255 SPIVO INDEX Stabile Obligationer KL A DK0060057487 SPISOKLA Virksomhedsobligationer HY Kort KL A DK0060530764 SPIVHYKORTKLA Virksomhedsobligationer HY KL A DK0060819324 SPIVHYKLA Mix Aktier KL A DK0010014778 SPIMAKLA Value Aktier KL A DK0010079631 SPIVAKLA Value Europa KL A DK0060032571 SPIVEUKLA Value Emerging Markets KL A DK0010304856 SPIVEMKLA Bæredygtige Aktier Akk. KL A DK0060012896 SPIBDAAKKKLA Danske Aktier KL A DK0010068006 SPIDKAKLA INDEX Dow Jones Best-in-Class World KL DK0010297464 SPIDJB INDEX Emerging Markets KL DK0060300762 SPIEMIKL INDEX Europa Growth KL DK0010297548 SPIEUGKL INDEX Europa Small Cap KL DK0010297621 SPIEUCKL INDEX Europa Value KL DK0010297704 SPIEUVKL INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL DK0060031847 SPIGLAMRIKL INDEX Bæredygtige Japan KL DK0010297977 SPIBJAKL INDEX OMX C25 KL DK0060442556 SPIC25KL INDEX USA Growth KL DK0010298272 SPIUSGKL INDEX USA Small Cap KL DK0010298355 SPIUSSKL INDEX USA Value KL DK0010298439 SPIUSVKL Bæredygtige Aktier KL A DK0061294048 SPIBDA Globale Fokusaktier KL A DK0061293826 SPIGFA Mix Rente KL A DK0061551702 SPIMRA Mix Maksimum Risiko KL A DK0061551892 SPIMMRIA Ansvarlige Value Aktier KL A DK0061551546 SPIAVA INDEX Europa Forsvar DK0063855598 SPIIEF Grønne Obligationer KL A DK0064082069 SPIGRO Mix Lav Risiko KL A DK0060623189 SPIMLRKLA Mix Mellem Risiko KL A DK0060623262 SPIMMRKLA Mix Høj Risiko KL A DK0060623346 SPIMHRKLA Mix Minimum Risiko KL A DK0060914901 SPIMIXMINRISKKLA





Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller Head of Portfolio Management & Operations, Christian Rye Holm CRH@nykredit.dk.

