Aktsiaseltsi Infortar tütarühing sõlmis osa müügilepingu OÜ Oisu Biogaas osade omandamiseks

Eile, 30. oktoobril 2025 sõlmisid Aktsiaseltsi Infortar (Infortar) 100% tütarühing OÜ Infortar Agro (registrikood 11504910) ja OÜ Eesti Biogaas (registrikood 14754903) osa müügilepingu, mille kohaselt OÜ Infortar Agro omandab 60% suuruse osaluse OÜ-s Oisu Biogaas.

Ostutehing on seotud tänavu toimunud Eesti ühe suurima põllumajandusettevõtte Estonia Farmid omandamisega Infortari poolt ning on selle loogiline jätk. Oisus asuv farmikompleks ja biometaanijaam moodustavad ühtse terviku ning Estonia Farmid tütarühing on jaama peamine toorme tarnija.

Tehingu lõpuleviimise eeldusena näeb leping ette vajalike kooskõlastuste saamist Konkurentsiametilt ja täiendavate toimingute läbiviimist.

Tehing ei ole käsitletav igapäevase majandustegevuse raamidest väljuva või olulist tähtsust omava tehinguna ega tehinguna seotud isikuga NASDAQ Tallinna Börsi reglemendi osa "Nõuded Emitentidele" tähenduses ega avalda olulist mõju Aktsiaseltsi Infortar tegevusele. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud.

Infortar tegutseb seitsmes riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on meretransport, energeetika ja kinnisvara. Infortar omab 68,47 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Elenger Grupp ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 141 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar ehituse ja maavarade, põllumajanduse, trükkimise ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 110 ettevõtet: 101 kontserni ettevõtet, 4 sidusettevõtet ja 5 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 6866 inimesele.

