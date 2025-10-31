Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om sup-plerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbin-delse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie)
|Beløb (DKK)
|Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse
|0
|0,00
|0
|24. oktober 2025
|565
|202,94
|114.660
|27. oktober 2025
|360
|200,00
|72.000
|28. oktober 2025
|755
|198,94
|150.200
|29. oktober 2025
|496
|199,00
|98.704
|30. oktober 2025
|524
|202,00
|105.848
|31. oktober 2025
|850
|198,00
|168.300
|Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner
|3.550
|199,92
|709.712
Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 56.013 stk., svarende til 2,11% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.
Med venlig hilsen
Torben Schultz
Adm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
Bilag
|Stk
|Kode
|Pris
|Tidspunkt
|Børs
|265
|FED.CO
|204
|20251024 09:18:16.828370
|XCSE
|300
|FED.CO
|202
|20251024 12:04:10.768588
|XCSE
|360
|FED.CO
|200
|20251027 09:07:07.005508
|XCSE
|38
|FED.CO
|200
|20251028 09:31:18.896701
|XCSE
|51
|FED.CO
|200
|20251028 10:02:20.167867
|XCSE
|250
|FED.CO
|200
|20251028 10:16:49.902348
|XCSE
|16
|FED.CO
|200
|20251028 10:30:48.836319
|XCSE
|200
|FED.CO
|200
|20251028 10:32:16.944774
|XCSE
|200
|FED.CO
|196
|20251028 14:25:41.315242
|XCSE
|77
|FED.CO
|199
|20251029 09:51:09.685954
|XCSE
|100
|FED.CO
|199
|20251029 09:56:22.573722
|XCSE
|51
|FED.CO
|199
|20251029 09:58:28.175752
|XCSE
|171
|FED.CO
|199
|20251029 10:54:02.967592
|XCSE
|1
|FED.CO
|199
|20251029 15:20:27.670604
|XCSE
|1
|FED.CO
|199
|20251029 15:20:27.670604
|XCSE
|70
|FED.CO
|199
|20251029 16:19:30.998318
|XCSE
|25
|FED.CO
|199
|20251029 16:32:23.006673
|XCSE
|281
|FED.CO
|202
|20251030 10:47:15.341601
|XCSE
|120
|FED.CO
|202
|20251030 10:47:15.341601
|XCSE
|123
|FED.CO
|202
|20251030 10:47:15.341601
|XCSE
|200
|FED.CO
|200
|20251031 09:04:01.508695
|XCSE
|450
|FED.CO
|198
|20251031 10:46:59.852122
|XCSE
|200
|FED.CO
|196
|20251031 11:02:23.274235
|XCSE
Vedhæftet fil