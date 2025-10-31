Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om sup-plerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbin-delse med aktietilbagekøb.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Antal aktier Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie) Beløb (DKK) Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse 0 0,00 0 24. oktober 2025 565 202,94 114.660 27. oktober 2025 360 200,00 72.000 28. oktober 2025 755 198,94 150.200 29. oktober 2025 496 199,00 98.704 30. oktober 2025 524 202,00 105.848 31. oktober 2025 850 198,00 168.300 Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner 3.550 199,92 709.712



Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 56.013 stk., svarende til 2,11% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.

Med venlig hilsen

Torben Schultz

Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Bilag

Stk Kode Pris Tidspunkt Børs 265 FED.CO 204 20251024 09:18:16.828370 XCSE 300 FED.CO 202 20251024 12:04:10.768588 XCSE 360 FED.CO 200 20251027 09:07:07.005508 XCSE 38 FED.CO 200 20251028 09:31:18.896701 XCSE 51 FED.CO 200 20251028 10:02:20.167867 XCSE 250 FED.CO 200 20251028 10:16:49.902348 XCSE 16 FED.CO 200 20251028 10:30:48.836319 XCSE 200 FED.CO 200 20251028 10:32:16.944774 XCSE 200 FED.CO 196 20251028 14:25:41.315242 XCSE 77 FED.CO 199 20251029 09:51:09.685954 XCSE 100 FED.CO 199 20251029 09:56:22.573722 XCSE 51 FED.CO 199 20251029 09:58:28.175752 XCSE 171 FED.CO 199 20251029 10:54:02.967592 XCSE 1 FED.CO 199 20251029 15:20:27.670604 XCSE 1 FED.CO 199 20251029 15:20:27.670604 XCSE 70 FED.CO 199 20251029 16:19:30.998318 XCSE 25 FED.CO 199 20251029 16:32:23.006673 XCSE 281 FED.CO 202 20251030 10:47:15.341601 XCSE 120 FED.CO 202 20251030 10:47:15.341601 XCSE 123 FED.CO 202 20251030 10:47:15.341601 XCSE 200 FED.CO 200 20251031 09:04:01.508695 XCSE 450 FED.CO 198 20251031 10:46:59.852122 XCSE 200 FED.CO 196 20251031 11:02:23.274235 XCSE

Vedhæftet fil