Verkkokauppa.com Oyj - Johdon liiketoimet – Samuli Seppälä
Verkkokauppa.com Oyj JOHDON LIIKETOIMET 31.10.2025 klo 16.30
Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen jäsen Samuli Seppälä on tehnyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) 19. artiklan edellyttämän ilmoituksen liiketoimesta Verkkokauppa.com Oyj:n rahoitusvälineellä. Tarkemmat tiedot liiketoimesta ovat alla.
Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta.
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Samuli Seppälä
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Verkkokauppa.com Oyj
LEI: 743700QZE6B52SHHTV75
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 128822/4/6
Liiketoimen päivämäärä: 2025-10-29
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 399 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(2): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 4 EUR
(3): Volyymi: 106 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(4): Volyymi: 332 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(5): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 4 EUR
(6): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 4 EUR
(7): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 4 EUR
(8): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 4 EUR
(9): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 4 EUR
(10): Volyymi: 111 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(11): Volyymi: 215 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(12): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(13): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(14): Volyymi: 102 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(15): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(16): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(17): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(18): Volyymi: 54 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(19): Volyymi: 122 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(20): Volyymi: 246 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(21): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 4 EUR
(22): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 4 EUR
(23): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 4 EUR
(24): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 4 EUR
(25): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 4 EUR
(26): Volyymi: 191 Yksikköhinta: 4 EUR
(27): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 4 EUR
(28): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 4 EUR
(29): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 4 EUR
(30): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 4 EUR
(31): Volyymi: 37 Yksikköhinta: 4 EUR
(32): Volyymi: 279 Yksikköhinta: 4 EUR
(33): Volyymi: 611 Yksikköhinta: 4 EUR
(34): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 4 EUR
(35): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 4 EUR
(36): Volyymi: 278 Yksikköhinta: 4 EUR
(37): Volyymi: 758 Yksikköhinta: 4 EUR
(38): Volyymi: 348 Yksikköhinta: 4 EUR
(39): Volyymi: 106 Yksikköhinta: 4 EUR
(40): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 4 EUR
(41): Volyymi: 495 Yksikköhinta: 4 EUR
(42): Volyymi: 316 Yksikköhinta: 4 EUR
(43): Volyymi: 643 Yksikköhinta: 4 EUR
(44): Volyymi: 359 Yksikköhinta: 4 EUR
(45): Volyymi: 189 Yksikköhinta: 4 EUR
(46): Volyymi: 189 Yksikköhinta: 4.03 EUR
(47): Volyymi: 80 Yksikköhinta: 4.04 EUR
(48): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(49): Volyymi: 107 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(50): Volyymi: 362 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(51): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(52): Volyymi: 107 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(53): Volyymi: 107 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(54): Volyymi: 107 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(55): Volyymi: 107 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(56): Volyymi: 253 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(57): Volyymi: 103 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(58): Volyymi: 103 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(59): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(60): Volyymi: 103 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(61): Volyymi: 176 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(62): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(63): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(64): Volyymi: 317 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(65): Volyymi: 274 Yksikköhinta: 4 EUR
(66): Volyymi: 306 Yksikköhinta: 4 EUR
(67): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 4 EUR
(68): Volyymi: 350 Yksikköhinta: 4 EUR
(69): Volyymi: 1075 Yksikköhinta: 4 EUR
(70): Volyymi: 36 Yksikköhinta: 4 EUR
(71): Volyymi: 106 Yksikköhinta: 4 EUR
(72): Volyymi: 1133 Yksikköhinta: 4 EUR
(73): Volyymi: 883 Yksikköhinta: 4 EUR
(74): Volyymi: 316 Yksikköhinta: 4 EUR
(75): Volyymi: 1403 Yksikköhinta: 4 EUR
(76): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 4 EUR
(77): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 4 EUR
(78): Volyymi: 2000 Yksikköhinta: 4 EUR
(79): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 4 EUR
(80): Volyymi: 137 Yksikköhinta: 4 EUR
(81): Volyymi: 337 Yksikköhinta: 4 EUR
(82): Volyymi: 224 Yksikköhinta: 4 EUR
(83): Volyymi: 126 Yksikköhinta: 4 EUR
(84): Volyymi: 142 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(85): Volyymi: 214 Yksikköhinta: 4 EUR
(86): Volyymi: 220 Yksikköhinta: 4 EUR
(87): Volyymi: 144 Yksikköhinta: 4 EUR
(88): Volyymi: 108 Yksikköhinta: 4 EUR
(89): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 4 EUR
(90): Volyymi: 296 Yksikköhinta: 4 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (90):
Volyymi: 19419 Keskihinta: 4.00324 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2025-10-29
Kauppapaikka: MESI
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 272 Yksikköhinta: 4 EUR
(2): Volyymi: 345 Yksikköhinta: 4.03 EUR
(3): Volyymi: 313 Yksikköhinta: 4 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (3):
Volyymi: 930 Keskihinta: 4.01113 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2025-10-29
Kauppapaikka: CEUX
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 370 Yksikköhinta: 4.01 EUR
(2): Volyymi: 848 Yksikköhinta: 4 EUR
(3): Volyymi: 642 Yksikköhinta: 4 EUR
(4): Volyymi: 648 Yksikköhinta: 4.03 EUR
(5): Volyymi: 816 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(6): Volyymi: 493 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(7): Volyymi: 421 Yksikköhinta: 4 EUR
(8): Volyymi: 91 Yksikköhinta: 4 EUR
(9): Volyymi: 824 Yksikköhinta: 4 EUR
(10): Volyymi: 529 Yksikköhinta: 4 EUR
(11): Volyymi: 463 Yksikköhinta: 4 EUR
(12): Volyymi: 163 Yksikköhinta: 4 EUR
(13): Volyymi: 182 Yksikköhinta: 4 EUR
(14): Volyymi: 206 Yksikköhinta: 4 EUR
(15): Volyymi: 24 Yksikköhinta: 4 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (15):
Volyymi: 6720 Keskihinta: 4.00734 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2025-10-29
Kauppapaikka: CEUD
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 225 Yksikköhinta: 4.005 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 225 Keskihinta: 4.005 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2025-10-29
Kauppapaikka: BEUP
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 663 Yksikköhinta: 4.015 EUR
(2): Volyymi: 337 Yksikköhinta: 4.02 EUR
(3): Volyymi: 470 Yksikköhinta: 4.015 EUR
(4): Volyymi: 686 Yksikköhinta: 4.015 EUR
(5): Volyymi: 428 Yksikköhinta: 4 EUR
(6): Volyymi: 424 Yksikköhinta: 4 EUR
(7): Volyymi: 413 Yksikköhinta: 4.03 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (7):
Volyymi: 3421 Keskihinta: 4.01357 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2025-10-29
Kauppapaikka: AQEU
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 364 Yksikköhinta: 4 EUR
(2): Volyymi: 117 Yksikköhinta: 4 EUR
(3): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 4 EUR
(4): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 4 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (4):
Volyymi: 531 Keskihinta: 4 EUR
Verkkokauppa.com Oyj
Lisätietoja:
Elisa Forsman, sijoittajasuhdejohtaja
elisa.forsman@verkkokauppa.com
puh. 044 206 6094
Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä ja intohimoisesti asiakkaan puolella. Verkkokauppa.com vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon Suomen nopeimmilla toimituksilla ja äärimmäisen sujuvalla asioinnilla. Yritys haastaa markkinan tarjoamalla tunnin toimitukset yli 1,7 miljoonalle asiakkaalle, voittavan valikoiman ja todennäköisesti aina halvimmat hinnat, sekä pyrkii joka päivä löytämään tehokkaampia tapoja ylittää asiakkaiden odotukset ja luoda uusi normi ostamiselle ja omistamiselle.
Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja on ollut verkossa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 468 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 600 henkilöä. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä.