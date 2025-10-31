Danske Bank A/S, ledende medarbejderes transaktioner

31. oktober 2025

Indberetning nr. 75/2025

Ændring i aktiebesiddelser hos Danske Banks indberetningspligtige i henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug

For yderligere detaljer henvises til det vedhæftede skema, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til disse skal indberettes og offentliggøres.

Notifikationerne relaterer sig til betingede aktier tildelt direktionsmedlemmerne som en del af resultatafhængig løn for tidligere regnskabsår, der er overført til depot.

Kontakt: Helga Heyn, Head of Media Relations, tel.nr. +45 45 14 14 00

Vedhæftede filer