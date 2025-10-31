Værdipapirfonden Sparinvest - ophævelse suspension

Det skal herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående afdelinger, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves. 

Ophævelsen gælder nedenstående afdelinger: 

Fund NameISINOrder Book Code
INDEX Bæredygtige Virksomhedsobligationer HY KLDK0016028020SPVBVO
INDEX Emerging Market Bonds LokalvalutaDK0060254043SPVINO
INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta Akk. - KL ADK0060254126SPVINOAKKKLA
INDEX Globale Aktier KLDK0060747822SPVIGAKL
INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KLDK0060748127SPVIGAMRAKL
INDEX Bæredygtige Global KLDK0060747905SPVIBGKL
INDEX Bæredygtige USA KLDK0060748200SPVBUSAKL
INDEX Bæredygtige Europa KLDK0060748044SPVBEUKL
INDEX Lav Risiko KLDK0060748556SPVILRKL
INDEX Mellem Risiko KLDK0060748630SPVIMRKL
INDEX Høj Risiko KLDK0060748713SPVIHRKL
INDEX Emerging Market BondsDK0062729406SPVIEB
INDEX Emerging Market Bonds Akk. KL ADK0062729596SPVIMA



Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit eller Christian Rye Holm, CRH@nykredit.dk.

Med venlig hilsen

ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A, Luxembourg

Dirk Schulze


