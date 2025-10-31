Værdipapirfonden Sparinvest - ophævelse suspension

Det skal herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående afdelinger, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.
Ophævelsen gælder nedenstående afdelinger:
|Fund Name
|ISIN
|Order Book Code
|INDEX Bæredygtige Virksomhedsobligationer HY KL
|DK0016028020
|SPVBVO
|INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta
|DK0060254043
|SPVINO
|INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta Akk. - KL A
|DK0060254126
|SPVINOAKKKLA
|INDEX Globale Aktier KL
|DK0060747822
|SPVIGAKL
|INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL
|DK0060748127
|SPVIGAMRAKL
|INDEX Bæredygtige Global KL
|DK0060747905
|SPVIBGKL
|INDEX Bæredygtige USA KL
|DK0060748200
|SPVBUSAKL
|INDEX Bæredygtige Europa KL
|DK0060748044
|SPVBEUKL
|INDEX Lav Risiko KL
|DK0060748556
|SPVILRKL
|INDEX Mellem Risiko KL
|DK0060748630
|SPVIMRKL
|INDEX Høj Risiko KL
|DK0060748713
|SPVIHRKL
|INDEX Emerging Market Bonds
|DK0062729406
|SPVIEB
|INDEX Emerging Market Bonds Akk. KL A
|DK0062729596
|SPVIMA
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit eller Christian Rye Holm, CRH@nykredit.dk.
Med venlig hilsen
ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A, Luxembourg
Dirk Schulze