Investeringsforeningen Multi Manager Invest - ophævelse af suspension

I fortsættelse af tidligere meddelelse d. 31. oktober 2025 skal det herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående afdelinger, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.
Ophævelsen gælder nedenstående afdelinger
|ISIN
|Afdelingsnavn
|Order Book Code
|DK0060316685
|Nye Aktiemarkeder
|MMINAM
|DK0060316768
|Nye Aktiemarkeder Akk.
|MMINAA
|DK0060447274
|Globale Aktier
|MMIGA
|DK0060447357
|Globale Aktier Akk.
|MMIGAA
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk
Med venlig hilsen
Nykredit Portefølje Administration A/S
Tage Fabrin-Brasted