Investeringsforeningen Multi Manager Invest - ophævelse af suspension

I fortsættelse af tidligere meddelelse d. 31. oktober 2025 skal det herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående afdelinger, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.



Ophævelsen gælder nedenstående afdelinger

ISIN Afdelingsnavn Order Book Code DK0060316685 Nye Aktiemarkeder MMINAM DK0060316768 Nye Aktiemarkeder Akk. MMINAA DK0060447274 Globale Aktier MMIGA DK0060447357 Globale Aktier Akk. MMIGAA

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted