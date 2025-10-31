Investeringsforeningen Multi Manager Invest - ophævelse af suspension

I fortsættelse af tidligere meddelelse d. 31. oktober 2025 skal det herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående afdelinger, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.


Ophævelsen gælder nedenstående afdelinger

ISINAfdelingsnavnOrder Book Code
DK0060316685Nye AktiemarkederMMINAM
DK0060316768Nye Aktiemarkeder Akk.MMINAA
DK0060447274Globale AktierMMIGA
DK0060447357Globale Aktier Akk.MMIGAA

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk

Med venlig hilsen
Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted


