Une nouvelle étude de la SCRP remet en question l’identité du domaine des relations publiques, appelle à une préparation accrue à l’IA et réclame un leadership en matière de confiance

HALIFAX, Nova Scotia, 31 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société canadienne des relations publiques (SCRP), en partenariat avec Léger, ChangeMakers, le programme de maîtrise en gestion des communications de l’Université McMaster, Notified et CKCommunications, publie le rapport 2025 sur l’état des relations publiques au Canada. Ce rapport offre une analyse fondée sur des données sur la perception qu’ont les Canadiens et les professionnels du domaine des relations publiques, ainsi que sur la façon dont celui-ci doit évoluer. Il s’agit de la première publication du Conseil du leadership éclairé nouvellement créé par la SCRP.

Le lancement du rapport s’inscrit dans les activités de la Semaine de la SCRP 2025, qui comprend cinq événements en présentiel dans les grandes villes canadiennes et un webinaire national bilingue, le 31 octobre, sous le thème : Élever. Engager. Exceller.

A Media Snippet accompanying this announcement is available by clicking on this link.

« Le rapport de cette année révèle un domaine professionnel prêt à diriger, mais encore en quête de clarté sur la façon dont il est perçu, dont il se présente et dont il gère les technologies émergentes », ont déclaré les auteurs du rapport. « Les conversations à venir façonneront la manière dont nous décrirons notre domaine professionnel en évolution et la façon dont nous définirons son influence sur les organisations et la société. »

Trois thèmes principaux émergent du rapport :

Identité et confiance

Le rapport met en lumière un fossé croissant entre la perception qu’ont les professionnels, les dirigeants d’entreprise et les Canadiens du domaine, un fossé qui commence par le langage utilisé pour le décrire.

Alors que 67 % des professionnels s’identifient comme professionnels de la communication, le terme professionnels des relations publiques demeure problématique : 36 % des Canadiens disent faire confiance aux professionnels des relations publiques, comparativement à 50 % envers les professionnels de la communication. Les dirigeants d’entreprise suivent la même tendance.

Malgré ces différences sémantiques, tous les publics partagent des attentes similaires envers la profession : la création de confiance, la conduite éthique, la transparence et le conseil stratégique.

Intelligence artificielle

L’IA devient un outil courant pour les professionnels : 55 % en font un usage hebdomadaire, principalement pour la création de contenu. Cependant, les politiques et la gouvernance ne suivent pas le rythme : seulement 27 % disposent d’une politique officielle en matière d’IA.

Pendant ce temps, 74 % des Canadiens s’attendent à un usage éthique de l’IA de la part des professionnels. Ce résultat souligne la nécessité d’un leadership visible dans ce domaine.

Éthique et rôle des associations professionnelles

L’éthique demeure une valeur incontournable, tant pour le public que pour les professionnels.

Le rapport renforce le mandat de la SCRP : maintenir des normes professionnelles élevées, les faire respecter, mobiliser les nouvelles générations et prendre position sur des enjeux pressants tels que la désinformation et l’IA.

Les participants à la Conférence nationale 2025 ont été clairs : la SCRP doit être perçue comme un chef de file en matière d’éthique, d’inclusion et d’innovation, non seulement au sein de la profession, mais aussi auprès du grand public.

« La SCRP accorde une grande valeur à la recherche éthique sur notre domaine professionnel. Ce rapport arrive à un moment critique et offre une base solide pour un dialogue et des actions significatives à travers notre profession », a déclaré Jane Antoniak, APR, MCM, MCPRS, présidente nationale de la SCRP. « Je tiens à remercier les auteurs pour leur travail éclairé. Ces données et analyses alimenteront des conversations essentielles sur l’identité, l’inclusion, l’innovation et le rôle constant de l’éthique dans tout ce que nous faisons. »

Le rapport 2025 est accompagné du SOPR-GPT, un outil d’intelligence artificielle conçu pour permettre aux utilisateurs d’explorer les résultats du sondage sur demande. Cet outil incarne l’engagement de la SCRP envers le leadership éclairé et l’innovation.

« Nous voulions aller au-delà de la communication unidirectionnelle d’un rapport de recherche traditionnel », expliquent les auteurs. « SOPR-GPT permet aux professionnels d’explorer les conclusions les plus pertinentes à leur rythme, tout en renforçant la transparence et la rigueur fondée sur les preuves. »

L’étude 2025 sur l’état des relations publiques au Canada, menée par Léger pour la SCRP, repose sur une approche mixte :

Sondage auprès du grand public canadien (n = 1 512), mené du 20 mars au 8 avril 2025.

Échantillon non probabiliste, marge d’erreur comparable ± 2,5 %, 19 fois sur 20.

Échantillon non probabiliste, marge d’erreur comparable ± 2,5 %, 19 fois sur 20. Sondage auprès de 100 décideurs et dirigeants d’entreprises canadiennes, explorant la confiance envers les groupes professionnels, les attentes en leadership et les priorités liées à l’IA.

Sondage auprès de 181 professionnels des communications et des relations publiques, distribué par la SCRP pendant la même période.

Atelier participatif à la Conférence nationale 2025 à Banff, réunissant plus de 100 délégués pour discuter de l’identité professionnelle, de l’éthique, de la confiance et de l’impact de l’IA.

Des discussions complémentaires ont également eu lieu lors du ConversationFest 2025 à Sligo (Irlande) et au sein du Conseil du leadership éclairé de la SCRP.

La Société canadienne des relations publiques (SCRP) est une association nationale à but non lucratif fondée en 1948 pour les professionnels des relations publiques et des communications au Canada. Elle offre un réseau professionnel, établit des normes éthiques et professionnelles à travers son code de conduite, et propose une accréditation professionnelle (APR), un babillard d’emplois et des programmes éducatifs. La SCRP compte 13 sociétés locales à travers le pays et un organisme national qui défend la profession et soutient ses membres.

Pour en savoir plus : cprs.ca/edrp

Media contact:

CPRS National

Marketing and Communications Manager

communications@cprs.ca

647 532 5569