Investeringsforeningen Nykredit Invest - ophævelse af suspension

I fortsættelse af tidligere meddelelse d. 31. oktober 2025 skal det herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående afdelinger, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.
Ophævelsen gælder nedenstående afdelinger:
|ISIN
|Afdelingsnavn
|Order Book Code
|DK0010297118
|Danske aktier
|NYIDA
|DK0060009249
|Korte obligationer
|NYIKO
|DK0060009405
|Lange Obligationer KL A
|NYILO
|DK0060033975
|Korte obligationer Akk.
|NYIKOA
|DK0060034007
|Lange obligationer Akk. KL A
|NYILOA
|DK0060034270
|Danske aktier Akk.
|NYIDAA
|DK0060361046
|Bæredygtige Aktier
|NYIBDA
|DK0060360824
|Globale Fokusaktier
|NYIGLA
|DK0060356392
|Ansvarlige Kreditobligationer
|NYIAKO
|DK0060643021
|Kreditobligationer Akk.
|NYIKA
|DK0060038347
|Globale Fokusaktier Akk.
|NYIGFA
|DK0060356202
|Kreditobligationer
|NYIKRO
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk
Med venlig hilsen
Nykredit Portefølje Administration A/S
Tage Fabrin-Brasted