Investeringsforeningen Nykredit Invest - ophævelse af suspension

I fortsættelse af tidligere meddelelse d. 31. oktober 2025 skal det herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående afdelinger, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.

Ophævelsen gælder nedenstående afdelinger:

ISIN Afdelingsnavn Order Book Code DK0010297118 Danske aktier NYIDA DK0060009249 Korte obligationer NYIKO DK0060009405 Lange Obligationer KL A NYILO DK0060033975 Korte obligationer Akk. NYIKOA DK0060034007 Lange obligationer Akk. KL A NYILOA DK0060034270 Danske aktier Akk. NYIDAA DK0060361046 Bæredygtige Aktier NYIBDA DK0060360824 Globale Fokusaktier NYIGLA DK0060356392 Ansvarlige Kreditobligationer NYIAKO DK0060643021 Kreditobligationer Akk. NYIKA DK0060038347 Globale Fokusaktier Akk. NYIGFA DK0060356202 Kreditobligationer NYIKRO





Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted