Placeringsforeningen Nykredit Invest - Ophævelse af suspension

Det skal herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående afdeling, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.

Ophævelsen gælder nedenstående afdeling:

Fund Name ISIN Order Book Code Danske Fokusaktier DK0060231777 NYKDFA





Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit eller CRH@nykredit.dk

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted