Placeringsforeningen Nykredit Invest - Ophævelse af suspension

Det skal herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående afdeling, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.
Ophævelsen gælder nedenstående afdeling:
|Fund Name
|ISIN
|Order Book Code
|Danske Fokusaktier
|DK0060231777
|NYKDFA
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit eller CRH@nykredit.dk
Med venlig hilsen
Nykredit Portefølje Administration A/S
Tage Fabrin-Brasted