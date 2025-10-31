Placeringsforeningen Nykredit Invest - Ophævelse af suspension

 | Source: Placeringsforeningen Nykredit Invest Placeringsforeningen Nykredit Invest

Det skal herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående afdeling, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.

Ophævelsen gælder nedenstående afdeling:  

Fund NameISINOrder Book Code
Danske FokusaktierDK0060231777NYKDFA


Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit eller CRH@nykredit.dk

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted 


