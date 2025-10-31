Síminn hf. - Breyting á fjölda eigin hluta félagsins

Á aðalfundi Símans hf. þann 10. mars 2022 var stjórn Símans veitt heimild til að samþykkja kaupréttaráætlun byggða á 10. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt, og gera kaupréttarsamninga við starfsfólk félagsins um kaup á hlutum í félaginu.
Í kjölfar nýtingar kaupréttar samkvæmt kaupréttaráætluninni voru þann 31. október 2025 afhentir 2.126.655 hlutir á genginu 10,58 til 15 starfsmanna.
Síminn á eftir afhendingu framangreindra hluta samtals 113.478.282 eigin hluti eða sem nemur 4,58% af útgefnu hlutafé.