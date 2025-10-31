Communiqué de presse

La SGAM Matmut annonce la finalisation de l’opération d’acquisition de la totalité du capital

d’HSBC Assurances Vie (France)

La SGAM Matmut annonce la finalisation (closing) de l’opération d’acquisition de la totalité du capital d’HSBC Assurances Vie (France), compagnie d’assurance vie qui propose aux particuliers des produits d’assurance-vie, de retraite, d’assurance emprunteur et de prévoyance.

Rouen, 31 octobre 2025 – L’opération a été annoncée le 20 décembre 2024 avec la signature d’un protocole d’accord avec HSBC Continental Europe. Elle a reçu l’autorisation de l’Autorité de la concurrence (16 avril 2025) ainsi que de celle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) le 18 juin 2025. La finalisation est intervenue comme prévu en date du 31 octobre 2025.

Cette acquisition s’inscrit dans le cadre du plan stratégique « Objectif : Impact ! » 2024-2026 du groupe, dont la croissance et la diversification font partie des priorités. Cette acquisition va permettre une augmentation de 51% de l’activité du groupe à 4,8 Md€ (mesurée en total des primes acquises proforma 2024 par rapport à 2023). L’épargne devient un pilier stratégique du groupe. L’opération apporte une diversification en termes de clients (segment premium) et une complémentarité de réseaux de distribution. Ainsi, l’activité se décompose (sur la base des primes acquises 2024 proforma) :

Assurance de biens de responsabilité (IARD) : 46%,

Epargne et prévoyance : 38 %,

Assurance santé : 16%.





Reflet de la nouvelle impulsion commerciale de l’épargne au sein du groupe, la structure HSBC Assurances Vie (France) prend le nom de KOREGE à partir du 1er novembre 2025. Le nom KOREGE s’inspire de la « chorégie » grecque : un chœur uni qui avance ensemble vers un même objectif. Ce choix traduit la volonté de construire une union durable et collaborative, au sein de notre groupe et avec les partenaires actuels et futurs. Et toujours au service de ses clients.

A l’issue de cette transaction, Nicolas Gomart, Vice-président et Directeur Général du Groupe Matmut prend la présidence de KOREGE. Tristan de La Fonchais a été nommé au poste de Directeur Général. Tristan de La Fonchais est membre du Comex du Groupe Matmut. Ayant rejoint le Groupe Matmut en 2006, il a été, de 2009 à 2017, Directeur Général Adjoint du groupe en charge des réseaux commerciaux et des services bancaires. En 2017, il a été nommé Directeur Général de Matmut Vie, qu’il conservera dans son périmètre.

Laurence Rogier, auparavant Directrice Générale de HSBC Assurances Vie (France) devient administratrice et est nommée Vice-Présidente du conseil d’administration. Parallèlement, elle prendra la Direction de la coordination stratégique et financière de KOREGE avec pour mission d’accompagner son développement. Enfin, le comité exécutif deviendra comité de direction de KOREGE avec ses membres actuels.

Nicolas Gomart, Vice-président et Directeur Général du Groupe Matmut a commenté : « C’est un moment important dans l’histoire du Groupe Matmut qui déroule ainsi sa stratégie de croissance et de diversification rentable. Merci et bravo à toutes les équipes qui ont œuvré à la réussite du projet. Bienvenue à l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de KOREGE. Ensemble, nous continuerons à proposer des offres et des services de qualité à toutes celles et ceux qui nous font confiance ».

Calendrier

Résultats annuels 2025 : date à confirmer

À propos du Groupe Matmut

Entreprise mutualiste française d’assurance avec 4,6 millions de sociétaires et 8,4 millions de contrats d’assurance gérés à fin 2024, le Groupe Matmut est un acteur majeur sur le marché français de l’assurance. Il offre à tous – particuliers, professionnels, entreprises, associations – une gamme complète de produits d’assurance des personnes et des biens (auto, moto, bateau, habitation, responsabilités, protection de la famille, santé, prévoyance, protection juridique et assistance) et de services financiers et d’épargne (crédits auto, projet, assurance emprunteur, livret d’épargne, assurance vie, plan d’épargne retraite…). Le Groupe Matmut compte aujourd’hui 6 800 collaborateurs. La SGAM Matmut a réalisé un chiffre d’affaires (primes acquises) de 3,2 milliards d’euros en 2024.

Instrument financier coté sur Euronext Growth Paris : MATMU4.625%23FEB36. Code ISIN FR001400ZQ88.

Notation Moody’s groupe : A2 IFSR (stable) au 14 novembre 2024.

Contacts Analystes et investisseurs

Laurence Maury : +33 6 71 24 72 29

investors@matmut.fr







Pour en savoir plus : site investisseurs Presse

Guillaume Buiron : 06 37 77 33 42

buiron.guillaume@matmut.fr







