GTT : Activité du 3e trimestre 2025 - Communiqué de Presse

Chiffre d’affaires de 600 M€ sur les neuf premiers mois 2025, en forte hausse de 29% ; objectifs annuels revus à la hausse

Chiffre d’affaires 9M 2025 : 599,6 M€, +29,0 % vs 9M 2024 ; +27,6 % à périmètre constant

Niveau de commandes : 19 méthaniers, 7 éthaniers, 1 FLNG, 18 porte-conteneurs propulsés au GNL et 1 navire de soutage GNL

Très forte reprise des décisions d’investissements dans le GNL

Acquisition de Danelec finalisée le 31 juillet 2025

Objectifs 2025 revus à la hausse : chiffre d’affaires dans une fourchette de 790 à 820 M€ et EBITDA dans une fourchette de 530 à 550 M€





Paris – Le 31 octobre 2025. GTT, l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour les neuf premiers mois de 2025.

Commentant ces résultats, Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré : « La performance commerciale de notre activité principale est restée solide au cours des neuf premiers mois de 2025, malgré un contexte géopolitique toujours incertain. Aux États-Unis, la levée du moratoire sur les nouveaux projets de GNL a relancé de façon spectaculaire les décisions d’investissement. Dix nouveaux projets de liquéfaction ont été validés, dont six aux Etats-Unis, pour une capacité record de 84 Mtpa. Cette dynamique se traduit par une hausse très significative des besoins en nouveaux méthaniers.

Dans le domaine digital, l’acquisition de la société danoise Danelec, finalisée le 31 juillet 2025, confère à GTT une position de leader mondial dans la gestion de la performance des navires et les enregistreurs de données de voyage. Cette opération crée un nouveau pilier de croissance pour le Groupe, avec une forte complémentarité avec Ascenz Marorka et des synergies, principalement par des ventes croisées significatives attendues à moyen terme.

Les efforts d’innovation de GTT se poursuivent. Nous avons notamment lancé GTT CubiqTM au mois de septembre, une nouvelle technologie de réservoir GNL qui apporte une réponse concrète aux besoins des armateurs de porte-conteneurs.

Sur le plan financier, notre chiffre d’affaires progresse de 29% sur neuf mois, porté par l’augmentation du nombre de méthaniers en construction. En raison de la bonne performance de l’activité principale de GTT et en intégrant la contribution de Danelec, nous relevons nos objectifs 2025. »

Evolution des activités du Groupe au cours des neuf premiers mois de 2025

- Méthaniers et éthaniers : une performance commerciale qui reste solide

À la suite d’une année 2024 qui constituait la deuxième année record en termes de prise de commandes, et dans un contexte géopolitique incertain, GTT a réalisé, au cours des neuf premiers mois de 2025 une performance commerciale solide sur son activité principale avec 19 commandes de méthaniers et sept commandes d’éthaniers de grande capacité. Cette dynamique confirme la résilience de la demande mondiale de transport de GNL, soutenue par des décisions d’investissement massives dans de nouveaux projets de liquéfaction.

À noter, parmi ces dix-neuf commandes de méthaniers, celles de six navires de très grande capacité

(271 000 m3 contre 174 000 m3 pour les navires standards), auprès du chantier naval chinois Hudong-Zhonghua, qui intégreront le système de confinement à membranes NO96 Super+. La livraison de ces

dix-neuf méthaniers est prévue entre 2027 et 2031.

Les sept éthaniers de grande capacité (VLEC) commandés offriront chacun une capacité totale de 100 000 m3, soit la plus grande à ce jour pour un VLEC, et intégreront le système de confinement à membranes Mark III. La livraison de ces éthaniers interviendra en 2027 et 2028, confirmant la montée en puissance du marché de l’éthane, porté par le développement de la pétrochimie mondiale.

Sur la période, GTT a également reçu une commande de FLNG1 d’une capacité totale de 238 700 m³. Commandé par Samsung Heavy Industries, ce FLNG sera déployé en Afrique.

- GNL carburant : croissance du marché des porte-conteneurs alimentés au GNL

Le marché du GNL carburant poursuit son développement dans un contexte d’intensification de la concurrence de la part des chantiers chinois. GTT a enregistré au cours des neuf premiers mois de 2025 une commande de la part de HD Hyundai Heavy Industries pour la conception des réservoirs cryogéniques (12 750 m³) de 12 nouveaux porte-conteneurs, ainsi qu’une commande de la part de HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering pour la conception des réservoirs cryogéniques (8 000 m³) de six nouveaux porte-conteneurs. L’ensemble de ces réservoirs de GNL seront équipés du système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT, ainsi que du design « 1 barg »2, qui permet une pression d’exploitation portée à 1 barg, contre 0,7 barg auparavant. Cette innovation technique répond aux futures réglementations sur le raccordement électrique des navires à quai, confirmant sa valeur ajoutée pour l’industrie maritime.

Au troisième trimestre 2025, GTT a également reçu une commande de la part de Hudong-Zhonghua Shipbuilding Co. Ltd. portant sur la conception des cuves d’un navire de soutage GNL, d’une capacité totale de 18 600 m³, dont la livraison est prévue au premier trimestre 2028.

- Digital : une dynamique commerciale forte et un changement d’échelle avec Danelec

L’activité digitale de GTT a connu une accélération marquée au cours des neuf premiers mois de 2025. Plusieurs succès commerciaux sont venus confirmer la valeur ajoutée des solutions du Groupe. Le groupe TMS a choisi Ascenz Marorka pour équiper l’ensemble de sa flotte, soit plus de 130 navires (pétroliers, vraquiers, transporteurs de gaz liquéfiés et porte-conteneurs), avec ses solutions de smart shipping.

China Merchants Energy Shipping (CMES) a également retenu Ascenz Marorka pour équiper huit méthaniers, avec une suite complète de systèmes embarqués.

Par ailleurs, Ascenz Marorka a étendu sa couverture géographique avec l’ouverture d’un nouveau centre de surveillance en temps réel des performances des flottes.

Enfin, un cap décisif a été franchi avec la finalisation, le 31 juillet 2025, de l’acquisition de Danelec, un acteur majeur dans la collecte et l’analyse des données maritimes. Grâce à cette opération, GTT devient le leader mondial de la gestion de la performance des navires, et se hisse parmi les tout premiers acteurs sur le segment critique des enregistreurs de données de voyage (VDR3), couvrant désormais 15 %4 de la flotte mondiale. Le processus d’intégration de Danelec a démarré rapidement et ouvre la voie à une accélération de la croissance liée aux ventes croisées, atteignant une fourchette estimée entre 25 et 30 millions d’euros en 2030, grâce à la forte complémentarité des offres de Danelec, Ascenz Marorka et VPS.

- Elogen : finalisation de la restructuration

Faisant suite à la revue stratégique des activités d’Elogen réalisée en début d’année, les procédures d’information-consultation des instances représentatives du personnel se sont achevées en juillet 2025. Un plan de sauvegarde de l’emploi, prévoyant la suppression de 110 postes sur 160, a été mis en œuvre et sera finalisé avant la fin de l’année, principalement sur une base de départs volontaires. Parallèlement, la construction de la Gigafactory de Vendôme a été définitivement arrêtée. La totalité des provisions liées à la restructuration a été comptabilisée au premier semestre 2025.

La signature d’un contrat pour la fourniture d’un stack de 1 MW et l’accord de partenariat conclu avec Rockfin visant à accélérer le déploiement de systèmes de production d'hydrogène en Europe constituent des signaux encourageants pour l’activité future d’Elogen.

- Innovation : développement continu de nouvelles technologies

L’innovation reste au cœur de la stratégie de GTT, avec plusieurs avancées majeures enregistrées au cours des neuf premiers mois de 2025. Les approbations récemment accordées par les sociétés de classification témoignent de la reconnaissance internationale de nos solutions. Lors du salon Gastech à Milan, en septembre 2025, GTT a obtenu un AiP5 de Bureau Veritas pour sa nouvelle technologie de réservoir GTT Cubiq™, dédiée aux porte-conteneurs. GTT y a également reçu un second AiP de Lloyd’s Register pour ses systèmes de confinement optimisés pour le transport d’éthane ainsi qu’une Approbation Générale6 pour une version améliorée de la technologie NO96 Super+, confirmant la capacité du Groupe à faire évoluer en continu ses systèmes de confinement.

Enfin, GTT a annoncé un partenariat stratégique avec BLOOM ENERGY et PONANT EXPLORATIONS GROUP pour développer un système énergétique intégré innovant, conçu pour la propulsion durable des navires.

- GTT Strategic Ventures : nouvelles participations pour accélérer la transition énergétique maritime

Rappelons que depuis le début de l’année, le fonds d’investissement GTT Strategic Ventures a renforcé son portefeuille avec deux nouvelles prises de participation minoritaires.

En avril 2025, GTT Strategic Ventures est entré au capital de novoMOF, spécialisée dans les Metal Organic Frameworks (MOFs), des matériaux compacts et performants pour le captage du CO₂, particulièrement adaptés au transport maritime.

En juillet 2025, il a investi dans CorPower Ocean, dont la technologie houlomotrice exploite l’énergie des vagues avec résilience et efficacité, offrant une production d’électricité stable et compétitive parmi les énergies marines renouvelables.

Carnet de commandes au 30 septembre 2025

Au 1er janvier 2025, le carnet de commandes de GTT, hors GNL carburant, comptait 332 unités. Il a évolué de la façon suivante depuis le 1er janvier :

Livraisons réalisées : 58 méthaniers, 1 éthanier et 5 réservoirs terrestres ;

Commandes obtenues : 19 méthaniers, 7 éthaniers, et 1 FLNG.

Au 30 septembre 2025, le carnet de commandes, hors GNL carburant, s’établit ainsi à 295 unités, dont :

267 méthaniers ;

22 éthaniers ;

3 FSRU ;

3 FLNG.

En ce qui concerne le GNL carburant, avec la livraison de 18 navires et les commandes de 18 porte-conteneurs et d’un navire de soutage GNL, le nombre de navires en commande au 30 septembre 2025 s’élève à 51 unités.

Evolution du chiffre d’affaires consolidé des neufs premiers mois de 2025

(en millions d'euros) 9M 2025 9M 2024 Var. Chiffre d'affaires 599,6 464,7 +29,0 % Constructions neuves 558,3 429,0 +30,2 % dont méthaniers / éthaniers 528,1 400,4 +31,9 % dont FSRU7 / FSU8 6,6 - na dont FLNG9 7,3 2,7 +171,7 % dont réservoirs terrestres et GBS - 1,7 na dont navires propulsés au GNL 16,4 24,2 -32,2 % Electrolyseurs 3,7 6,6 -44,5 % Digital 19,9 10,8 +83,4 % Services 17,7 18,3 -3,1 %

Le chiffre d’affaires consolidé des neuf premiers mois de 2025 s’élève à 599,6 M€, en hausse de 29,0 % par rapport aux neuf premiers mois de 2024, et de 27,6 % à périmètre constant.

Le chiffre d’affaires lié aux constructions neuves s’établit à 558,3 M€, en hausse de 30,2 % par rapport au chiffre d’affaires des neuf premiers mois de 2024, bénéficiant de l’augmentation du nombre de méthaniers en construction. Les redevances des méthaniers et éthaniers s’élèvent à 528,1 M€ (+31,9 %), celles des FLNG à 7,3 M€ (+171,7 %) et celles des FSRU / FSU à 6,6 M€. Les redevances générées par l’activité GNL carburant s’élèvent à 16,4 M€, en recul de 32,2 % en raison d’une base de comparaison élevée.

Le chiffre d’affaires de l’activité électrolyseurs d’Elogen s’établit à 3,7 M€ pour les neuf premiers mois de 2025, contre 6,6 M€ pour les neuf premiers mois de 2024.

L’activité Digitale progresse fortement à 19,9 M€, soit une hausse de 83,4 %. Cette performance intègre la contribution de Danelec sur deux mois (contribution de 6,5 M€). Hors Danelec, soit à périmètre constant, la hausse aurait été de 23,9 % portée par les ventes d’équipements et l’augmentation des abonnements pour des solutions digitales.

Enfin, les services génèrent 17,7 M€, en recul de 3,1 % par rapport aux neuf premiers mois de 2024, en raison de la baisse des études d’avant-projet qui sont intermittentes par nature.

Objectifs 2025 revus à la hausse reflétant la bonne performance de l’activité principale de GTT et l’intégration de Danelec

Tenant compte de l’absence de délais dans les calendriers de construction des navires, de la bonne performance de l’activité principale de GTT, ainsi que de l’intégration de Danelec, le Groupe revoit à la hausse ses objectifs pour l’exercice 2025, soit :

un chiffre d’affaires consolidé 2025 dans une fourchette de 790 à 820 M€ (contre 750 à 800 M€ précédemment);

un EBITDA consolidé 2025 dans une fourchette de 530 à 550 M€ (contre 490 à 540 M€ précédemment);

un objectif de distribution, au titre de l’exercice 2025, d’un dividende correspondant à un taux minimum de distribution de 80 % du résultat net consolidé10.





Avertissement important

Les agrégats présentés sont ceux habituellement utilisés et communiqués aux marchés par GTT. La présente communication contient des informations et des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent des projections financières et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations, des produits ou des services futurs ou les performances futures. Bien que la direction de GTT estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs et les porteurs de titres GTT sont alertés sur le fait que ces informations et déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de GTT qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les déclarations et informations prospectives. Ces risques comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par GTT auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de risques » du document d’enregistrement universel de GTT déposé auprès de l’AMF le 25 avril 2025, et du rapport financier semestriel mis à disposition le 29 juillet 2025. L’attention des investisseurs et des porteurs de titres GTT est attirée sur le fait que la réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur GTT.

1 Floating Storage Regasification Unit : unité flottante de stockage et de regazéification du GNL.

2 Unité de mesure, abréviation de l’anglais « bar gauge ». Pression effective en français.

3 Voyage Data Recorder.

4 La part de marché de Danelec sur le marché des Voyage Data Recorders (VDR) s’établit à 15 % de la base installée totale, dont environ 30% des retrofits annuels (source : Arkwright).

5 AiP: « Approval in principle »/ Approbation de principe.

6 “General Approval for Ship Application” (GASA) en anglais.

7 Floating Storage Regasification Unit : unité flottante de stockage et de regazéification du GNL.

8 Floating Storage Unit : unité flottante de stockage de GNL.

9 Floating Liquefied Natural Gas vessel : unité de liquéfaction de GNL.

10 Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale et du résultat net distribuable dans les comptes sociaux de GTT SA.

