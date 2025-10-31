COIL : EEN SPANNEND EERSTE HALFJAAR 2025, EEN HERSTELPLAN IN GANG

PERSBERICHT



















COIL, wereldleider op het gebied van aluminium anodiseren, maakt zijn resultaten over het eerste halfjaar van 2025 bekend.

Belangrijkste feiten





In een omgeving die gekenmerkt werd door een zwakke vraag op de eindmarkten en een afwachtende mondiale economische situatie, noteerde COIL in het eerste halfjaar van 2025 een aanzienlijke daling van zijn activiteiten. De verkoop van onderaannemingswerk werd zowel negatief beïnvloed door de toegenomen concurrentie in Europa als door de aanhoudend lage voorraadniveaus bij metaalhandelaars, tegen de achtergrond van een zwakke vraag en aanhoudende volatiliteit van de LME-prijzen. De verkoop van pakketaanbiedingen daalde eveneens, onder invloed van de economische vertraging en een hoge vergelijkingsbasis met 2024. Ten slotte werden er in deze periode geen licentie-inkomsten geboekt uit hoofde van de strategische overeenkomst in China.

Deze krimp van de activiteit, in combinatie met het uitblijven van licentie-inkomsten, had een aanzienlijke impact op de winstgevendheid en de kasstroom. In reactie op deze situatie heeft de Vennootschap een algemeen financieel herstelplan opgesteld, dat zich op drie prioriteiten richt:

Kostenoptimalisatie: vermindering van de grondstoffenvoorraden, aanpassing van de investeringen en aanpassing van het personeelsbestand, met inbegrip van het gebruik van economische werkloosheid in België en ontslagmaatregelen in Duitsland. Deze maatregelen zouden vanaf de tweede helft van 2025 effect moeten sorteren.

Commerciële heropleving: intensivering van de acties bij strategische klanten en prospectie van markten met een groot potentieel, met name in Azië, het Midden-Oosten en India, waar de vraag naar geanodiseerd aluminium groot blijft.

Voortzetting van de licentieovereenkomst in China: de uitvoering verloopt volgens het stappenplan, dat gericht is op de overdracht van knowhow en lokale industriële integratie. De productielijn is nu bijna voltooid en zal binnenkort de eerste testfase ingaan, die bepalend is voor de volgende termijnbetaling. De Vennootschap kan in dit stadium nog niet bevestigen of deze betaling vóór het eind van het boekjaar 2025 zal plaatsvinden.





Om dit plan te ondersteunen en zijn financiële structuur veilig te stellen, heeft COIL begin oktober een voorbehouden kapitaalverhoging van € 1,3 miljoen gerealiseerd, die in contanten is onderschreven door particuliere investeerders en leidinggevenden1. De opgehaalde middelen zullen worden gebruikt om de lopende bedrijfskosten te dekken en aan de financiële verplichtingen op korte termijn te voldoen.

Resultaten





In navolging van het tweede halfjaar van 2024 tonen de rekeningen van het eerste halfjaar van 2025 een sterke verslechtering van de winstgevendheid als gevolg van een terugval in de onderaannemingsactiviteiten en het uitblijven van licentie-inkomsten.

De EBITDA2 laat een verlies zien van (2,3) miljoen euro, tegenover een winst van 2,0 miljoen euro een jaar eerder. Deze ontwikkeling weerspiegelt de daling van de brutomarge, die gedeeltelijk wordt gecompenseerd door een goede beheersing van de bedrijfskosten, waaronder een voorziening van € 0,4 miljoen euro voor de terugbetaling van een subsidie die in 2023 in Duitsland is ontvangen.

Na voorzieningen en afschrijvingen die met -0,2 miljoen euro zijn gedaald, bedraagt het bedrijfsresultaat (3,4) miljoen euro, een daling van -4,2 miljoen euro ten opzichte van vorig jaar.

Het nettoresultaat bedraagt (3,6) miljoen euro, tegenover een winst van 0,5 miljoen euro een jaar eerder. Het omvat netto financiële lasten voor een bedrag van 0,1 miljoen euro.

Vereenvoudigde resultatenrekening





(in miljoen euro) H1 2025

(6 maanden) H1 2024

(6 maanden) Variatie 2024

(12 maanden) Omzet en licentie-inkomsten 8,6 13,1 - 34,3 24,1 Omzet uit onderaanneming 6,9 9,2 - 24,6% 17,4 Omzet verpakkingen3 1,7 1,9 - 12,6% 4,7 Inkomsten uit licenties - 2,0 n.v.t. 2,0 EBITDA (2,3) 2,0 - 4,4 miljoen euro 0,3 in % omzet en inkomsten (26,9)% 15,5 1,1 Courant bedrijfsresultaat 0,7 0,7 - 4,2 miljoen (2,2) in % omzet en inkomsten 5,7 5,7 (9,3) Bedrijfsresultaat (3,4) 0,7 - 4,2 miljoen (2,8) in % Omzet en inkomsten (39,6)% 5,7 (11,6) Resultaat vóór belastingen (3,6) 0,6 - 4,2 miljoen (3,0) Nettoresultaat (3,6) 0,5 - 4,0 miljoen euro (3,2) in % Omzet en inkomsten (41,2)% 3,4 (13,1)

Balans





Op 30 juni 2025 bedraagt het eigen vermogen € 14,7 miljoen, een daling van € 3,6 miljoen ten opzichte van 31 december 2024. De netto financiële schuld bedroeg op 30 juni 2024 € 4,4 miljoen (-€ 0,2 miljoen over zes maanden), ofwel 30,3 % van het eigen vermogen, tegenover 25,3 % op 31 december 2024. Dit omvat een kaspositie van € 0,3 miljoen, tegenover € 0,5 miljoen eind 2024.

De Vennootschapherinnert eraan dat zij onderworpen is aan bankconvenanten. Als gevolg van de daling van de resultaten in 2023 en 2024 werd de ratio nettoschuld/EBITDA < 2,00 op 31 december 2024 niet nageleefd voor twee Belgische banken. Er werden tijdelijke afwijkingen toegestaan: één op grond van uitzonderlijke omstandigheden, de andere in het kader van een nieuwe financieringsovereenkomst in de vorm van een aflosbare lening van € 1 miljoen, terug te betalen tussen september 2025 en december 2026.

Volgens schattingen van de Vennootschap is de kapitaalverhoging die in oktober werd doorgevoerd voldoende om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen.

Gebeurtenissen na sluiting van de beurs





Om haar herstel te ondersteunen, heeft de Vennootschap op 3 oktober 2025 de uitvoering aangekondigd van een voorbehouden kapitaalverhoging ter waarde van in totaal 1,3 miljoen euro, die in contanten is onderschreven door particuliere investeerders en verschillende leidinggevenden van de Vennootschap. Deze operatie heeft tot doel het eigen vermogen te versterken en de uitvoering van het herstelplan te ondersteunen. De maatregel draagt bij aan het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering door meer zichtbaarheid te bieden op de kaspositie op middellange termijn, en stabiliseert tegelijkertijd het aandeelhouderschap rond referentie-investeerders die zich inzetten voor de langetermijnondersteuning van de Vennootschap.

In het verlengde daarvan heeft de Raad van Bestuur, die op 16 en 23 oktober 2025 bijeenkwam, besloten om wegens gegronde redenen het contract te beëindigen tussen de Vennootschap en Finance & Management International (FMI), vertegenwoordigd door Timothy Hutton, die tot dan toe gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap was. De Raad heeft tegelijkertijd Jean Schroyen (vertegenwoordiger van SIMAC Solutions BV) en Jan Robeyns (vertegenwoordiger van J2Fix BV) benoemd tot afgevaardigden van het dagelijks bestuur.

Zij hebben meer dan veertig jaar ervaring, zowel binnen COIL als in de sector van aluminiumanodisatie en combineren strategische visie, technische expertise en operationeel leiderschap om de uitvoering van het herstelplan te leiden en de transformatie van de Vennootschap te begeleiden.

Omzet in het derde kwartaal van 2025





In het derde kwartaal van 2025 bedraagt de omzet 5,3 miljoen euro, een lichte stijging van +1,0 % op jaarbasis. De gematigde daling van de omzet uit onderaanneming (4,3 miljoen euro; -2,3 %) wordt gecompenseerd door de stijging van de omzet uit pakketaanbiedingen (1,0 miljoen euro; +17,3 %). Er werden in deze periode geen licentie-inkomsten in China gerealiseerd.

Over de eerste negen maanden van het boekjaar bedroegen de omzet en de licentie-inkomsten 13,9 miljoen euro, een daling van -24,2 % ten opzichte van dezelfde periode in 2024. De omzet uit onderaanneming daalde met -17,4 % tot € 11,2 miljoen, terwijl de omzet uit pakketaanbiedingen met -3,3 % daalde tot € 2,7 miljoen. Er werd geen inkomsten geregistreerd uit de samenwerkingsovereenkomst in China over negen maanden, tegenover € 2,0 miljoen in 2024.

Vooruitzichten





In een nog steeds onzekere economische context, met name in Europa, verwacht COIL een daling van zijn omzet en resultaten over het hele boekjaar 2025. In deze veeleisende omgeving blijft de vennootschaphaar bedrijfsmodel aanpassen op basis van drie strategische hefbomen:

kostenoptimalisatie, om de operationele efficiëntie te versterken;

industriële flexibiliteit, om de productie aan te passen aan veranderingen in de vraag;

het benutten van zijn technologische expertise ten dienste van zijn strategische klanten en de ontwikkeling van nieuwe markten met potentieel.





Gesterkt door zijn onderscheidende technologieën, zijn engagement voor verantwoorde productie en de inzet van zijn teams, gaat COIL deze overgangsperiode vastberaden tegemoet, met als doel de huidige uitdagingen om te zetten in kansen voor duurzame groei in een markt die ingrijpende veranderingen ondergaat.

Aanvullende informatie





De jaarrekening is op 30 oktober 2025 door de raad van bestuur vastgesteld. Deze is beschikbaar in het halfjaarverslag 2025 op de financiële website van de vennootschap: http://investors.coil.be

Financiële agenda





Publicatie van de jaaromzet 2025: 29 januari 2026 na sluiting van de beurs.

Over COIL

COIL is 's werelds grootste anodiseerder voor de bouw- en industriesector en wordt op de markt gebracht onder de merknaam ALOXIDE® .

Anodiseren is een elektrochemisch proces (elektrolyse) waarbij op het oppervlak van aluminium een natuurlijke, beschermende oxidelaag ontstaat die kan worden gekleurd in een reeks UV-bestendige afwerkingen. Het geeft het metaal een uitstekende corrosiebestendigheid en/of versterkt de functionele eigenschappen ervan. Anodiseren behoudt alle natuurlijke en ecologische eigenschappen van aluminium; het behoudt zijn hoge stijfheid en uitstekende sterkte-gewichtsverhouding, zijn niet-magnetische eigenschappen en zijn uitzonderlijke corrosiebestendigheid. Het metaal blijft volledig en herhaaldelijk recyclebaar door eenvoudig opnieuw te smelten. Geanodiseerd aluminium wordt gebruikt in een groot aantal toepassingen: architectuur, design, industrie of automobielindustrie.

COIL hanteert een industrieel model dat waarde creëert op basis van zijn unieke knowhow, operationele uitmuntendheid, de kwaliteit van zijn investeringen en de expertise van zijn teams. COIL heeft meer dan 100 medewerkers in België en Duitsland en realiseerde in 2024 een omzet van 24,1 miljoen euro.

Genoteerd op Euronext Growth Paris | Isin: BE0160342011 | Reuters: ALCOI.PA | Bloomberg: ALCOI:FP

Ga voor meer informatie naar www.aloxide.com

