Crédit Agricole Nord de France - Résultats Financiers au 30 Septembre 2025

Lille, le 31 octobre 2025

Résultats financiers au 30 Septembre 2025

du Crédit Agricole Mutuel Nord de France

Septembre 2025 Septembre 2024 Variation

Activité : Encours de collecte globale 39 846 M€ 38 188 M€ 4,3% Encours de crédit* 28 785 M€ 28 749 M€ 0,1% Résultats sociaux* : Produit Net Bancaire 516,3 M€ 494,3 M€ 4,5% Résultat Brut d’Exploitation 216,3 M€ 207,0 M€ 4,5% Résultat Net 150,3 M€ 126,8 M€ 18,5% Résultats consolidés IFRS : Produit Net Bancaire 556,7 M€ 545,8 M€ 2% Résultat Brut d’Exploitation 222,5 M€ 226,8 M€ -1,9% Résultat Net Part du Groupe 159,0 M€ 157,7 M€ 0,8% Structure financière : Bilan consolidé 39 207 M€ 38 235 M€** 2,5% Ratio CET1 Bâle 3 29,2%*** 27% 2,2 pts Ratio de liquidité LCR 1 mois**** 125,1% 121% 4,1 pts Ratio Crédit Collecte (yc Greenlease) 121,5% 124,1% -2,6 pts

Le Conseil d’Administration a arrêté, lors de sa séance du 31 Octobre 2025, les comptes sociaux et consolidés du Crédit Agricole Nord de France au 30 Septembre 2025.

Activité commerciale

Depuis le 1er janvier, près de 47 300 clients ont rejoint la Caisse Régionale, portant le total de clients à plus de 1,16 million. La conquête nette a été multipliée par 2 sur les 9 premiers mois de l’année.

Les réalisations de crédit progressent de 6,0 % par rapport à 2024, pour s’établir à 2,9 Mrds€ à fin septembre 2025. Les encours de crédit sont stables à 28,8 Mrds€ avec des réalisations de crédits habitat qui progressent de façon marquée de 29,4 % par rapport à 2024.

L’encours de collecte progresse de 4,3 % sur 12 mois, pour s’établir à 39,8 Mrds€. Cette épargne est portée par la hausse des livrets (+6,5%) et de l’assurance vie (+8,1%) qui représentent respectivement 9,2 Mrds€ et 9,4 Mrds€.

L’activité assurances est dynamique, avec 36400 nouveaux contrats d’assurance de biens et de personnes, en hausse de 4,7% sur un an.

Résultat social

Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale, à 516,3 M€, progresse de 4,4% malgré l’impact négatif de 16 M € d’opérations exceptionnelles de restructuration de dettes destinées à optimiser la structure financière de la Caisse régionale pour les prochaines années.

La marge d’intermédiation progresse de nouveau grâce à la diminution du coût de la collecte tirée par la baisse des taux de la BCE et l’amélioration du rendement des encours de crédits. La dynamique de l’activité commerciale, notamment en assurances de biens et de personnes, permet par ailleurs une progression de 9,5 % de nos commissions. La Caisse régionale bénéficie aussi de la performance de ses filiales et participations et notamment de la hausse du dividende de Crédit Agricole S.A.

Les charges générales d’exploitation ont évolué de +4,4%. Les travaux d’optimisation de nos process et de rationalisation de nos charges se poursuivent et auront un effet renforcé en 2026.

Le coût du risque s’affiche en baisse de 9,1 M€, à -40,2 M€. Toutefois, la Caisse régionale reste vigilante et poursuit une politique de couverture des risques prudente. Le taux de provisions sur encours continue de progresser.

Dans le cadre de la construction de son futur siège lillois, la Caisse régionale a cédé son actif immobilier à sa SCI d’exploitation et a enregistré une plus-value de 25 M€.

Le résultat net social s’établit à 150,3 M€, en hausse de 18,5 %. Hors éléments exceptionnels, le résultat s’afficherait en hausse de 12,5% après intégration d’une provision de 5,3 M€ à fin septembre pour couvrir l’impact de la surtaxe d’impôts.

Résultat consolidé

Le résultat net consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France s’élève à 159,0 M€, en hausse de 0,8% sur un an. Si le résultat du pôle bancassurance affiche une progression de presque 3 %, le pôle Capital investissement affiche une moindre performance liée à la baisse du nombre d’opérations dans un contexte national d’attentisme en private equity.

La contribution des Pôles métiers au résultat net consolidé s’établit comme suit :

Pôle Bancassurance : 148,2 M€ contre 144,1 M€ au 30 Septembre 2024

: 148,2 M€ contre 144,1 M€ au 30 Septembre 2024 Pôle Capital Investissement : 5,7M€ contre 8,4 M€ au 30 Septembre 2024

: 5,7M€ contre 8,4 M€ au 30 Septembre 2024 Pôle Foncière et Immobilier : 5,1M€ contre 5,2 M€ au 30 Septembre 2024

CCI Nord de France

Le certificat coopératif d’investissement a clôturé à 26,53€ au 30 septembre 2025, en hausse de 117,6% depuis le 30 septembre 2024.

CRELAN

La Caisse régionale a pris début octobre, aux côtés de Crédit agricole SA, une participation minoritaire de 3,9 % dans le capital de CRELAN, la 5ème banque belge de détail. Cet investissement s’inscrit dans une stratégie de long terme et dans un contexte de renforcement continu des relations économiques entre le Nord de la France et la Belgique.

Perspectives

Dans un contexte économique et géopolitique qui reste incertain, la trajectoire de résultat de la Caisse régionale reste bien orientée. Sa solidité financière et son ancrage territorial lui permettront de continuer à accompagner la dynamique économique du Nord et du Pas-de Calais.

