Síminn hf. - Viðskipti stjórnenda

Sjá meðfylgjandi viðhengi í tengslum við kaupréttarsamninga.
Viðhengi
- Tilkynningu um viðskipti stjórnenda Berglind Björg Harðardóttir
- Tilkynningu um viðskipti stjórnenda Logi Karlsson
- Tilkynningu um viðskipti stjórnenda Birkir Ágústsson (1)
| Source: Síminn hf. Síminn hf.
Sjá meðfylgjandi viðhengi í tengslum við kaupréttarsamninga.
Viðhengi
Á aðalfundi Símans hf. þann 10. mars 2022 var stjórn Símans veitt heimild til að samþykkja kaupréttaráætlun byggða á 10. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt, og gera kaupréttarsamninga við starfsfólk...Read More
Kaupum samkvæmt endurkaupaáætlun sem tilkynnt var um 21. ágúst sl. er nú lokið. Í 44. viku 2025 keypti Síminn hf. 2.585.714 eigin hluti að kaupverði 35.999.996 kr. skv. sundurliðun hér á eftir:...Read More