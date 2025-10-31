NEOLIFE annonce son chiffre d’affaires au troisième trimestre 2025

NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF), leader européen des bio-composites pour la construction durable, annonce son chiffre d’affaires au titre du troisième trimestre 2025.

Chiffre d'affaires par métier*
(données en M€)		Q3 2025Q3 2024Q3 2023Variation Q 2025/2024
Vente Produits finis2,42,92,1-0,6-19%
Ventes Eco-matériaux0,50,60,5-0,2-25%
Ventes Frais de port et Autres0,10,10,10,0-10%
Chiffre d'affaires comptable2,93,72,7-0,7-20%
Retraitement Eco-matériaux-0,5-0,6-0,50,2-25%
Chiffre d'affaires normatif2,53,02,2-0,6-18%

 

CA normatif*
(données en M€)		Q3 2025Q3 2024Q3 2023Variation Q 2025/2024
France2,02,41,6-0,4-15%
Export0,40,60,5-0,2-33%
Total2,42,92,1-0,6-19%
*Chiffres non audités     


Un chiffre d’affaires de +2.4 M€ au titre de la vente de produits finis sur le troisième trimestre 2025, en diminution de -0.6 M€ par rapport au troisième trimestre 2024. 

Comme exposé lors de la publication des résultats du premier semestre 2025, la temporalité du chiffre d’affaires de la Société doit s’analyser sur une période longue, supérieure à trois mois. Le décalage de certains chantiers d’envergure vers le quatrième trimestre impacte négativement le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025.

La Direction demeure confiante quant à la réalisation de son objectif annuel de chiffre d’affaires, notamment grâce à la mise en œuvre de la deuxième phase d’un chantier en Île-de-France, correspondant à une commande globale supérieure à 1 M€, dont la réalisation a été reportée au quatrième trimestre.

Le marché Français continu d’être porté par la rénovation dans le secteur du bâtiment et notre présence commerciale accrue sur le terrain auprès de différents donneurs d’ordre et de salons professionnels régionaux.

Nous continuons de constater une reprise du marché à l’Export en mode projet* qui confirme une poursuite de la croissance et ce, pour les années à venir.
Notre stratégie à l’Export poursuit son développement en Europe et en UAE avec la mise en place de partenariats exclusifs, accompagnée par la BPI et la région AURA avec de belles amorces en prescription et chantiers. Cette stratégie nécessite des moyens financiers et humains sur le long terme avant de se pérenniser. Nos équipes ont acquis cette expérience à l’Export à travers nos implantations sur le marché Hollandais, Suisse et Allemand.

*Mode projet : Fabrication et temps de commande client sur du Long Terme, entre 18 et 24 mois.


Nous constatons l’intérêt croissant du marché pour les produits biosourcés et innovants. Nos prévisions de croissance à travers notre plan stratégique sur les cinq années à venir sont d’autant plus positives qu’elles se déroulent dans un contexte global du marché de la construction tendu avec une lenteur décisionnelle et des choix de matériaux revus à la baisse tant qualitativement que quantitativement.

***

Bernard VOISIN – Président du Directoire

Marie BERLAND – Directrice Générale


