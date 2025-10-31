Verkkokauppa.com Oyj:n omien osakkeiden hankinta 31.10.2025

Verkkokauppa.com Oyj, Pörssitiedote, 31.10.2025 klo 19:00

Verkkokauppa.com Oyj:n omien osakkeiden hankinta 31.10.2025

Päivämäärä31.10.2025 
PörssikauppaOsto 
OsakelajiVERK 
Osakemäärä (kpl)15 700 
Keskihinta/osake (EUR)3,9741 
Kokonaishinta (EUR)62 393,37 

Hankintojen jälkeen Verkkokauppa.com Oyj:n hallussa on 106 591 omaa osaketta.

Verkkokauppa.com Oyj:n puolesta

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

Antti Väliaho                       Jonathan Nyberg

Lisätietoja

Jesper Blomster, talousjohtaja
Verkkokauppa.com Oyj
jesper.blomster@verkkokauppa.com

Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä ja intohimoisesti asiakkaan puolella. Verkkokauppa.com vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon Suomen nopeimmilla toimituksilla ja äärimmäisen sujuvalla asioinnilla. Yritys haastaa markkinan tarjoamalla tunnin toimitukset yli 1,7 miljoonalle asiakkaalle, voittavan valikoiman ja todennäköisesti aina halvimmat hinnat, sekä pyrkii joka päivä löytämään tehokkaampia tapoja ylittää asiakkaiden odotukset ja luoda uusi normi ostamiselle ja omistamiselle.

Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja on ollut verkossa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 468 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 600 henkilöä. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä. 

