Sodexo - Mise à disposition du Document d’enregistrement universel de l’exercice 2025

Mise à disposition du Document d’enregistrement universel de l’exercice 2025

Issy-les-Moulineaux, le 31 octobre 2025



Le Document d’enregistrement universel de l’exercice 2025 de Sodexo a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en format ESEF le 31 octobre 2025.

Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet de Sodexo ( www.sodexo.com > Investisseurs > Informations réglementées) ainsi que sur celui de l’AMF ( www.amf-france.org ).

Ce Document d’enregistrement universel inclut notamment :

les comptes sociaux de Sodexo S.A. pour l’exercice 2025 ;

les comptes consolidés du Groupe pour l’exercice 2025 ;

les rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de Sodexo S.A. et sur les comptes consolidés du Groupe ainsi que le rapport spécial sur les conventions réglementées ;

le rapport de gestion comprenant notamment les informations en matière de gouvernement d’entreprise et les informations en matière de durabilité ;

les informations sur le contrôle interne et la gestion des risques ;

la présentation des résolutions ainsi que le texte des résolutions proposées à l’Assemblée Générale Mixte du 16 décembre 2025 ;

les informations relatives aux honoraires versés aux Commissaires aux comptes ; et

les informations relatives au descriptif du programme de rachat d’actions.



À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader de la restauration et des services qui améliore l’expérience du quotidien, à chaque instant de la vie : travail, soin, éducation et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Avec ses services, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.



Chiffres clés Sodexo

24,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires

consolidé pour l’exercice 2025

consolidé pour l’exercice 2025 426 000 employés au 31 août 2025

2e employeur privé basé en France

dans le monde 43 pays

80 millions de consommateurs au quotidien

8,3 milliards d’euros de capitalisation boursière

(au 22 octobre 2025)





