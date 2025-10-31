PROACTIS SA - Communiqué de presse 31.10.2025 (report publication résultats semestriels)

Communiqué de presse

Report de la publication des résultats semestriels au 31 juillet 2025

PARIS, France – (31 octobre 2025) — PROACTIS SA (ISIN code : FR0004052561) annonce le report de la publication, initialement prévue le 31 octobre 2025, de ses résultats semestriels au 31 juillet 2025 au titre de l’exercice ouvert le 1er février 2025.

Ce report est la conséquence directe du retard pris dans la procédure d’établissement et d’arrêté des comptes de l’exercice clos le 31 janvier 2025. En effet, depuis fin juillet, les collaborateurs du groupe et les commissaires aux comptes de la société ont été mobilisés de façon prioritaire sur la finalisation des comptes annuels afin de permettre la publication des résultats au 31 janvier 2025 et du rapport financier annuel dans les meilleurs délais. Du fait de cette mobilisation, la société n’est, pour l’instant, pas en mesure de garantir une information semestrielle fiable.

La société PROACTIS SA annoncera prochainement par voie de communiqué de presse les prochaines dates de publication.

* * * *

A propos de Proactis SA (https://www.proactis.com/proactis-sa), Société du Groupe Proactis.

Proactis SA connecte les entreprises en offrant des solutions globales de gestion du spend et d’automatisation, dans un contexte collaboratif, des processus business concernant biens et services, dans le Cloud, par le Business Network.

Nos solutions s’intègrent à tout ERP ou système de gestion achat, et offrent aux clients des systèmes faciles à utiliser, qui favorisent l’adoption, la conformité et les réductions de charges.

Proactis SA est présent en France, en Allemagne, aux Etats-Unis et à Manille.

Proactis SA est coté au Compartiment C de Euronext Paris Eurolist.

ISIN: FR0004052561, Euronext: PROAC, Reuters: HBWO.LN, Bloomberg: HBW.FP

Contacts

Tel: +33 (0)1 53 25 55 00

E-mail: investorContact@proactis.com



* * * *

Pièce jointe